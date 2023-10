Luis Ángel y sus “Romances” al Auditorio Alfredo del Mazo

En vivo este 14 de octubre

El autor de grandes éxitos como “Lluvia” viene a México a dar las gracias

También se presentarán los grandes cantantes: Manuel José y Maurizio Ruiz

Arturo Arellano

“Romances en Vivo: El Concierto”, es un espectáculo que reunirá a Manuel José, Maurizio Ruiz y a Luis Ángel en un mismo escenario, esta vez el Auditorio Alfredo del Mazo, hasta donde llegarán el 14 de octubre próximo, para interpretar sus más grandes éxitos musicales, que se han heredado de generación en generación y que te evocan al amor, la nostalgia y los recuerdos.

Luis Ángel Márquez, es uno de los protagonistas de este show, nació en un pequeño barrio de la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde desde temprana edad comenzó a tomar clases de música, graduándose a los doce años de edad, como profesor de acordeón a piano, teoría y solfeo, al mismo tiempo que cursaba la escuela primaria.

Desde los trece, a los diecisiete años de edad, incursionó en varios grupos musicales, hasta que consiguió con su agrupación llamada “Verano”, logrando su primer contrato discográfico y más tarde varios éxitos a nivel nacional con canciones muy populares como “Lluvia”, “No Hieras Mi Vida”, “Y Es Que Llegaste Tú” y “Súbete a una Estrella”, mismas que serán parte de su repertorio en este concierto del que nos platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN.

“Llevo todo lo que no he podido llevar en muchísimos años a la Ciudad de México, no me preguntes porque, pero yo tengo muchos éxitos y por alguna razón no he podido ofrecer mi show en este país, de modo que es una oportunidad única y muy importante. No solo por los otros muchachos que van conmigo, sino por la oportunidad de mostrarle a mi gente lo que yo hago arriba de un escenario y que es lo que canto, no hay una canción que no conozcan, estoy seguro” dijo.

“Lluvia” es la canción más vendida en salsa

Añadió que “Tengo en Latinoamérica 35 hits cantados por mi o por otros, como Yuridia, José Feliciano, Eddie Santiago, temas muy importantes en México, porque yo artísticamente nací en México, es el país que me dio la oportunidad en 1980 de grabar mis primeros cuatros discos”. Y es que hay que recordar que para 1986 ocurre un gran fenómeno en el género musical Salsa, que resurge con nuevas letras y melodías; y esto se debe a las composiciones de Luis Ángel, que para 1987 se convirtió en el autor más grabado por los intérpretes del género de Salsa.

Asimismo, lo grabaron artistas como José Feliciano, Paul Anka, Luis Miguel, Ricky Martin, Eddie Santiago, Jerry Rivera, Ednita Nazario, Maria Conchita Alonso, Dulce, Banda Espuela de Oro, Roberto Blades, Rudy La Scala, Vikki Carr, Saned Rivera, Tito Nieves, Fabio Junior, Paquito Guzmán, Tony Vega, Danny Rivera, entre otros.

“Gracias a la canción ‘Lluvia’ me puse en el mapa internacional, viví en ese momento 6 años en la Colonia Roma, por eso amo México, es mi casa, tengo muchos amigos, me siento parte de los mexicanos y no es porque quedar bien, es porque asi soy. Luego pude recorrer todo Hispanoamérica, Europa, Estados Unidos y no podía ir a México a dar gracias en persona, porque llevó 44 años cantando y no habría sido posibles sin los fans mexicanos”.

Refiere que en este show cantará las canciones tal y como nacieron “por ejemplo, ‘Lluvia’ nació como balada y así se vendió el primer millón de discos, luego se grabó la versión en salsa con Eddie Santiago y vendió 10 millones. Es una canción que se ha grabado mucho, de hecho, es la canción de salsa más vendida en toda la historia de ese género, ese dato no lo tenía, pero hace poco me lo hicieron saber. Me parece maravilloso, porque yo nací con pingüinos y tango, pero en mi carrera recibí un regalo del caribe, con esa canción en salsa, es una bendición. Eddie me ha grabado más de 30 canciones y todas han sido hits”.

Para mí es como ir a cantar al Estadio Azteca

Asimismo, destaca que su interés es agradecer a los mexicanos por tantos años de apoyo, sin importar el tamaño del recinto “Este sitio es pequeño, pero no me importa, no me preocupa, lo que quiero es que la gente que vaya se sienta feliz, contenta, y vea como soy, tengo muchas canciones, que me respaldan. Quiero que canten conmigo y se diviertan, porque ya hay muchos problemas en la vida, en el mundo, y nosotros como artistas debemos hacer un contrapeso. Hay gente que reconoce mi trabajo y la verdad para mí será como ir a cantar en el Estadio Azteca, aunque sé que en este auditorio son como 400 o 500 butacas, yo soy como un niño con juguete nuevo y voy a ofrecerlo todo”.

Y si bien, reconoce que el tiempo puede ser un verdugo en este show “trataré de meter la mayor cantidad de canciones posible, las más conocidas, las que más me reportan en Spotify como favoritas en todos lados, lo que más se escucha, lo que más funciona, lo que más funciona”, asimismo, llevara temas de “Historias De Una Vida” su más reciente producción, con las que nos lleva a recorrer diferentes épocas, vivencias y recuerdos.

En este punto dijo “Además de las diez composiciones ya conocidas, ‘Historias De Una Vida’ cuenta con una canción inédita titulada, ‘Decir Amigo’, que ha gustado mucho y la vamos a cantar, también ‘Lluvia’ la tengo que amar si o si, si no la canto me linchan, es un cariño especial, también ‘Un amor que termina asi’, que es más rockera en la onda de Bon Jovi, tiene millones de vistas, en México es un trancazo. No puedo inclinarme por ninguna como favorita, todas me emocionan. No puedo ser tan cabrón y elegir a uno de mis hijos (risas), cada canción me ha dado satisfacciones”.

Asimismo, cantará temas que otros intérpretes le han grabado “presento un popurrí con tres o cuatro canciones, ‘Lo que son las cosas’ que me grabaron Yuridia, Paul Anka, Yuri; también agrego ‘Mi vida eres tú’ que grabó Rudy La Scala para la telenovela Cristal, y la novela se transmitió en más de 170 países”.

Alista versiones en regional mexicano

Con este concierto en puerta y tantos éxitos a cuestas, Luis Ángel no se detiene “Sigo creando, la siguiente semana entro al estudio a grabar una canción inédita, y también ‘Mi vida eres tú’, pero en regional mexicano, es un tema precioso con músicos de Hermosillo, Sonora, y seguiremos haciendo más en regional, pero con mi toque, sé que no soy regional genuino, pero respeto y me gusta el género”.

Además de eso adelanta que “Tengo una versión nueva de ‘Dicen que dicen’, porque la original era del 85 y duraba 7 minutos, ahora hice una más corta, igual larga porque dura 5 minutos (risas), pero con pinceladas de sonidos actuales. Entonces sigo grabando, tengo canciones, sigo viajando, voy llegando de Costa Rica y volveremos en diciembre”.

Esto gracias a que su música también gusta a las nuevas generaciones “A mí me asombra el target de la gente que oye mi música, que va de 22 a 65 años de edad, los de 22 cuando escribí mis canciones ni existían, quiere decir que hay respuesta, les pregunto porque les gusta la canción y dicen que es porque hay poesía, porque te atrapa, porque tiene contenido y te ponen la piel de gallina, son jóvenes que quizá oyen reggaetón, pero también mi música les mueve las fibras más íntimas”.

En este sentido afirma que “El reggaetón entró para quedarse y ahora el regional nuevo que están haciendo también, pero nuestra música, aunque a lo mejor baja de intensidad, que es el pop rock y la balada rock, no va a desaparecer, siempre se necesita una canción romántica para dedicar y conquistar a una mujer”.

Finalmente, agradece “Seguir grabando, no haber desaparecido, tener redes sociales con mucha gente apoyando, estoy feliz” y concluye que tiene mucha ilusión de llegar a México y poder cantarles a sus fans todos sus éxitos.

“Romances en Vivo” con Luis Ángel, Manuel José y Maurizio Ruiz se presentará en el Auditorio Alfredo del Mazo, el 14 de octubre. Los boletos están a la venta en la página web de Ticketpoint o al teléfono 553 511 7129, asimismo, en las taquillas del inmueble. Los precios oscilan entre los 300 pesos en general, 500 pesos en preferente y finalmente, en 700 pesos en VIP.

