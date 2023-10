The Beatles Symphonic Fantasy llegará al Auditorio Nacional

Con un viaje mágico y misterioso

Llevarán a los fans a través de sesenta años de su música revolucionaria

Asael Grande

El próximo 4 de noviembre, los fans del Cuarteto de Liverpool, podrán sumergirse en un espectáculo internacional que transportará a los fanáticos de los Beatles a través de los sesenta años de su música revolucionaria, con un con el concierto “Imagine The Beatles”, a realizarse en el escenario del Auditorio Nacional.

Mucho más que un simple tributo, es una celebración de la creatividad, la innovación y la influencia duradera de los Beatles en la música popular. Durante el 2023 y 2024, este espectáculo recorrerá diferentes ciudades del mundo, brindando a los fanáticos de todas las generaciones la oportunidad de sumergirse en el legado musical de la banda más icónica de todos los tiempos.

Damián Mahler, uno de los co-creadores detrás de este audaz y desafiante espectáculo, platicó con DIARIO IMAGEN, sobre esta experiencia única que trasciende las barreras del tiempo y el espacio: “siempre, es una alegría volver a México; en el show habrá un poco de todo, tiene de interesante que recorre la discografía completa de The Beatles, desde Love Me Do hasta The End, incluso con algunas sorpresas de la vida de McCartney, y de Lennon como solista, pero principalmente el público se va a encontrar con un viaje musical sinfónico alrededor de la obra de los Beatles, no en forma cronológica, sí decidimos abarcar la totalidad de sus estilos y épocas, porque es increíble un recorrido que hicieron los Beatles esos pocos pero muy intensos años; y se van a encontrar con una banda de rock en su totalidad y en su esplendor, y es banda de rock estará acompañada de una orquesta sinfónica que va a aportarle a la banda de rock, texturas, melodías, colores, y se van a amalgamar y llevar una con otra en este viaje musical”.

Descubre por qué la música de los Beatles sigue resonando con fuerza en nuestros corazones y cómo su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Ahora, Damián se enfrenta a su más arriesgado proyecto hasta la fecha: llevar al escenario un tributo sin precedentes a The Beatles. Con su visión única y audaz, junto a su socio creativo Javier Fernández, Damián se sumerge en la intrincada y compleja historia de la banda de Liverpool para capturar su esencia y ofrecer un espectáculo que desafía los límites convencionales: “nosotros concursamos en la Semana Beatle de Latinoamérica en Buenos Aires –comenta, ‘Paul McCartney’-, viajamos en 2008 a Liverpool, Inglaterra, donde tocamos en The Cavern”. Por su parte, ‘John Lennon’, destacó que “los mexicanos es un gran público, súper detallista, muy fanáticos, y para nosotros no hay nada más gratificante que venir con un show innovador, bajo un concepto sinfónico, en el Auditorio Nacional”.

Prepárate para adentrarte en un viaje musical lleno de contrastes y emociones, donde el legado de The Beatles se revalida en otra dimensión 60 años después. En Imagine The Beatles, Damián Mahler fusiona su profundo conocimiento de la música y su pasión por la narrativa orquestal para llevar a los espectadores a través de un viaje de todas las etapas musicales de los cuatro de Liverpool.