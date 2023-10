Oposición, ¿sin rumbo?

Punto por punto

Augusto Corro

En junio del próximo año se efectuará la elección presidencial y también se votará por cambios de gobernadores en nueve estados. Además, se elegirán a diputados y senadores. De lo anterior se desprende que serán intensas las actividades de los diferentes partidos políticos.

En el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) todo parece indicar que no tendrán problemas difíciles en los comicios de 2024. Superarán los obstáculos. No se puede decir lo mismo de los organismos políticos opositores. Por ejemplo, en el Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI y PRD se nota la falta de interés para buscar los triunfos. Dirigidos por su jefe, Claudio X. González, los líderes no alcanzan a fortalecer internamente a sus partidos.

En la designación de Xóchitl Gálvez, como precandidata presidencial opositora, los dirigentes no se esmeraron en apoyar y defender a sus precandidatos. Aceptaron, aunque alguno que otro a regañadientes, obedecer lo que les ordenaron.

De ahí, el pésimo papel desempeñado por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Su presidente, el diputado y ex gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno permitió que a la priista Beatriz Paredes la bajarán de la contienda.

La senadora Beatriz Paredes tiene una amplia experiencia como política, mejor en muchos aspectos que la panista (¿?) Xóchitl Gálvez. Sin embargo, “Alito” guardó silencio y se pronunció a favor de la hidalguense.

Los líderes panistas encabezados por Marko Cortés tampoco se opusieron a la designación de Xóchitl como su abanderada. En el camino se quedó el diputado Santiago Creel, por quien se apostaba por la candidatura presidencial.

En el PAN y en PRI los militantes seguramente se extrañaron de la actitud de sus líderes, pero no se registraron protestas por la designación. Los perredistas también aprobaron las órdenes y se sumaron a la precandidatura de la hidalguense.

La senadora Xóchitl Gálvez inició su campaña sola, sin el apoyo del Frente Amplio por México. La precandidata panista aprovechó el impacto de su destape. No fue suficiente. Con el paso de los días, la hidalguense se estancó.

En el presente, se habla con insistencia sobre el relanzamiento de Xóchitl Gálvez para fortalecer su precandidatura. No será fácil. No faltará quien quiera sustituir a la senadora hidalguense por un aspirante con más posibilidades de triunfo. Se dice en los círculos políticos que en el PRI, “Alito” Moreno tiene la intención de que Beatriz Paredes regrese a la contienda presidencial, ahora sí apoyada por su propio partido que la dejó sola en su lucha.

De ocurrir lo anterior, en la oposición se registrarían cambios importantes en la vida de los tres partidos PAN, PRI y PRD, principalmente en el renglón de la unidad, pues el Frente Amplio por México se debilitaría.

La organización panista participaría únicamente con la llamada civil y con el PRD; pero con pocas esperanzas de mantener su registro. Lo mismo sucedería con el PRI. El PAN les seguiría en esa ruta sin regreso. Los tres están en la lona.

Los citados institutos políticos tienen la gran oportunidad de resurgir en los comicios de 2024. Se encuentran en posibilidades de alcanzar cargos de representación popular en diferentes áreas; pero lograrlo se necesita la unidad.

Pero esa unidad parece que no llegará porque en el interior de los partidos existe el divisionismo y cada día aumenta el número de militantes que los abandonan, para irse a las filas de Morena o de otro partido.

Ese abandono de las militancias a sus partidos se agudizó en el Revolucionario Institucional y en Acción Nacional. El PRD tiene una fuga permanente de sus militantes. Nada parece detener ese éxodo partidista.

Por eso nos referimos a la oportunidad que representan los comicios de 2024. Se necesitan candidatos con proyectos que animen a votar; de ideas interesantes que, por lo menos, sirvan de contrapeso a los ofrecimientos de los aspirantes del partido oficial.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com