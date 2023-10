Lo electoral se cierra en Morena en choque Ebrard vs. Claudia-AMLO

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Todo lo que Marcelo Ebrard esgrime en contra de Morena, de Claudia Sheinbaum y la decisión de Andrés Manuel López Obrador para imponerla, lo confirman con sus dichos y hechos tanto el mandatario como su ex jefa de Gobierno.

Así quedó establecido —para sus historias y la narrativa de esta sucesión presidencial atípica— durante dos eventos finsemanales.

Sin ceder ni un centímetro en su intención de echar abajo el viciado y fraudulento proceso interno de Morena en que salió ungida Claudia Sheinbaum como candidata presidencial del oficialismo, Marcelo Ebrard indicó en un acto en Tlalpan, que Sheinbaum, AMLO y Morena sólo tienen 2 alternativas:

1.— No hacer nada ante su reclamo de reconocer el fraude cometido;

2.— O reconocerlo y rectificarlo.

Explícito, dijo:

“Morena tiene que tomar una decisión (antes de que concluya octubre) de si se va para acá —que es el camino del cinismo— o, si es congruente con sus estatutos y sus principios y dice: ‘esto está mal y se tiene que corregir’…

“Si no se toma una medida inmediata, profunda, todo el Movimiento de Regeneración Nacional se va a convertir y se va a mimetizar en una organización política con prácticas que hemos combatido años…

“Morena tiene sólo este mes de octubre para responder a mi impugnación y definir si se endereza el rumbo o si las prácticas antidemócraticas vistas en el reciente proceso de selección interna se convierten en prácticas oficiales”.

Indicó que el país ve cómo se está definiendo la primera sucesión presidencial por parte de Morena (y AMLO) y que si se sigue adelante con el fraude de la conclusión de la interna del 6 de septiembre entonces eso marcará cómo se definirán todas las demás sucesiones en este partido.

“Hagan lo que hagan esto (su batalla por declarar nula y reponer la interna) no lo van a parar”, advirtió.

El caso es que aún con todos sus vicios, la interna lo dejó con un 26 por ciento de las preferencias, dijo. Y eso significa que él representa una tendencia de casi un tercio dentro de Morena, lo que no deben ser olvidado o se pretenda dejarlo de lado por Mario Delgado, Sheinbaum y AMLO.

E insistió: “…no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República”.

“Nosotros vamos a seguir adelante, nos estamos organizando en toda la República Mexicana, no estamos nada más esperando a ver qué”, subrayó.

Negó luego estarle jugando a la ingenuidad.

“No, nada de eso… ellos tienen que resolver mi exigencia, tenemos y hemos presentado evidencias, testimonios sólidos frente a los cuales no pueden hacerse ‘de la vista gorda’…”.

Por ello pidió a los periodistas esperar a las resoluciones de Morena que podrían dar curso natural a la presentación de un nuevo recurso ante el Tribunal Federal Electoral… a su salida definitiva de Morena y a su registro como candidato presidencial de, por ejemplo, MC.

“Pero hay que esperar”, indicó.

Los acarreados en el entorno de Claudia

El sábado, en la Arena Vicente Fernández de Guadalajara, Jalisco, y ante unos 12 mil asistentes llegados aquí vía el más puro estilo del acarreo en camiones y peseros alquilados por los organizadores, Claudia Sheinbaum encabezó un mitin para alabar y destacar la unidad que, afirma, se genera al alrededor de su candidatura en Morena.

Como días antes, que apareció abrazada a la hija de Francisco Healy Ortiz, propietario de El Universal, ahora lo hizo con Kleopatra Sandoval (neta así se llama), hermana del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ejecutado por narcos en Puerto Vallarta, y de Gerardo Fernández, uno de los hijos del cantante.

En un ambiente musical lleno con las canciones de Vicente Fernández y el entorno que fue el refugio de este cantante, la candidata de Morena firmó un pacto de “unidad” con empresarios y deportistas locales.

A su alrededor, con pancartas que marcaron sus sitios dentro del evento (como lo hicieron durante sexenios los sectores del PRI : CNC, CNOP, CTM, etc), los contingentes de acarreados esperaron a los discursos para iniciar la retirada hacia los autobuses y peseras, transportes varios que les fueron asignados para cumplir con un viaje redondo de sus barrios y poblados al evento, y de regreso.

En este contexto un segmento escuchó decir a Sheinbaum:

“Hoy México está mejor que nunca en sus indicadores económicos (…) La mejor muestra es que las y los empresarios de México, la gran mayoría de ellos, quieren que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública.

“Y la mejor muestra es que el día de hoy firman el acuerdo de la Cuarta Transformación empresarios de primer nivel de este maravilloso estado que es Jalisco”, indicó.

Mario Delgado por su parte repartió tareas:

“Si formamos todos comités, si nos mantenemos unidos, si seguimos movilizando y haciendo conciencia, en Jalisco va a ganar la Cuarta Transformación. Vamos por la Presidencia, vamos por Jalisco y vamos por todos los diputados federales”.

O sea… todo para Claudia, AMLO y Delgado sigue como si Ebrard y su reclamo y su 26 por ciento de preferencias no existieran…

Y Ramírez va en Chiapas

Lugo de que intentaron dejarlo de lado en la contienda morenista por la gubernatura chiapaneca, el coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez apareció ayer en Comitán arropado por sus conciudadanos y advirtió no sólo que va por la gubernatura de su estado, sino que: “profundamente emocionado de estar aquí en esta tierra que me vio nacer, que me vio crecer; que me vio alegre, que también me ha visto triste; que he aprendido que lo importante de la vida no es triunfar, lo importante de la vida es caer y volverse a levantar. Esas son mis características. Esa es mi templanza. En esta tierra, cuando vengo, me siento en familia. Gracias por acompañarme en este pedazo de paraíso en el que tenemos el privilegio de haber nacido y de llamar nuestro hogar” y por ello va hasta el fondo en esta contienda.

