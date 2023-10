Prevalecen las buenas relaciones, aunque los resultados no sean de lo mejor

Humberto Mares N.

En la reunión de alto nivel entre funcionarios de los Estados Unidos y México no se pusieron de acuerdo con respecto a los laboratorios que producen fentanilo instalados en nuestro país. El fiscal general de nuestros vecinos del norte, Merrick Garland, acusó a los cárteles mexicanos de producir y traficar fentanilo, en tanto que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisó que en nuestro país no se procesa dicha droga sintética y que todo viene de Asia.

En donde coincidieron es que existen en México “laboratorios clandestinos” en donde se producen “metanfetaminas”, pastillas producidas con fentanilo que se introduce a los Estados Unidos y que han matado a miles de estadounidenses.

Lo cierto es que la reunión de alto nivel se desarrolló en cordialidad aunque ambos gobiernos marcaron sus prioridades y reiteraron el compromiso de los gobiernos de México y EU de seguir combatiendo el tráfico ilegal de drogas con atención especial al combate y persecución de los grupos criminales.

EU pide frenar el tráfico de fentanilo. Antony Blinken, secretario de Estado de EU, dejó como tarea, por no decir exigir, a las autoridades de nuestro país combatir el trasiego de las drogas sintéticas, a lo que Alicia Bárcena, titular de la SRE, respondió que la colaboración bilateral es la herramienta más poderosa para enfrentar al crimen organizado.

México propuso la creación de un grupo multinacional para frenar el tráfico de fentanilo. En el marco del Diálogo de Alto Nivel del “Entendimiento Bicentenario”. La canciller Alicia Bárcenas dijo que a propuesta de la Semar se planteaba la creación de un grupo integrado por los países precursores químicos de fentanilo y de otras drogas sintéticas con el fin de dar seguimiento a los principales ingredientes y detener el tráfico ilegal de la droga que ha matado a miles de jóvenes estadounidenses desde hace años.

MC y su papel

Un aspirante presidencial externo a Movimiento Ciudadano en 2024 dividirá y causará peleas internas, advirtió ayer el gobernador Samuel García, ante la posibilidad de que, el hasta ahora morenista, Marcelo Ebrard busque la candidatura naranja. Tras la convocatoria de MC emitida el viernes, que abre la puerta al registro, entre el 3 y 6 de noviembre. El joven gobernador sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganarle la candidatura a Marcelo si se inscribe, por lo que hará todo para evitarlo. El argumento es la división. Marcelo Ebrard insiste en que aparecerá en la boleta electoral el 2 de junio del año que entra. La única opción para ello es Movimiento Ciudadano.

CDMX

La decisión de candidatos por parte del partido oficial y la oposición es la segunda parada en esta carrera electoral de 2024. Los nombres de hombres y mujeres aspirantes a gobernar la Ciudad de México se han manejado por igual y es una lista grande.

Las encuestas son una fotografía del momento, pero personalmente pienso que es un instrumento de apoyo, pero no definitivo, se han dado y algunas nada confiables.

La encuesta publicada en el “El Heraldo” sobre la oposición en la CDMX nos dice que los aspirantes de los partidos de oposición, el PAN se coloca arriba con Santiago Taboada 31.7% y Lía Limón 18.8%; PRI: Adrián Ruvalcaba 21.6% y Cynthia López 8%; y el PRD: Luis Cházaro 14.4% y Nora Arias 8.2%. A esta lista habría que agregar a los titulares de varias alcaldías. Tlalpan, Alfa González, o el alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, o bien la morenista de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por mencionar algunos.

Esta segunda parada en la guerra electoral es de suma importancia porque es la segunda posición electoral más importante del país.

En tanto que en Morena las cifras no son muy claras, pero las preferencias están muy niveladas entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, pero no se han publicado claramente y sólo se han mencionado los nombres. Se incorpora al doctor Hugo López-Gatell, que no creo que tenga ninguna posibilidad, dado que la sociedad mexicana ayudada de los legisladores, lo bautizaron como el “doctor muerte”, por los alarmantes resultados del manejo de la pandemia de Covid-19, con más de 700 mil muertes, mientras el subsecretario de Salud pronosticó no más de 60 mil.

López-Gatell en entrevista con Ciro Gómez, aceptó que murieron 375 mil personas directas de Covid, pero asociadas fueron 780 mil y que su conciencia está tranquila. Más allá de los números, simplemente no creo que tengan ninguna posibilidad de triunfo, por la sencilla razón de que los ciudadanos no lo quieren ni ver.

Apuntes

Xóchitl Gálvez pedirá licencia a mediados de noviembre para presentar su informe de actividades como senadora e incorporarse de lleno a su precampaña, que inicia el 19 de noviembre.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, estará en el Senado mañana miércoles 11 para hablar sobre las prioridades del gobierno en materia legislativa, pero la parte fuerte estará en San Lázaro para discutir y delinear el presupuesto del año que entra, que es la verdadera guerra.

En 9 de los 50 municipios prioritarios que registran los mayores índices de homicidios dolosos del fuero común está al mando de la seguridad pública un militar o un marino nombrados en esos cargos por alcaldes de Morena, según el último Informe de Seguridad del gobierno, con fecha 19 de septiembre de 2023. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

