Iniciará discusión de Presupuesto 2024

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Oposición en San Lázaro, a la defensa del Poder Judicial

La SCJN, abocada a la defensa de los trabajadores

La semana cierra con un asunto muy grave y delicado, que es producto de otra de las ocurrencias ni más ni menos que de Andrés Manuel López Obrador: la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Como mucho se ha consignado, esto responde a la guerra que emprendió el inquilino de Palacio Nacional en contra de uno de los Poderes, porque sus integrantes, especialmente los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están dispuestos a someterse a la voluntad del Ejecutivo, que desde siempre quiso erigirse como el controlador absoluto de todo; de ahí su urgencia de que —dicho sea de paso—, ganar para el 2024 el control del Congreso en lo que para diversos analistas, es el verdadero fondo de la elección del año entrante.

Y ante esta nueva andanada en contra de la SCJN, no faltan aquellos que señalan que el máximo tribunal ha tenido una actitud pasiva, ante lo cual, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, señaló enfática que este silencio, “no implica inacción, sino prudencia”, esto para no entorpecer las acciones que se realizarán para proteger los derechos del Poder Judicial y a eso están abocados los integrantes de dicho Poder

Si, porque no hay que soslayar que esta medida que fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que llegará al pleno, se espera, la semana entrante, coloca en una situación sumamente vulnerable a los trabajadores que hace unos días, hicieron llegar una carta al presidente López Obrador, quien ni caso les hizo y solo se limitó a responder que no es cierto que su más reciente ocurrencia, pusiera en riesgo a dichos trabajadores. Con esa palabrería, definitivamente, no se soluciona nada.

La semana que entra estará sin duda, muy candente pues además, junto con el tema anterior, se discutirá de manera presencial, el Paquete Económico para el 2024, que tiene como signo distintivo, destinar muy amplios y generosos recursos a los programas del Bienestar, lo cual, no podía ser de otra manera si nos atenemos a que el 2024, es un año crucial en el que al inquilino de Palacio Nacional, le urge comprar votos y, como se anotó en líneas anteriores, le urge todavía más tener la mayoría y el control del Congreso de la Unión.

Se esperan entonces, a partir del próximo martes a las once de la mañana, que se darán maratónicas reuniones pues la oposición en San Lázaro, ha prometido dar la batalla, especialmente en lo que respecta a esta arbitrariedad en contra del Poder Judicial que pretende sacar adelante, las fracciones parlamentarias de Morena y rémoras que las acompañan.

Municiones

*** Llegó a la Cámara de Diputados y casi nadie o más bien nadie, lo conocía, si acaso, por ser hijo de quien ha defendido con todo, la permanencia ni más ni menos que del flamante secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Sin embargo, la comparecencia de este funcionario en San Lázaro se puso buena a la hora de que le sacaron a la luz un posible tráfico de influencias en contratos otorgados a los amigos de uno de los hijos del presidente López Obrador, el consentido, Andy López Beltrán, cuestión que evidentemente el titular de la Sedatu negó y minimizó durante toda la jornada. Ya medio arrinconado, Meyer trató de echar mano de la técnica recientemente impuesta por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al señalar que Hace cinco años empezó una profunda transformación política, social y económica que tiene como fin combatir la corrupción y reducir las desigualdades, en resumen, mejorar el bienestar del pueblo de México”, pero como este flamante integrante del gabinete de esta errada y llamada cuarta transformación, más bien tiene un perfil gris, pues entonces tampoco le hicieron mucho caso.

*** Por cierto, quien se dejó ver en Palacio Nacional fue ni más ni menos que la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Cabe destacar que hace algunas semanas a la hija del Maquío Clouthier se le vio desayunando o tomando cafecito con el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado y entonces, mucho se especuló que podría obtener alguna posición de cara a las elecciones del 2024. Pues ayer, la ex titular de Energía, negó que vaya a regresar al gabinete lopezobradorista y desde luego, ese sería un gran error, pues en el último tramo de esta errada y llamada cuarta transformación, pues ya como para qué. Se dice que Tatiana Clouthier fue a mostrarle a su exjefe, que está del lado de su candidata consentida, la ex “corcholata” Claudia Sheinbaum. Bien hizo la señora Clouthier Carrillo en “amarrarse el dedo”, no vaya a ser. Y en esto de las visitas a Palacio Nacional, un día antes de la visita de la ex secretaria de Economía, se dio su vueltecita el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien se dice que por lo pronto, tiene planes de dedicarse allá en su natal Tabasco a la familia, sobre todo, luego de todo lo que circuló en torno a él y quien fuera su principal fan, la diputada Andrea Chávez. Muchas cosas tendrá que componer el ex titular de Gobernación y a lo mejor, de pasada, junto con su amigo el presidente, analizaron la comparecencia que tuvo ante senadores, la nueva responsable de la política interna del país, Luisa María Alcalde, ¿con cuánto la habrán calificado?

*** La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Guadalupe Taddei, resolvió por unanimidad de votos, una medida cautelar solicitada por Morena en contra de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Esto, porque en su momento, se denunciaron presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, aduciendo violación al artículo 134 constitucional y culpa in vigilando, derivado de una publicación en la cuenta verificada de la red social Facebook de la denunciada. Aquí, llama la atención que en las últimas semanas, la senadora Gálvez Ruiz ha mantenido un perfil más bien bajo, bueno, pero esta guerra apenas empieza.

morcora@gmail.com