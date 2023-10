La bandera política se les puede voltear a López Obrador y a Sheinbaum

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Más arbitrariedades de Morena contra Poder Judicial, por línea del tabasqueño

La bandera política se le puede voltear, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a su “corcholata” consentida, la flamante coordinadora en defensa de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. Y es que con sus discursos políticos y propaganda de cara a la elección presidencial del 2024, ambos, haciendo “el uno dos”, están empeñados en vender como la gran reforma para la continuidad, que están dispuestos a luchar para que magistrados y ministros pierdan todos los privilegios que tienen y que sea “el pueblo bueno y sabio” el que elija a ministros y magistrados. Algo así como esas consultas “patito” que a los inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación intentó implementar el inquilino de Palacio Nacional y que al final, quedaron en el bote de la basura porque lo único que prevalece para el de Tepetitán, es su voluntad.

Los trabajadores del Poder Judicial se empezaron a movilizar y a manifestarse e incluso amagaron con un paro total de actividades si se quitan 13 de los 14 fideicomisos y que definitivamente afectan a estos trabajadores y todo, por el capricho y pleito del tabasqueño, que dice que no es un hombre de rencores. Más mentiras.

Hay que prender “focos rojos” porque este nuevo conflicto, podría trascender a otros ámbitos, ahí está como ejemplo la manera tan irreflexiva e injustificada con la que los diputados de Morena y rémoras que les acompañan, pretenden recortar el presupuesto del Poder Judicial, asfixiarlo para así poderlo presionar y que se someta a la voluntad aberrante del Ejecutivo.

Empleados del Poder Judicial, tanto sindicalizados como no sindicalizados, se unieron en una sola voz para demandar el respeto a sus derechos. Por su parte, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra de Abogados, advirtió sobre este gran error. Consideran que la eliminación de fideicomisos impacta a empleados, jueces y magistrados en cuanto a sus derechos laborales. Recordó que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones laborales y prestaciones que tienen que ver con cobertura de salud, vivienda y otras más.

Por si alguien no ha avisado en Palacio Nacional, este conflicto cuyas proporciones no han sido vistas en toda su magnitud, también afecta la operatividad futura del Poder Judicial; la implementación de la nueva justicia laboral y en el rubro familiar.

Además, se nota que ni los diputados del oficialismo, ni el Ejecutivo, están enterados que dichos fideicomisos tienen mecanismos de rendición de cuentas, lo que los hace transparente, de tal forma que lo que en el fondo pretende López Obrador tiene que ver más bien con motivos de venganza, amén de que este despropósito no tiene asidero ni jurídico ni constitucional y soslaya que la población tiene mucha necesidad de tener acceso a la justicia.

Por eso resulta oootro despropósito, ahora del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien en el colmo, acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, de utilizar a los trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de la extinción de sus fideicomisos.

Muy mal está quien quiere ser gobernador de Puebla por Morena. Debería de saber o nadie le ha explicado, que cuando un trabajador ve amenazados sus derechos, lo lógico es que reaccione. Solo el poblano, que está dispuesto a lo que sea con tal de quedar bien con el presidente que, -dicho sea de paso-, en varias ocasiones le ha “jalado las orejas”, por su pésimo desempeño como coordinador de los diputados del oficialismo y que tan mala opinión le ha forjado hasta en sus propios correligionarios.

Pero a Mier Velazco no le importa hacer el ridículo; para prueba está lo que manifestó al demandarles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos están vinculados a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso”. No, pues como se consignó en anterior entrega, don Nachito no tiene mucha idea de lo que está hablando.

En otro tema, finalmente el líder nacional de Morena, Mario Martín Delgado se reunió con los aspirantes a las gubernaturas que se jugarán en el 2024, en una reunión en la que también estuvo presente Claudia Sheinbaum, con todo y “bastón de mando”, según se sabe, y lo hizo para explicarles la encuesta que aplicará el partido guinda en los diversos estados y su metodología, además de cuáles van a ser las preguntas y como ser van a medir y de qué manera se va a llegar al resultado final.

Eso sí, lo que a los aspirantes varones del oficialismo les cayó como balde de agua helada, es que el líder del partido guinda les dijera que van a respetar el criterio de equidad, lo que pone en riesgo por lo menos las aspiraciones de algunos de los candidatos hombres, o a ver si como lo tienen contemplado algunos sectores de Morena, colocan en candidaturas que saben que van a perder a mujeres. ¿Será?

Delgado Carrillo fue enfático al señalar que cada uno de los aspirantes puso su firma y su nombre en el documento que firmaron delante de la flamante coordinadora y en el que se comprometen a no hacer bronca, porque con el “show” que en su momento les hiciera un desaparecido Marcelo Ebrard, tienen suficiente.

Hubo desde luego caras largas de inconformidad; a regañadientes muchos de ellos firmaron y todos, tuvieron que congelar la sonrisa para no despertar más suspicacias. Así que lo consignado en este espacio en anterior entrega: la guerra que viene en el oficialismo, está más cerca que nunca.

Municiones

*** La oposición en el Congreso de la Ciudad de México, le advierte ni más ni menos que a la fiscal de Justicia de la capital de la República, Ernestina Godoy, que no “eche las campanas al vuelo”, porque su ratificación al frente de la FJ de la CDMX, porque aunque la línea de Palacio Nacional fue deshacer la terna inicial de aspirantes y quedó Godoy como única aspirante, no la tiene en la bolsa. Según se sabe, los de Morena ya están tratando de allanarle el camino a la señora; faltarían cinco votos y habrá que estar atentos a quién de plano traiciona y a cambio de qué. Que recuerden que en Morena son expertos en prometer “el oro y el moro” y nunca cumplir. El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso capitalino dijo tajante sobre el tema: “O se está del lado de la democracia, o del lado de la tiranía y el abuso del poder”, como ha ejercido Ernestina Godoy su trabajo al frente de la Fiscalía capitalina.

