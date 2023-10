Lo malo de apellidarse Monreal

Triple Erre

Francisco Reynoso

El lunes próximo, SAÚL MONREAL solicita licencia como presidente municipal de Fresnillo. Y cuando Morena emita la convocatoria para quienes quieran contender por las candidaturas al Senado, se inscribirá en Zacatecas.

El más chico de los 15 hermanos MONREAL enfrentará no sólo a otros aspirantes: el senador JOSÉ NARRO que quiere reelegirse, ALFREDO FEMAT, ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas; CARLOS PUENTE, coordinador de la diputación federal del Partido Verde; y ULISES MEJÍA HARO, coordinador de los comités de campaña de CLAUDIA SHEINBAUM en Zacatecas. Tendrá que vencer al rechazo que arrastran sus hermanos: RICARDO MONREAL, ex “corcholata” presidencial, ex coordinador del grupo de Morena en el Senado y ex amigo de LÓPEZ OBRADOR. Y DAVID MONREAL, gobernador de Zacatecas, ubicado en el último lugar en el ranking de gobernadores del país desde que tomó el poder, en septiembre de 2021.

En Zacatecas, los MONREAL son odiados por la mitad de la población y amados por la otra mitad. Y la primera es la más ruidosa, la más grillera, la más, diría LÓPEZ OBRADOR, la más politiquera. SAÚL lleva cinco años en la presidencia de Fresnillo, tres de un periodo y dos del segundo para el que la gente lo reeligió en 2021. Ha sido diputado local y presidente del partido Convergencia —ahora Movimiento Ciudadano— cuando estuvo en manos de los MONREAL. Tanto por el apellido como por su historial político propio, es el más conocido por los zacatecanos en el grupo de aspirantes al Senado.

Los enemigos de RICARDO y DAVID y los antimonrealistas iniciaron una campaña para detener el avance de SAÚL. “¡Otro MONREAL ya noooo!”, gritan. Sin embargo, el argumento de quienes apoyan a SAÚL es que éste tiene trayectoria y méritos propios y no tiene la culpa de apellidarse MONREAL ni ser hermano de sus hermanos.

Otro hermano incómodo

Hace días que recibió su carta de renuncia a la Secretaría de Energía, el presidente LÓPEZ elogió pública y efusivamente a ROCÍO NAHLE.

“Es una mujer extraordinaria, inteligente y honesta”, dijo entre otras flores.

ROCÍO es una de las mujeres más cercanas y apreciadas por LÓPEZ OBRADOR. Le atribuyen muchos errores y sobre costos en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Pero nada de eso le impedirá ser candidata al gobierno de Veracruz y muy probablemente ser la próxima gobernadora.

ROCÍO NAHLE es de Zacatecas. Nació en Río Grande. Tiene dos hermanos: ALBERTO y ARTURO NAHLE GARCÍA. El segundo es un político de larguísima carrera. En Zacatecas fue secretario de Gobierno, diputados federal, enlace de MARCELO EBRARD con el Poder Legislativo (cuando fue regente de la Ciudad de México), procurador de Justicia, subsecretario de la Sedatu con JESÚS MURILLO y ahora es magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas. Es un político extraordinariamente inteligente y habilidoso. Y libre. Quiere entrañablemente a ROCÍO, pero no se calla ninguna injusticia o arbitrariedad de la 4T.

El jueves escribió en Triple Erre: “En una auténtica República (…) entre los poderes debe haber respeto, coordinación y colaboración para garantizar las libertades, la paz y el desarrollo.

“Cuando uno de los poderes quiere controlar o debilitar a los otros, cuando no hay respeto entre ellos, se atenta contra la República, contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Se falta al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

“Pues eso está pasando en México. El Ejecutivo, respaldado por su mayoría en el Congreso, pretende debilitar al Poder Judicial en represalia, por no decir venganza, por diversas resoluciones que no han sido de su agrado. Se le debilita al denostarlo y al confiscarle sus recursos. Eso no es propio de un estadista, mucho menos de un juarista quien, por cierto (BENITO JUÁREZ) fue presidente de la Suprema Corte. “Alguien debe explicarle al Presidente que todos los actos de autoridad, incluidos los suyos, deben ceñirse a los tratados internacionales, a la Constitución y a las leyes…” Dice la sabiduría popular: “Uno escoge a los amigos, pero no a la familia”.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

