Mientras Enrique Peña Nieto fue Presidente de México, no pasó un día en que el actual Presidente no le dijera todos los denuestos que encontró a su paso. El más socorrido fue que nos llevaba “al despeñadero”, en alusión a su apellido y al desastre de corrupción. De pronto se convirtió en una especie de héroe junto con su primo Alfredo Del Mazo, el ex gobernador del Estado de México.

¿Por qué el cambio repentino? Por un acuerdo con ambos del que tanto se ha hablado. Peña tuvo miedo de que el tabasqueño llegara a la Presidencia por sus propios medios y le instruyera juicio por esos actos de corrupción, pan de cada día y le allanó el camino a la Presidencia con un candidato superior en todo a ambos, pero despojado de toda ayuda para moverse con tranquilidad y agilidad.

A Del Mazo le agradeció haber coadyuvado con la candidatura de la “profesora” Delfina (buena falta le hace un profesor que la instruya en lo más elemental), para que arribara sin problemas al gobierno mexiquense, en donde cuenta con amigos que habrán de ejercer la tarea de gobernar, mientras ella da la cara y acata y obedece ciegamente las instrucciones de su patrón.

¿Y por qué vitupera a instituciones internacionales como a la ONU? Porque actúan al revés. Porque critican lo que tiene que ser criticado o lo que causa demasiado daño al país que gobierna. Exactamente como hace con la prensa mexicana que observa y publica sus desatinos, a cuyos admiradores ha enseñado a odiar sin que razonen un ápice los motivos de ese odio.

(Por cierto, acaba de conocerse su influencia en la dirigencia del diario Reforma, cuyo director Juan E. Pardinas, fue apenas depuesto por presiones del Ejecutivo, según denuncia pública del analista Ricardo Alemán. Esto quiere decir que en lo sucesivo, dicho rotativo ya no será denostado en las mañaneras y seguramente recibirá las alabanzas que ahora merecerá su cambio de actitud).

Pues la ONU arremetió nuevamente contra nuestro gobierno. El encabezado de la nota es expresivo: “Alarma a la ONU cifra de desaparecidos y acusa impunidad casi absoluta: 99%”. Esto quiere decir que, como en todos los rubros de la delincuencia, igual hay una tolerancia total. El comité contra la desaparición forzada de dicho organismo añade que en este renglón existe un escasísimo número de sentencias y una impunidad casi absoluta.

Pero lo que hoy ocurre en la actual administración tiene excusa del Presidente. Los muertos de hoy son herencia del pasado. Así de fácil y descabellado. Tal vez sirve solamente para mantener la cifra de admiradores por encima de 50 por ciento, de acuerdo con algunas encuestas obviamente pagadas.

El informe afirma que “en agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se intensifican los esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas, a partir de un histórico presupuesto este año superior a mil millones de pesos, en comparación con los seis millones del 2018”.

¿Quién en su sano juicio podría creerle cuando las madres buscadoras le señalaron que recibió a Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, también buscadora en Argentina, mientras a ellas las relega en una especie de ¡váyanse al diablo!”, como observó un periodista?”.

¿Por qué, si ya ha destinado un presupuesto millonario para la búsqueda de más de cien mil desaparecidos en su administración, los resultados son nulos, a casi 100 por ciento? ¿Hay otra respuesta que no sea la mentira? Dicen que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los penitentes. ¿O es que quienes disponen del presupuesto son tan inútiles como todo el gabinete?

El organismo remarcó ahondar en el tema, ya que ve limitaciones en las investigaciones y persecución del delito. Recomendó asimismo la participación de los familiares, allegados, representantes de las personas desaparecidas, así como asegurar que los colectivos de búsqueda tengan acompañamiento y velar por los familiares de las víctimas. Parece un pregón en el desierto.

