Condecoración a militares

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó la condecoración “Bicentenario Heroico Colegio Militar” a oficiales de alto rango que han sido directores de la institución y titulares de la Sedena, como un reconocimiento a sus servicios prestados al Ejército y a la Nación, en medio de un ambiente conflictivo a nivel nacional y mundial.

Y dentro de los condecorados está el general Salvador Cienfuegos, acusado de varios delitos en Estados Unidos y detenido cuando arribó a ese país para luego ser liberado al no sustentarse las denuncias en su contra y también se le involucra en la desaparición de los normalistas desaparecidos en Iguala hace nueve años.

El presidente López Obrador ha señalado que no se puede hacer acusaciones sin presentar las pruebas correspondientes y tampoco dañar la imagen de la institución por conductas inadecuadas de alguno o algunos de sus integrantes, y cuando éstas se comprueban se les castiga, como ha ocurrido en el caso Ayotzinapa en que están en prisión varios generales.

Estados Unidos tampoco ha presentado pruebas y sí en cambio se persigue al ex jefe de la DEA en México por presuntas ligas contra el narcotráfico. La condecoración por los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar ha sido motivo para ratificar la confianza en el instituto armado y en sus dirigentes y, a la vez, demostrar que si hay pruebas sobre ilícitos se deben presentar y sustentar.

TURBULENCIAS

Apego a la Constitución

Sobre el conflicto Israel-Palestina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la embajada en México que nuestro país rige su política exterior en base a lo que establece la Constitución y no hay porqué entrar en polémica ni tomar partido: se promueve la paz y la convivencia pacífica y se rechaza la violencia como vía para dirimir conflictos, lo cual parece convencer a los críticos sobre la postura de México que en cada acción encuentran motivos para promover y acentuar diferencias… El senador Héctor Vasconcelos espera la ratificación del Senado para asumir la representación de México en la ONU y le tocará presenciar desde lugar privilegiado la inminente conflagración mundial, si es que el organismo fundado en 1945, en San Francisco, no renueva y actúa conforme a las circunstancias… Héctor Sánchez López, fundador de la COCEI en Juchitán -Polo de Gyves es embajador en Venezuela-, y Tito Rubín Cruz, fueron ratificados por el Senado de la República como consejeros independientes del Consejo de Administración de la CFE a propuesta del titular del Ejecutivo Federal… Y el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué informó que presentará un punto de acuerdo para que las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), y de Hacienda y Crédito Público retiren dos casetas de cobro en Tuxtepec, porque afecta la economía de esa localidad. En conferencia de prensa, el senador del grupo parlamentario del PVEM dijo que a esta petición se sumaron los senadores Susana Harp Iturribarría y Adolfo Gómez Hernández, de Morena; y Antonio García Conejo, del PRD. Consideraron que el pago de 35 pesos para entrar y 35 para salir, representa una afectación a la economía de las familias, pues con esta propuesta, señaló que dan cuenta de que entre los oaxaqueños se saben poner de acuerdo. Cuando Oaxaca está por delante, dijo, no existen intereses partidistas que se puedan cruzar… Grave la situación en la costa oaxaqueña debido al mal tiempo y los lugareños reclaman atención de los tres niveles de gobierno, pues hay algunas comunidades incomunicadas por derrumbes y caídas de puentes.

