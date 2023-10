Rebelión en Morena

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Resulta que el almidón con que plancharía los nueve procesos electorales en igual número de entidades se le hizo bolas a Morena y ahora no sabe cómo salir del enredo.

CDMX, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Guanajuato, Morelos y Puebla, presentan complicaciones de todo tipo y solamente en Jalisco parecen avanzar las cosas con el favorito, Carlos Lomelí.

Son ocho de las nueve entidades las que presentan complejidades que van desde el rechazo a los candidatos que se veían como naturales, el desplazamiento de otros, las quejas por asuntos judiciales y la operación de cargada.

El principal problema que enfrenta Morena es el de la equidad de género, ya que de cuatro mujeres se aumentó a cinco el número de féminas que deben postularse, aunque el INE no define todavía si será obligación dicho ordenamiento, que los partidos rechazan.

En Veracruz se da como hecho que es uno de los estados con representación de una mujer, en la persona de Rocío Nahle, pero brotaron inconformidades con que una zacatecana los gobierne, ya que, aunque la constitución no se lo impide, grandes núcleos de electores muestran rechazo hacia su origen.

El asunto más complejo es el de la CDMX, donde metieron con calzador al jefe policiaco Omar García en detrimento de Clara Brugada, a quien se veía como la candidata natural. La situación se tensa entre dos grupos el formado alrededor de Omar y el de los fundadores de Morena que pugnan por Clara.

En Puebla, los dos aspirantes punteros, Alejandro Armenta y su primo hermano Ignacio Mier, mantienen protestas de los grupos de Morena por su pasado priista y surgen dos nuevas cartas Julio Huerta y Olivia Salomón, quienes mantienen un puntaje muy bajo.

Ricardo Sheffield es un eterno perdedor que ya fue candidato a gobernador y alcalde de León, perdiendo en ambas ocasiones y que ahora enfrenta denuncias de violencia de género desde su propio partido. El ex panista es el mejor posicionado, pero se hace todo lo posible para que responda a las denuncias en su contra.

Eduardo Ramírez se posicionó como favorito en Chiapas, desde el momento mismo en que Zoé Robledo fue bajado de la contienda. Ahora Eduardo fue dejado fuera de la contienda y Sasil de León pasó a ser la favorita, aunque ahora se recuerda su manejo oscuro en el tema de licitaciones que fueron a parar a manos de familiares y amigos suyos en el pasado.

Tabasco se encuentra sumido en un golpeteo entre el grupo de Javier May, ex secretario federal de Bienestar y Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación. May parece sacar la ventaja, lo que no lo libra de acciones de sus opositores, ya que no es bien visto en diversos sectores del estado.

Yucatán parecía hecho a la medida para que Joaquín Díaz Mena repita como candidato, pero el ex panista enfrenta la molestia de otros de sus camaradas que como él se fueron a Morena. Verónica Camino Farjat asoma como contendiente y Jorge Carlos Ramírez tránsfuga del PRI hace olas, sin mayor respuesta.

Lucy Meza senadora de Morelos fue desplazada de la lista de aspirantes, pero no se bajó de la contienda y mantiene espíritu de lucha contra quien resulte candidato de Morena.

En todos estos frentes se mantienen barruntos de tormenta y amenazan con hacer crisis y provocar fisuras. En dos de esos estados los desplazados ya buscan competir con el respaldo de partidos locales que mantienen registro. Jalisco, uno de los estados en los que Morena no se encuentra como favorito, parece más tranquilo con la posibilidad de que Carlos Lomelí sea el candidato nuevamente. De los nueve estados, Guanajuato, Jalisco y Yucatán no son favorables para Morena, mientras que en CDMX y Puebla podrían enfrentar problemas. Tabasco, Chiapas, Veracruz y Morelos, parecen óptimos para el triunfo de los candidatos de Morena, aunque todo puede complicarse de mantenerse la tensión en esos frentes.

