Mientras le llega su momento, la SCJN defiende al Poder Judicial de Veracruz

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…

Esta expresión popular la deberán tener en cuenta los legisladores del bloque oficialista cuando llegue —si es que llega— el momento en que tengan mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales con las que ha amenazado el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial Federal por no someterse a su voluntad.

Por lo pronto, este principio está vigente en momentos en que empieza el proceso para despojar a este poder constitucional de 13 fideicomisos creados para poder cumplir con prestaciones de sus miles de trabajadores de todo el país, pero que el inquilino de Palacio Nacional insiste en sostener que sólo sirven para preservar privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF).

En su mañanera de ayer, López Obrador pidió a los trabajadores del PJF que no se dejen manipular por el tema de la reducción de fideicomisos, pues la reforma en este órgano no contempla reducciones en sus salarios o prestaciones.

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que la cancelación de los fideicomisos lo que busca es quitar los privilegios y lujos de los altos mandos de la institución, por lo que aseguró que a los trabajadores “no se les va a afectar”.

“Entonces que insulten, que hagan lo que consideren, son libres, pero que no se dejen manipular, los trabajadores a ellos no se les va a afectar en nada, absolutamente y claro que los líderes, ya sabemos, no, líderes charros también viven colmados de atenciones, de privilegios, ellos ahí están recibiendo instrucciones no defendiendo a los trabajadores”, sostuvo el líder y guía de la llamada Cuarta Transformación.

Tal vez por eso se dieron más tiempo los diputados federales para revisar y aprobar la iniciativa oficialmente presentada por el coordinador de su bancada, Ignacio Mier Velazco, pero en realidad dictada desde Palacio Nacional y que, en caso de aprobarse, servirá para incrementar los bonos de ese legislador para alcanzar su anhelada meta de la candidatura de Morena al gobierno de Puebla.

En efecto, contra la costumbre de citar a sesiones de la Cámara a partir de las 11 horas, ayer se citó a los diputados federales a partir de las 14 horas y aun así se preveía que los trabajos podrían iniciar más tarde, pues el curso de la mañana sería aprovechado por los legisladores de Morena y sus rémoras para “pulir” la iniciativa y evitar que prosperen posteriormente las previsibles demandas de inconstitucionalidad con las que los legisladores de oposición intentarán invalidar reformas que no pueden detener en el Congreso de la Unión por estar en minoría.

Mientras tanto, por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación salieron a bloquear diversos puntos estratégicos de la Ciudad de México.

Uno de los sitios elegidos para su protesta fue el Periférico Sur, a la altura de la calle de Barranca Pilares cerca de la colonia Alpes en la alcaldía Álvaro Obregón. Allí, los manifestantes bloquearon carriles centrales con dirección al sur, lo que provocó severo caos vehicular.

Otro contingente de trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloqueó la Avenida Insurgentes Sur, a la altura del número 2065, en la alcaldía Álvaro Obregón, con lo cual detuvieron el paso de vehículos particulares, así como del Metrobús.

Un tercer grupo se encuentra en el exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno centro de la capital, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que se interrumpiera el tránsito.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal confirmó que, si no logran una respuesta favorable a sus demandas de detener el recorte al presupuesto y la desaparición de los fideicomisos, volverán a realizar más bloqueos, pero ahora a nivel nacional.

La Segunda Sala de la Suprema Corte invalida

una reforma de los diputados de Veracruz

Ejemplo de lo que puede pasar con sus reformas si no cumplen con los mandatos constitucionales, lo encontraron los legisladores oficialistas en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de anular una reforma a la Constitución de Veracruz, avalada también por amplia mayoría de “morenos” y satélites.

Las referidas previsiones en la Cámara de Diputados son necesarias, pues los ministros del máximo tribunal del país invalidaron una reforma relativa al Poder Judicial de Veracruz, en materia de ratificación de magistrados, precisamente uno de los temas con los que amenaza la llamada Cuarta Transformación al Poder Judicial Federal.

En respuesta a solicitud de su Segunda Sala, el pleno de la Suprema Corte emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad de la porción “soberana”, del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el que se establecía que las facultades del Congreso del Estado en materia de ratificación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia son soberanas.

De acuerdo con un comunicado de la propia Corte, el 13 de julio de 2022, la Segunda Sala de La Corte, al resolver el amparo en revisión 152/2022, declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto al considerar que contradecía el contenido del artículo 116, fracción III, constitucional, así como la interpretación que ha realizado el Alto Tribunal, pues implicaba que el Congreso del estado ratificara a los magistrados de forma soberana, sin que prevaleciera una determinación fundada y motivada.

“Dicho asunto fue resuelto por unanimidad de cinco votos, motivo por el cual constituyó jurisprudencia por precedente obligatorio. En ese sentido, cuando el Pleno o las Salas determinan la inconstitucionalidad de una norma general, se procede a notificar a la autoridad emisora, para que en el plazo de 90 días supere el problema de inconstitucionalidad.

“Así, al haber transcurrido dicho plazo sin que el problema de inconstitucionalidad fuera superado, el Pleno determinó que debía invalidarse con efectos generales la porción del precepto mencionado.

“Como consecuencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad, el texto de la norma deberá quedar de la forma siguiente:

“Artículo 213. El dictamen técnico no limita la facultad del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre el dictamen correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado el magistrado en cuestión.”

Como se aprecia, la decisión del Pleno de la Corte fue a petición de su Segunda Sala, cuyos integrantes votaron por unanimidad. Esto no es extraño, lo que llama la atención es que dos de las ministras consideradas incondicionales de Palacio Nacional, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, forman parte de esa sala. Todavía más, esta última fue ponente ante el pleno para declarar inconstitucional el trabajo de los diputados oficialistas de Veracruz.

Limitan la campaña de la candidata oficial

El también considerado incondicional de la llamada Cuarta Transformación, el Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Guadalupe Taddei, dio otra sorpresa, al limitar los actos de propaganda de la candidata oficial, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque un poco tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Sheinbaum, oficialmente Coordinadora para la Defensa de la Cuarta Transformación y al partido Morena, suspender la gira denominada La Esperanza Nos Une, bajo el argumento de que son eventos proselitistas y pueden generar inequidad en la elección presidencial.

La Comisión resolvió, por unanimidad de votos, la solicitud de cinco medidas cautelares por actos anticipados de precampaña y campaña, supuesto uso indebido de recursos públicos, vulneración al interés superior de la niñez y posible transgresión a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda.

Estas medidas respondieron a una denuncia del PRD y señalamos que un poco tarde porque ya se han celebrado reuniones públicas en Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero, México, Hidalgo, Nayarit, Jalisco y Colima.

El gerente de Morena, Mario Delgado, informó que los recorridos continuarán, pero respetarán el mandato del INE para que los eventos se realicen en espacios cerrados.

