Black Sabbath anuncia Hand Of Doom

1970-1978

El lanzamiento incluye ocho de los álbumes clásicos de la banda, publicados entre 1970 y 1978, en vinilo picture disc

En 1968, BLACK SABBATH fue formado por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. El cuarteto creó un sonido feroz que superaba todo lo que se había escuchado antes. A lo largo de la década de 1970, la banda produjo una serie de clásicos del metal que establecieron el estándar de la música heavy e inspiraron a innumerables generaciones de fans.

Comprendiendo algunos de los álbumes más poderosos de BLACK SABBATH jamás producidos, «Hand Of Doom» presenta por primera vez la colección «Complete Original Black Sabbath 1970-1978» en picture disc. El conjunto altamente coleccionable contiene el debut autotitulado de la banda (1970), así como el multi-platino «Paranoid» (1970), los álbumes de platino «Master Of Reality» (1971), «Vol 4» (1972), y «Sabbath Bloody Sabbath» (1973), el certificado de oro «Sabotage» (1975), junto a «Technical Ecstasy» (1976) y «Never Say Die!» (1978).

«Hand Of Doom 1970 – 1978» incluye la carátula de cada álbum impresa en la cara A. El debut autotitulado, «Vol 4», «Technical Ecstasy» y «Sabbath Bloody Sabbath» incluyen la carátula original del álbum en la cara B. «Paranoid», «Master Of Reality» y «Sabotage» incluyen una foto de la banda de la época del álbum. La colección también incluye un gran póster en color de la banda tomado en Los Ángeles durante el verano de 1972 mientras la banda grababa «Vol 4».

«Hand Of Doom 1970 – 1978» comprende una gama de los álbumes más icónicos de BLACK SABBATH a lo largo de la década, comenzando con su LP debut autotitulado en la década de 1970, que contó con éxitos como «Black Sabbath» y «N.I.B.». A éste le siguió el álbum revelación «Paranoid» en 1971, que incluía las populares canciones «War Pigs» y «Iron Man». A continuación, los fans pudieron disfrutar de «Master Of Reality», «Vol 4», «Sabbath Bloody Sabbath», «Sabotage», «Technical Ecstasy» y «Never Say Die!» – todos ellos incluidos en esta completa colección. Algunos de los temas más destacados de estos álbumes son «Snowblind», «Supernaut», «Symptom Of The Universe» y «Hole In The Sky».