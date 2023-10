México propone alianza contra el fentanilo; EU se excusa por el muro

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Era previsible, como ocurrió, que al cabo de la reunión de alto nivel México-Estados Unidos efectuada ayer en Palacio Nacional terminara con declaraciones de amistad y de colaboración contra un enemigo común: la llamada delincuencia organizada que lo mismo se beneficia del comercio ilegal de las drogas que del tráfico de personas, dos fenómenos que provocan desacuerdos y hasta enfrentamientos entre esos dos vecinos y aliados.

Por la delegación mexicana participaron las secretarias de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y de Gobernación Luisa María Alcalde, así como los titulares de la Sedena Luis Crecencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.

Por los Estados Unidos estuvieron los secretarios de Estado, Antony Blinken; y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como el fiscal general de Justicia, Merrick Garland, y la directora de Seguridad Transfronteriza y asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, además de funcionarios encargados de departamentos de antinarcóticos, migración y antiterrorismo.

“Acordamos reforzar el trabajo de prevención del consumo de drogas sintéticas, en especial del fentanilo, con campañas para evitar que los jóvenes caigan en adicciones; priorizar las causas que genera la violencia con programas sociales universales para que la población, en especial los jóvenes, cuenten con opciones de desarrollo y crecimiento”, informó la secretaria de Seguridad en la conferencia de prensa al término del encuentro.

“También, (acordamos) llegar al fondo del origen de los precursores químicos; reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un país productor de fentanilo, sino de tránsito y no se han detectado laboratorios dedicado a ello”, agregó la vocera de la delegación mexicana, acerca del punto que, por el momento, debido al proceso electoral en los Estados Unidos, es probablemente el asunto más álgido: la venta de fentanilo que ocasiona más de cien mil muertes anuales en el vecino país.

La titular de Seguridad recalcó que México no produce fentanilo. “Reiteramos su seguimiento, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y aquí no se han detectado laboratorios dedicados a ello”.

Al respecto, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha negado ser productor de esa terrible droga sintética y ha sostenido que sólo es territorio de paso, aunque las fuerzas armadas nacionales han destruido laboratorios en donde se procesan los precursores que integran el fentanilo.

Por el contrario, en la Unión Americana se afirma que los principales proveedores de ese enervante son los “chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y precisamente por esas sospechas fue extraditado su hijo Ovidio.

Estas sospechas han sido aprovechadas por los políticos más radicales que buscan la nominación presidencial o para otros cargos con el argumento de responsabilizar a México por “no hacer lo suficiente” para contener esas bandas criminales y amenazan con enviar tropas a territorio mexicano para combatir directamente a esos grupos criminales.

Claro, son posiciones extremas, pero del lado mexicano es mejor tomar previsiones y rechazar la culpabilidad en una declaración conjunta va en ese camino.

Por eso en la reunión binacional se acordó integrar una coalición de países productores de precursores químicos de uso dual (pues el fentanilo es, también, un medicamento muy apreciado en cirugía). La idea de ese convenio internacional consiste en regular el mercado, establecer controles y evitar el tráfico ilegal, informó la canciller Alicia Bárcena. La propuesta surgió de la Secretaría de Marina mexicana.

Rosa Icela Rodríguez expuso que en el diálogo se acordó reforzar el trabajo contra el fentanilo, especialmente con campañas para evitar las adicciones, priorizar las causas que generan la violencia para que la población cuente con opciones de desarrollo y crecimiento; también llegar al fondo del origen de los precursores químicos.

El gobierno de Biden niega haber autorizado extender el muro fronterizo

La delegación estadounidense también intentó disculparse en otro tema que ocasiona fricciones entre las dos naciones: el muro que sus radicales tratan de extender a lo largo de la frontera común, a pesar de que hasta ahora no han sido un recurso efectivo para contener la creciente migración.

Tanto en Washington como en México, la administración del presidente Joe Biden ha tratado de desmentir versiones en el sentido de que aprobó extender esa barrera fronteriza.

El gobierno del presidente Biden no tiene ninguna nueva política con respecto al límite de ambos países; sin embargo, sí se destinará una inversión para la vigilancia de traficantes de personas, armas y fentanilo, declaró en la capital del país el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

Explicó que este muro fue un proyecto de la administración del ex presidente Donald Trump, quien buscaba ampliar la muralla de la frontera, y que por ley este presupuesto debe ser utilizado.

“Me gustaría referirme al muro y dejar en claro que no hay ninguna política del gobierno con respecto a la frontera. Desde el día uno, esta administración ha dejado claro que el muro no es la respuesta; esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado”, dijo Mayorkas.

“Una y otra vez hemos pedido al Congreso que rescinda esos fondos, pero no lo han hecho y nosotros debemos seguir la ley”, lamentó el funcionario estadounidense, al recordar que la administración del presidente Biden detuvo la construcción del muro desde el primer día de esta nueva administración.

“La seguridad fronteriza eficaz requiere un enfoque más inteligente, integral. Debe incluir tecnología de vigilancia modernas y puertos de entrada modernos”, concluyó Mayorkas.

Del otro lado de la frontera, el presidente de los Estados Unidos confirmó la versión de Mayorkas al negar haber ordenado ampliar el muro fronterizo y ratificó la versión de que existe un presupuesto aprobado desde el gobierno de su antecesor Donald Trump, quien hizo del muro uno de sus temas de campaña.

Biden reiteró ayer, jueves, no creer que el muro en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce.

En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de Seguridad Nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores.

“Intenté que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”, apuntó el mandatario demócrata un día después de que su Administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes, en los alrededores de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México.

Efectivamente, la partida para esa labor fue aprobada por el Congreso en 2019, cuando Biden aún no había llegado a la Casa Blanca. Las controvertidas obras para reforzar el muro fronterizo, en el valle del Río Bravo, incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para prevenir la entrada irregular de migrantes a territorio estadounidense, detalla el escrito publicado en el registro federal.

Por otra parte, luego de las repetidas descalificaciones e insultos contra jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal, el presidente López Obrador se vio obligado a rectificar, luego de que la Suprema Corte de Justicia autorizó que se distribuyan los nuevos libros de texto gratuito en Chihuahua,

Al comentar la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de desechar la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Chihuahua, el jefe del Ejecutivo Federal se declaró “contentísimo…muchas gracias a los ministros, hay que reconocer, cuando se actúa bien hay que reconocerlo, estaba mal lo que hicieron, lo que hizo la gobernadora d de Chihuahua, y lo que hizo el ministro Aguilar que le dio entrada a una solicitud de amparo para no distribuir los libros”.

