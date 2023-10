Quitar 15 mil mdp al Poder Judicial no afecta a sus trabajadores: AMLO

Inminente eliminación de fideicomisos de la SCJN

Con el recorte a presupuesto se acabarán “privilegios” de los de arriba”, señala el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que si se eliminan los fideicomisos del Poder Judicial para el presupuesto 2024 (más de 15 mil millones de pesos), los sueldos y prestaciones de los trabajadores no se verán afectados.

“Por eso ahora hay enojo y están desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no. Si el Poder Legislativo suspende, cancela fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores, eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial”, aseguró López Obrador.

El titular del Ejecutivo aseguró que con la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial se afectarán solamente los “privilegios” de los de “arriba”.

“Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como 4 o 5 veces más de lo que yo percibo, eso es, es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores”, expresó AMLO. También el mandatario mexicano dijo que los trabajadores no deben preocuparse y que no es verdad que se quedarán sin sueldos y prestaciones.

“Decirles a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no deben preocuparse en nada, que no los quieran confundir diciéndoles que se van a quedar sin sus sueldos o prestaciones, es con los de arriba que han abusado muchísimo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, señaló el mandatario nacional. El tabasqueño mencionó que el Poder Judicial no beneficia al pueblo mexicano, al contrario, perjudica, ya que está al servicio de una minoría.

“Hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos, en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México, es un poder al servicio de una minoría rapaz, de una oligarquía”, destacó el tabasqueño.

Cabe señalar que, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes la extensión de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, lo cual sería hasta 15 mil millones de pesos para el próximo año yque permitiría al gobierno federal disponer de aproximadamente 15 mil millones de pesos.

El dictamen se presentaría este miércoles a discusión en el pleno general y por tratarse de una reforma a leyes secundarias requiere solo el voto de mayoría simple para avalarse.

La reforma prevé la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, que al segundo semestre de este año sumaban 21 mil 554 millones de pesos.

Al dejar solo un fideicomiso, el Ejecutivo federal podrá disponer discrecionalmente de 15 mil 450 millones de pesos.

La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe la existencia fondos y fideicomisos, y en artículos transitorios se señala el proceso de extinción de los fideicomisos existentes y cómo el dinero pasará a la Tesorería de la Federación.

AMLO anuncia tarjeta para afiliados al IMSS-Bienestar

El presidente López Obrador anunció que en los próximos meses se credencializará a los casi 60 millones de beneficiarios del programa IMSS-Bienestar.

“Se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes y las medicinas que se utilizan”, indicó AMLO en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano aclaró que actualmente todos los habitantes de las 23 entidades que ya firmaron el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud pueden acudir a cualquier hospital o centro de salud y recibir atención médica gratuita “sin necesidad de llevar ninguna identificación”.