Hace unos días, el senador Alejandro Armenta solicitó licencia a su escaño por tiempo indefinido porque se dedicará de lleno a ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Y es que harían muy mal en ese partido en apostarle a otro candidato, ya que estamos hablando de un perfil que elección en la que ha participado, consigue el triunfo. En esta ocasión y de acuerdo a sus cálculos, en caso de ser el candidato a la gubernatura de Puebla, podría alcanzar de 1.5 hasta dos millones de votos, que definitivamente incidirán en la elección presidencial a favor de Morena.

Muy interesante resulta la estrategia que ha venido desplegando quien se desempeñara como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, basada en que es ampliamente conocido a lo largo y ancho del territorio poblano y lo ha logrado caminándolo, especialmente en zonas que concentran a muchos ciudadanos como son los tianguis, que Alejandro Armenta conoce muy bien porque desde su infancia los ha visitado como vendedor, porque esa actividad le viene de familia y como comprador.

Ahí, la ciudadanía lo escucha y se entera de sus propuestas, amén de que el senador con licencia también recorre cada fin de semana, otras zonas populares en las que también ya lo conocen, lo que le ha permitido construir una estructura partidista de Morena en todos los distritos electorales, y vale la pena subrayar, con seguidores absolutamente convencidos que trabajan, ojo, y sin cobrar, por Armenta.

Hay que destacar que el senador poblano destaca en la lista de aspirantes y sin embargo, no pretende de ninguna forma el enfrentamiento con el resto de los que quieren esa misma posición. Armenta tiene la certeza de que él es el único que puede lograr la unidad partidista entre los morenistas poblanos, así como entre los factores de poder.

El trabajo consistente y cotidiano que desarrolla el senador Alejandro Armenta lo hace conocido no sólo en las zonas populares, sino también con otros sectores de la sociedad poblana, como por ejemplo, líderes empresariales como el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, Francisco Cervantes, o Víctor Sánchez, el arzobispo de Puebla, esto, sin dejar de considerar también a líderes campesinos; de los agricultores e incluso, los dirigentes de los partidos aliados con Morena como son el PES, PVEM y PT.

Una vez que, de parte del Frente Amplio por México, el pasado fin de semana prácticamente se destapó Eduardo Rivera, alcalde de Puebla, capital, bien vale la pena subrayar que Alejandro Armenta es el único aspirante con posibilidades reales de vencer al alcalde de la Angelópolis.

En una de las más recientes encuestas, la aplicada por Mitofsky en el mes de agosto, a la pregunta de “¿quién cree que le pueda ganar a la oposición en el 2024?”, Alejandro Armenta se alza con el 32.2 por ciento de las preferencias, dejando en un muy segundo lugar ni más ni menos que al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y Claudia Rivera Vivanco, se queda en el tercer lugar con el 11 por ciento.

*** Y por cierto, el diputado Mier, se dice en los corrillos del Palacio Legislativo de San Lázaro se está echando solito “la soga al cuello” con esto del tema de la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial que abiertamente afecta a los trabajadores de ese ramo que ayer por cierto, fueron objeto, en la lateral del Periférico, ni más ni menos que de la presión de los granaderos, sí, de esos que según la flamante coordinadora de esta errada y llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, dice que ya no existen porque ella los eliminó. En tanto, en las inmediaciones de San Lázaro por la tarde se decía que la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial, era un acuerdo ya agendado en la orden del día el tema y ocupaba el tercer punto.

*** Hasta el oriente de la Ciudad de México, un grupo de trabajadores del PJ se apersonó, encabezados por su líder, Jesús Gilberto González Pimentel, quien no descartó un paro total a nivel nacional de estos trabajadores para el 24 de octubre, entre otras razones, porque por más que lo han pedido, “no tenemos derecho de réplica y el señor que tiene el micrófono todas las mañanas, lo acapara todo. Y en efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice todas las veces que puede que los trabajadores del Poder Judicial están siendo manipulados, que el tema “es puro cuento”. Vaya manera de subestimar una situación delicada, pero del de Tepetitán ya no debe extrañar nada. Por su parte, los trabajadores del Poder Judicial tienen como opción final, buscar detener este despropósito en el Senado de la República, porque en la Cámara de Diputados, a pesar que no se había discutido, Morena, junto con sus rémoras, podrían aprobar la “orientación” dada desde Palacio Nacional. Al momento de escribir estas líneas se tenía previsto que iniciaría la discusión al filo de las ocho de la noche. De cualquier manera, la oposición en la Cámara Baja estaba decidida a votar en contra. Se esperaba también, pero con muy pocas probabilidades, que algunos legisladores de las rémoras de Morena, —PT y PVEM— pudieran cambiar de opinión, pero eso era algo muy, pero muy remoto. De cualquier manera, se esperaba una sesión muy, pero muy larga con todo el aderezo de las tomas de tribuna y pleitos.

*** Mientras, en el Senado de la República, Germán Martínez Cázares, de Grupo Plural, salió en defensa de los trabajadores del Poder Judicial al señalar: “Hay ahí una venganza porque la (Suprema) Corte no se arrodilla. La 4T, Morena y el Presidente buscan corrupción donde no se arrodillan, no la buscan en la CFE porque ahí se arrodillan, no la buscan en Segalmex porque ahí se arrodillan, no la buscan en el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado”, argumentó.

*** Y en un día de mucha actividad en la Cámara de Diputados, en Comisiones, quedó aprobada por 23 votos a favor y 16 en contra. la Ley de Ingresos del Paquete Presupuestal. Dicha Ley busca recaudar 9.6 billones de pesos. Legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, se pronunciaron en contra porque argumentaron que la Ley de Ingresos llevará al país a un mayor endeudamiento y si no, al tiempo.

