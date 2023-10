Venganza de López Obrador contra el Poder Judicial pasa al Senado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Compra de voto y tapar fraude en Segalmex, para eso se ahorca al PJF

Ayer se cumplieron tres días en que funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) salieron de nueva cuenta a manifestarse no sólo en la capital de la República, sino también en varias entidades del país como por ejemplo, Estado de México, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca, en contra la extinción de los 13 fideicomisos que definitivamente los afectan.

La consigna del Poder Judicial fue concreta: “Somos mexicanos defendiendo a mexicanos, y hoy queremos que nos escuchen con respeto, …, sin confrontar, sin enfrentamiento. Por eso se acordó llevar a cabo el paro nacional de labores, por lo pronto, hasta el 24 de octubre, hasta nuevo pronunciamiento”, señaló Óscar Alonso Yañez Valladares, oficial administrativo y actuario judicial

Así las cosas, todo indicaría que esos 15 mil millones de pesos con los que esta errada y llamada Cuarta Transformación pretende ahorcar al Poder Judicial tendrán como destino la compra del voto a favor del oficialismo para que alcance las dos terceras partes del Congreso, como tanto le urge al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una vez aprobada esta extinción de fideicomisos en San Lázaro, ahora pasará al Senado de la República donde se abrirá un nuevo capítulo de discusión y jaloneos pero, al igual que en la Cámara Baja, el oficialismo y sus rémoras solo requieren mayoría simple, sin embargo, no sobra seguir este debate que se dará en la Cámara alta en el que la oposición dará todo.

El debate que se dio hace dos días en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue intenso y se dividió en dos, manteniéndose las posiciones inamovibles, pero también se reflejó lo que será la contienda presidencial de 2024 que llevará como abanderadas a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez, que será de pronóstico reservado y en la que, desde luego, la flamante coordinadora morenista utilizará, y ya lo hace desde ahorita, todo el poder del Estado que a su disposición ha puesto quien despacha desde Palacio Nacional.

En una parte de dicho debate, el diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que por cierto, ya no tiene nada para 2024, llamó “sultancillos” a los integrantes del Poder Judicial, a lo que habría que señalar que más bien, “sultancillo” se sentía él cuando pensó que sería el candidato del partido guinda al gobierno de Guerrero, pero vaya revés que le propinaron y todo, por pertenecer al grupo de su cuñado, John Ackerman, al que en el oficialismo ya lo dejaron con un “palmo en las narices”.

Llamó la atención el afán que tuvieron los morenistas y sus rémoras en echarle la culpa de todos sus errores y dislates ni más ni menos que a su pasado perredista que -dicho sea de paso- hasta el propio López Obrador tiene.

Pero el partido del sol azteca se defendió y el diputado Marcelino Castañeda calificó a esta errada y llamada Cuarta Transformación como a un régimen antidemocrático “que pretende resumir las prácticas de este país en la construcción de enemigos imaginarios. La eliminación de estos fideicomisos surge del imaginario de una mente retorcida que evita asumir los problemas del país. Un ahorro que se traduce sólo en venganza; miserable y desesperado revanchismo”.

Y en esas casualidades que no se dan en política en el debate de la Cámara baja, mucho destacó la oposición que el fraude de Segalmex, orquestado por el “inocente y cándido” Ignacio Ovalle, equivale más o menos a la misma cantidad de recursos con la que pretende quedarse esta errada y llamada cuarta transformación.

La diputada petista Lilia Aguilar Gil apostó “triple contra sencillo” a que en las elecciones del año entrante, el partido del sol azteca perderían el registro.

Y no podía faltar la intervención del flamante vocero de la señora Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, que echó mano del sobado discurso del oficialismo al decir que Morena y rémoras pretende quitar al Poder Judicial “privilegios insultantes” y los calificó como “pandilla de deshonestos”. Manifestó el controvertido diputado petista que la reforma para que nadie gane más salario que el presidente de la República fue implementada por el PRI y el PAN. Se equivoca la ex “corcholata” no consentida.

Tendría que recordar que fue en 2020 cuando empezaron los ataques de López Obrador al Poder Judicial. En uno de sus gustadísimo “stand-up”, en noviembre de hace tres años, luego de criticar de que muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, que perciben sueldos más altos que los del Ejecutivo.

En aquella ocasión, López Obrador señaló: “Quiero que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el Presidente. Que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos, porque ahora el que acudió al amparo y se lo dieron, gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función”.

En ese momento, había una serie de amparos por parte de los integrantes del Poder Judicial y llama la atención lo que dijo el tabasqueño en el sentido de que su gobierno no llevaría a cabo algún ajuste, pero no descartó que más adelante sí haga algo porque -según él-, tenía que haber austeridad republicana por aquello de que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre”. Y tres años después lo cumplió. ¿Será que no quiere irse sin antes hacer objeto de su venganza al Poder Judicial porque no pudo obtener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Municiones

*** Y como ya se consignó en líneas anteriores, ahora con el tema de los fideicomisos, la batalla es en el Senado de la República, donde trabajadores del PJ estuvieron ahí para “exigir que se respeten nuestros derechos laborales”. Patricia Aguayo, secretaria de tribunal, agregó: “No venimos aquí por encargo de la ministra Piña. Somos base trabajadora. Somos empleados del Poder Judicial de la Federación y hoy venimos en defensa de nuestras prestaciones laborales, prestaciones laborales que se quieren afectar con la eliminación de los fideicomisos. Uno de los fideicomisos que se quieren afectar es un fideicomiso de prestaciones médicas, y con este unos compañeros que enfermaron de Covid lograron salvar su vida. No somos flojos ni estamos de brazos caídos ni nos vamos de vacaciones cada rato”. Seguramente en el Poder Judicial hubo muchos que en 2018 votaron por Morena y ahora experimentan una desilusión total. El voto del desencanto va en aumento.

*** Y qué contrastes en este tema, ahora resulta que por “orientación” de Palacio Nacional, los diputados morenistas y sus rémoras aprobaron la creación de un fideicomiso a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena) para que pueda seguir con la construcción del destartalado Tren Maya que con esta acción, se beneficiará con 120 mil millones de pesos. ¡Qué tal!

morcora@gmail.com