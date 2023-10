Todo cruje en lo electoral

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El mundo de las candidatas presidenciales de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez entró esta semana en un laberinto de reclamos, conflictos internos en sus equipos y alianzas o frentes y de fuertes tensiones.

Claudia Sheinbaum, quien no termina de ejercer a plenitud el bastón de mando y todo lo decide y hace bajo la sombra de su caudillo el presidente Andrés Manuel López Obrador, transita entre el reclamo de cientos de aspirantes morenistas a todos los cargos en juego para 2024 en todo el país, mientras mantiene un ojo atento al desarrollo del conflicto irresuelto con Marcelo Ebrard, quien tampoco le da el menor respiro.

La candidata del oficialismo, a quien las sonrisas no se le dan, aparece no sólo carilarga, sino abrumada por la rebelión de aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quienes desde la mañana hasta la madrugada del día siguiente le exigen retirar sus intenciones de apoyo en favor de Omar García Harfuch y abrir la contienda donde Clara Brugada no rinde banderas.

Uno que pretende aprovechar este río revuelto capitalino es el muy cuestionado y repudiado ex subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell quien a donde va esgrime su cercanía con AMLO.

Esto mismo se le multiplica en cada uno de los ocho estados en juego y el caos llega a su máximo cuando tiene que ver listas y listas con perfiles y sugerencias para aprobar o rechazar la reelección de algunos senadores y diputados federales y para abrirle camino a otros muchos porque sabe que la contienda mayor será justamente la de buscar las mayorías parlamentarias que quiere AMLO.

Justo este mismo escenario lo vive Xóchitl Gálvez quien, dicen sus cercanos, ha mostrado tener carácter fuerte y decisión a la hora de sentarse horas y más horas, como lo hizo viernes, sábado y domingo pasados para definir estrategias, escuchar a sus equipos y ahora cercanos, a los círculos del poder en PRI, PAN, PRD y otros a fin de avanzar con paso firme para entrar en la siguiente etapa de su campaña.

La hidalguense recibe por igual las quejas que las exigencias de definir los métodos de selección para todos los cargos en juego aparte de la Presidencia y que suman miles.

En especial, sin duda, están las propuestas de quienes deberán buscar las gubernaturas de la CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y las 500 diputaciones federales y las 128 senadurías.

Ella tendrá que decidir sobre los perfiles de todos esos cargos en una negociación con Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, por el PRI; y Jesús Zambrano, del PRD, quienes buscarán apoyar a sus cuadros internos.

Ella sabe que los tres dirigentes y sus estructuras partidarias son las que le pueden dar el triunfo y que los equilibrios políticos la obligarán a ceder ante algunos casos y en otros simplemente no podrá dar concesiones.

Ellos tienen la experiencia en procesos electorales y cuentan con las redes territoriales distrito por distrito, región por región, que exige este momento.

Ebrard cumple 64

En medio de todo este jaleo electoral en el entorno de las precandidatas Sheinbaum y Gálvez, y corriendo por su carril hacia el choque frontal con AMLO y Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard extrapola y agudiza sus denuncias de fraude y de una operación viciada y con grandes cantidades de recursos financieros sin origen claro para imponer a la ex jefa de Gobierno capitalina.

Todo sin perder la sonrisa.

Y no desaprovecha ocasión para mostrarles el músculo, tanto a AMLO, a la candidata presidencial, como a su ex aliado Mario Delgado.

Así, ayer, y con las mañanitas de por medio, celebró sus 64 años de edad rodeado de senadores y diputados federales afines, un grupo de legisladores que mantiene en vilo y en la zozobra la aprobación de los presupuestos de Ingresos y de Egresos para 2024 un paquete económico del cual depende una salida relativamente tersa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El grupo de senadores y diputados de Morena, PT y Verde afines a Marcelo Ebrard, al que se ha sumado el de Ricardo Monreal, podría estar buscando que un supuesto “guardadito” de 50 mil millones de pesos detectado dentro del paquete para bonos para adultos mayores, más otro por 20 mil millones ubicado en otras partidas —y que se supone serían utilizados por AMLO y su equipo para garantizar el triunfo de Claudia Sheinbaum y otros candidatos—, sea destinado a el campo, a garantizar la dotación de agua a poblados y regiones, y a energías.

Los diputados de Ebrard y Monreal, sumados a los del PAN, PRI y PRD podrían igual meter mano para recortar los presupuestos destinados a las obras de AMLO como son el Tren Maya, Dos Bocas y otros.

Hacia fines de la semana anterior, el ex canciller indicó públicamente que Morena (y AMLO y Sheinbaum) sólo tenían este mes de octubre para responder a su exigencia de anular el proceso interno amañado del cual salió la candidatura presidencial de la exjefa de Gobierno de la CDMX y reponerlo.

Ayer lunes, Mario Delgado afirmó que la Comisión de Honor y Justicia de su partido ya había respondido esos reclamos de Ebrard y que el ex canciller ya había sido notificado de ellos.

Delgado —quien creció políticamente bajo el impulso de Ebrard—, indicó a su vez que el ex canciller cuenta con 3 días para responder a lo decidido por la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

Todo indica que la mencionada Comisión desecharía las quejas y denuncias de Ebrard y que entonces éste iría ahora sí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a buscar la anulación de la Interna de Morena.

Eso se sabrá en las siguientes horas.

