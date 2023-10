AMLO, sólo él y nadie más

Arturo Ríos Ruiz

Lanza burla pública a Alazraki

El periodista salió respondón

Es llamativo lo que hace nuestro presidente, ajeno a la formalidad y al respeto a su importante investidura, desde su mañanera, delineada para su mal entendida defensa, ofende, maltrata, se burla, chiste malos e imposiciones entre otros disparates.

Recordemos cuando pidió a empresarios adquirir un mínimo de 20 millones de pesos en billetes de Lotería; hasta se difundió la carta compromiso para “apoyar” la rifa del 15 de septiembre.

El señuelo del Ejecutivo para los empresarios fue que la invitación era para abordar inversiones en infraestructura hidráulica en Sinaloa y evitar una crisis de agua, como la de Nuevo León. Les invitó tamales de chipilín.

Ya acomodados para la charla, les sugirió comprar boletos para la rifa del 15 de septiembre y que los premios serán lotes en Playa Espíritu, en esa entidad.

Asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y los empresarios Carlos Slim Domit, Carlos Bremer, Daniel Chávez, Jesús Vizcarra y Vicente Yáñez, entre otros.

Todos le entraron, no les quedaba de otra, fue una cuota que se sintió obligada y que no se podían rehusar. Joaquín López-Dóriga difundió en Twitter la imagen del machote de la carta compromiso a empresarios en la que se leyó: “Los datos del presente documento serán estrictamente confidenciales”.

A dos años de lo anterior, el mandatario se burló de Carlos Alazraki, por buscar fondos de sus seguidores que consiste en el aporte de 25 pesos para sostener su espacio en las redes sociales y gastos internos de todo un equipo.

Alazraki expuso a sus seguidores en su programa de Youtube, Atypical TV, la necesidad de invitarlos a una cooperación mensual de 25 pesos para poder continuar con sus videos, como los hacen muchos. El mensaje se hizo viral.

Nada tardó el jefe del Ejecutivo y ocupó su mañanera para burlarse: “Hay que ayudar a Alazraki, ternurita, ya le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita, no traigo nada, pero sí, cuando menos si se atreve a decir “no tengo” o “ya no me alcanza para mantener el programa”, hay que ayudarlo dijo el Presidente en tono sarcástico.

El periodista replicó de inmediato: “Tus burlas sólo nos ayudan: Hasta @lopez obrador apoya económicamente a @atypicalTeve!!! Gracias Andrés, usaremos bien tus 25 pesos y la difusión nos sirve mucho”, escribió y remató diciendo “tus burlas sólo nos ayudan”, insistió.

AMLO es incorregible.

