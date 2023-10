Casa Pepe se une al portafolio de marcas de Grupo Presidente

Para consolidar una apuesta por el futuro de la hospitalidad en México, Grupo Presidente anuncia Casa Pepe, una cadena de Hostales Boutique que está revolucionando el concepto de hospedaje en el segmento de hostales en México y se une a la cartera de marcas del grupo en un mercado poco explorado, con un fuerte compromiso y enfoque por la generación de experiencias basadas en la cultura mexicana fuera del hostal con innovación disruptiva.

Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente y presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) aseguró: “a finales de esta década, 80 por ciento del mercado turístico global será generación Millenial-Z, por lo que estamos muy ilusionados con poder participar en un proyecto con el potencial de Casa Pepe y así entender mejor las necesidades de este mercado”.

Casa Pepe nace en 2017 tras el paso de su fundador, Javier Puente García, por la Facultad de Filosofía de León, Guanajuato y a la fecha cuenta con dos hostales en operación, uno en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, otro más en Puebla y próximamente abrirá un tercero en Sayulita, uno de los destinos turísticos más queridos y prósperos del país.

“Entendemos la hospitalidad como una vocación didáctica. Le enseñamos a una persona que viaja desde el otro lado del mundo “cómo ser mexicano” y tomamos la visión de la identidad desde el fundador de la SEP, Pepe Vasconcelos, para poder reforzar primero la identidad de cada colaborador y posteriormente la del producto”, describe su fundador y director, Javier Puente.

65 por ciento de los huéspedes de Casa Pepe realizan al menos una actividad al día con alguno de los anfitriones o “Pepes”, que gracias al servicio de check-in online, han dejado de ser recepcionistas para convertirse en anfitriones que reciben a sus invitados con pulque o un delicioso café de olla para iniciar desde el primer momento, la conversión a la mexicanidad. En la parte de alimentos y bebidas, Casa Pepe cuenta con un innovador y divertido concepto llamado “La Cósmica” que se adapta a la gastronomía de cada ubicación ofreciendo a los huéspedes y comensales una experiencia culinaria única inspirada en ingredientes y sabores locales.

A partir de 2019, se convirtió en el primer hostal de México en recibir año con año el galardón de Five Star Hostel para sus ubicaciones en CDMX y Puebla, así como el único hostal finalista de los Global Youth Travel Awards, Lisboa 2019, en la categoría Best Space in a Hostel. En 2021, el proyecto fue seleccionado como una de las 30 promesas de los negocios en México de la prestigiada revista Forbes.

Durante los próximos meses, Casa Pepe abrirá dos ubicaciones más en CDMX, una en Puerto Escondido y otra en Zipolite, lo que hará que para el año 2024 Casa Pepe tenga más de 650 camas en operación en cuatro destinos nacionales, rompiendo el mito de que la experiencia del hospedaje solo se encuentra entre cuatro paredes y poniendo a México como punto de encuentro permanente. Otro de los lanzamientos que Casa Pepe tiene preparado para este año, es el de su touroperadora “Sincrético”, desde la que actualmente operan más de 3 mil personas al mes en tres destinos.

Sincrético ofrece experiencias auténticas, memorables y transformadoras mediante una colección única que enriquece la experiencia de los huéspedes y abre una nueva vía de ingresos. Los viajeros de hoy buscan experiencias que enriquezcan su visita, les den una visión única de la cultura local y creen recuerdos más allá del mantra “Dormir, ducharse y desayunar” que ha evolucionado en la industria de la hospitalidad a lo largo de los años y de las necesidades de las nuevas generaciones de viajeros.

Las experiencias que ofrece Sincrético se dividen en “Clásicas” y de “Colección” todas con cuidadosa atención de los guías, tours pequeños y personalizados, además del “PEPESERO” transporte icónico que recorre la ciudad de norte a sur recolectando experiencias icónicas e inolvidables.

Las experiencias Clásicas son cuidadosamente curadas y gestionadas, todas ofrecen una visión profunda y enriquecedora de México, mientras que las experiencias de Colección se adentran en la vibrante cultura mexicana, acompañados por los protagonistas.

Sincrético puede fungir como operador comercializador del tour a través de una aplicación conectada a un TMS (Tour Management System) que permite publicar disponibilidad, comprar y gestionar las reservas, y apoyar la conciliación para los cálculos de comisiones de los socios y afiliados.

Entre las experiencias disponibles destacan: visitas a Teotihuacán, vuelos en globo aerostático, ceremonias de temazcal, Omexase, recorridos en Xochimilco, sesiones de cumbia y lucha libre que va más allá de la visita a la Arena. Desde Puebla, se pueden reservar visitas a La Malinche y al Iztaccíhuatl, entre otros.

Con la incorporación de Grupo Presidente al accionariado de Casa Pepe, se plantea un ambicioso proyecto de crecimiento a 20 destinos del país en los próximos cinco años.

Javier Puente comenta: “todos los colaboradores de Casa Pepe estamos especialmente motivados porque una cadena hotelera como Grupo Presidente se haya fijado en nuestro trabajo como parte de su visión del México turístico para la década de 2030”.

Es la primera vez que un grupo hotelero consolidado, apuesta por una marca independiente de hostales con el propósito de que toda la experiencia y know-how de Grupo Presidente permita que Casa Pepe adopte estándares de calidad hotelera que aseguren su promesa de marca y se convierta en líder en confort y experiencias del segmento de hostales en México.

Para concluir, Braulio Arsuaga indicó: “llevamos varios años viendo cómo el mercado turístico busca intangibles que van más allá de las cualidades que ofrecemos como habitación cómoda y restaurante de lujo, por ello hemos empezado a construir avenidas adyacentes que nos lleven a esos nuevos mercados aportando los valores de la empresa”.

