Omar Fierro y Nuria Gil, celebran cumpleaños en “Como dice el dicho”

Con pastel y grandes amigos

Protagonizan la décimo segunda temporada del exitoso programa

Asael Grande

La producción de “Como dice el dicho”, serie producida por Televisa, que recrea durante una hora historias y situaciones que se asemejan a los dichos comunes de la cultura popular, celebró el cumpleaños de Omar Fierro y de Nuria Gil en la Cafetería “El Dicho” ubicada en Ciudad de México.

“Empecé a los 16 como modelo, o sea que tengo 44 años de trabajar, y sesenta de edad, mi idea de chavo era irme a jugar futbol americano a Estados Unidos, tuve la oportunidad de ir a ver a los Vaqueros de Dallas, me llevó mi papá. Pero, encantado con la vida que he tenido, se me fueron abriendo los caminos y las oportunidades, empecé a trabajar con ‘los Cachunes’ hace cuarenta años, he hecho como 42 novelas, en 2023 termino con ‘Mi fortuna es amarte’, ahora hago ‘Como dice el dicho’, también un personaje corto en ‘El Conde’, y lo que he hecho de la cocina, que me favorita es la comida italiana; deseo tener salud, que mi familia esté sana y tener trabajo, siento que me falta ser abuelo, creo que seré buen abuelo el día que me toque serlo”, dijo, Omar Fierro a DIARIOIMAGEN.

Por su parte, la actriz, conductora y cantante poblana Nuria Gil, compartió con este diario que festejar su cumpleaños con la familia artística, la hacer sentir “muy feliz, me siento muy contenta, muy afortunada, soy muy afortunada de poder pertenecer a la producción de ‘Como dice el dicho’, y se siente muy bonito que festejen tu cumpleaños, ya llevo dos en redes, mi segunda de elenco, entonces son cuatro temporadas; llevo trece años de trayectoria, empecé en una película que se llamó ‘El cobrador’, todavía estaba en preparatoria, y de ahí siguieron novela, otra película, un largometraje, mi programa de televisión, mi programa de música para niños, me gusta actuar mucho, estar en un set de televisión me parece fascinante, poder recrear la vida de alguien, me gusta mucho conducir, tener un programa de televisión, hablar con el público, conectar, pero también me gusta cantar, bailar, tengo dos sencillos en Spotify, tengo un tema que se llama ‘Lo dicho, dicho’, que es justo el tema de salida de este programa, y otro sencillo que se llama, ‘Esta historia me suena’, que está escrita y cantada por Paty Cantú, yo también hice mi propia versión, y espero sacar más material, todavía me falta por hacer mucho, quiero hacer temporadas de teatro, quiero sacar más sencillos, quiero tener un podcast, tener portadas de revistas, me encanta la moda”.

La actriz, conductora y cantante poblana Nuria Gil protagoniza con el primer actor Sergio Corona, Omar Fierro y Pepe Valdivieso la décimo segunda temporada de “Como dice el dicho”, en donde da vida a su personaje homónimo.

Nuria Gil es en Como dice el dicho, una chica veinteañera fresca, juvenil, risueña y amorosa. Su gran pasión es la moda, el maquillaje y las tendencias en redes. En 2018, Omar Fierro regresó a la actuación de nuevo a las filas de Televisa para participar en las telenovelas con el rol estelar de Hijas de la luna​ producción de Nicandro Díaz. Este año participó en las telenovelas, El Junior: El Mirrey de los Capos, Eternamente amándonos, y De brutas, nada.