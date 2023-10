Vivo Sessions presenta “Music Is The Answer”

Una semana llena de música y cultura

Dr. Motte, creador de Love Parade y Rave The Planet llega a México

Vivo Sessions, los expertos en crear experiencias memorables presentan nuevamente un line up único e irrepetible, todo esto dentro del marco de una celebración cultural y musical que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 25 de noviembre al 2 de diciembre en diferentes locaciones. MUSIC IS THE ANSWER, un concepto diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero con toda la calidad que los caracteriza. Basta recordar el Festival “Vivo Sessions” que reunió a miles de personas a principios del año en los canales de Xochimilco para disfrutar a más de 20 artistas entre los que destacaron Nortec, Sussie 4, Metrika, Peter Invasion (Berlín) y Ana Yani (Rusia) o recientemente la espectacular fiesta en las alturas sobre un helipuerto de nuestra ciudad encabezado por Zombies In Miami y Sussie 4.

En esta ocasión la promotora ofrecerá a los asistentes 7 días de actividades exclusivas con sus artistas favoritos, comenzando el 25 de noviembre con una Pool Party muy al estilo “vintage” que estará a cargo de Rey Pila, Midnight Generation y Lola Palmer (Amsterdam). Esta fiesta de alberca será únicamente para un reducido número de personas que tendrán la oportunidad de vivir la experiencia.

Durante esta semana habrá master class, conferencias y talleres para aquellos que decidan complementar con alguna actividad extraordinaria de manera gratuita, incluida en la compra de sus accesos a los conciertos.

El cierre de las actividades será el próximo 2 de diciembre en Estudios Churubusco, un lugar que será debidamente acondicionado para que el público pueda vivir la experiencia como es debido. Este show irrepetible con una duración de 14 horas y dos escenarios que presentarán un cartel que incluye a uno de los pioneros de la música electrónica mundial, legendario productor y DJ, un verdadero histórico y creador de lo que hasta hoy ha sido la mayor celebración cultural de la música, el amor y tolerancia que el mundo haya visto… El Love Parade, así es como el ilustre Dr. Motte honrará con su presencia el escenario de Vivo Sessions.

Fiel a sus ideales, en 2019 Dr. Motte regresó como la mente maestra del concepto Rave The Planet, ¡un nuevo Parade, para una nueva era! La organización sin fines de lucro Rave The Planet que fundó tiene como objetivo incluir nuestra querida cultura

Techno en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Por si esto no pareciera suficiente, los poderosos beats y toques de música regional mexicana de Nortec (Bostich + Fussible), Cabizbajo, Ramiro Puente, Hotmood y su música disco y muchos artistas más se unen a esta imperdible celebración musical, guiándonos a una noche épica.

Prepárate para vivir una experiencia musical irrepetible con un line up de lujo, adquiere tus boletos en EVENBRITE y sé parte de momentos que quedarán en nuestra memoria para siempre.

¡Hagamos historia juntos!

Line Up: Dr. Motte, Nortec (Bostich + Fussible), Rey Pila, Midnight Generation, Ramiro Puente y muchos más.

Fecha: 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2023

Para mayor información visita: https://www.eventbrite.com/ @Vivo Sessions