Alistan tercera temporada de “Inexplicable” en History

Estreno el 27 de octubre

Humberto Zurita te contará increíbles casos sobrenaturales ocurridos en Latinoamérica

Arturo Arellano

History estrena el próximo viernes 27 de octubre la tercera temporada de “Inexplicable Latinoamérica” con Humberto Zurita, la producción original basada en la exitosa franquicia original de History “Inexplicable con William Shatner” que profundiza en los eventos más misteriosos de la región latinoamericana.

Esta nueva temporada de 12 episodios presentada por segundo año consecutivo por el actor, productor y director mexicano, expone más historias sobrenaturales, donde lo desconocido lleva a cuestionar la comprensión de la realidad, invitando nuevamente a los espectadores a explorar lo inexplicable y en entrevista para DIARIOIMAGEN, nos dio los detalles al respecto.

“Este tema de lo inexplicable no se va a acabar nunca, es el misterio de lo que va más allá de lo entendible por la humanidad. Ojalá que nosotros podamos contarles muchísimas más gracias a los investigadores. Es un trabajo a cargo de un equipo muy grande, entre científicos, gente que se dedica a buscar lo extrasensorial y sobrenatural, de tantas cosas que nos asombran” dijo y agradece a “la gente que construye el programa, técnicos, argentinos y mexicanos, el equipo en History que nos permite contar estas historias”.

Con dos temporadas como antecedente, refiere que lo nuevo en esta tercera “son las propias historias, yo me sorprendo de ir descubriendo como hay tantas cosas increíbles, y cada una es mejor que la otra, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el caso de una madre que alimenta a su hijo después de muerta. Hoy en día es muy importante esta integración de la mujer de la mujer a la sociedad, con el machismo por allá y muchas cosas, tenemos que darnos cuenta de que sin las madres no existiríamos y son más capaces que nosotros para hacer muchas cosas”.

De modo que, en esta temporada conoceremos un impactante episodio sobre madres con habilidades poderosas que incluyen el caso del reconocido diseñador argentino que sufrió un ACV en 2018 Laurencio Adot y la vivencia de la cantante argentina Ángela Leiva tras la muerte de su madre. Además, crónicas carcelarias, enigmas de la evolución humana, construcciones inquietantes, fenómenos naturales misteriosos, y muchas más historias “De todo lo que más me sorprendió es el caso de la madre que dije antes, me sorprendió tanto como hablar de la Virgen de Guadalupe en la temporada pasada”.

El asombro no termina en cada episodio

Ahora su pensamiento sobre lo inexplicable es diferente “Totalmente cambia mi postura frente a esto, porque luego recordamos historias de cuando éramos niños, cuentos, en la colonia, como la leyenda de La Llorona, El Jinete sin cabeza, tantas cosas, y ahora descubro que eso no se queda en el pasado, sino que actualmente hay más cosas, la misma NASA ha declarado que si hay extraterrestres que hay avistamientos de OVINS, desde los aviones”.

Se trata entonces, a decir del actor, de darles una verdad “Pienso que son historias que cuestionan nuestra realidad; nosotros les exponemos las historias y nos cuestionamos a nosotros mismos, sobre estas realidades alternas. Tratamos de darles una explicación, en este caso una a cargo de los científicos, pero hay otras experiencias sobrenaturales a las que nosotros debemos hallarles una explicación, algunos se irán por el lado de la religión, otros serán escépticos, pero al final a todos les interesará, porque son fabulas que nos roban la atención”.

Finalmente, aunque reconoce que no ha tenido una experiencia inexplicable en carne propia, si ha sido testigo de varias “No me ha ocurrido personalmente, pero si he visto cosas inexplicables, creo que un ejemplo que yo pongo es el nacimiento de mis hijos, se me hace milagroso, porque científicamente lo puedes explicar, el ovulo, los espermatozoides, la fecundación, pero dentro de todo ello hay una gran magia, que no puedes explicar, ¿Por qué es así? ¿Como se creó el universo? ¿Cómo se crearon los seres humanos?” concluyó.

E invitó a todos a ser testigos de esta nueva temporada a partir del 27 de octubre en la señal de History a las 22:00 horas.

