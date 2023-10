El INE insiste con la paridad

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Claudia Sheinbaum dice que van por todas la canicas. En una reunión con cerca de 54 aspirantes a las 9 candidaturas para gobernador lanzó las velas al viento y vaticinó que ganarán todo. Morena y sus candidatos aspirantes están en plena campaña sin que nadie les diga nada.

Las cosas en el partido guinda se van a complicar en las próximas semanas. Una vez decididos los nueve candidatos a los gobiernos la caballada se alborotará porque seguramente estarán en desacuerdo por la forma de selección.

Las encuestas seguramente no dejarán satisfechos al ciento por ciento y los inconformes levantarán la mano. Así ha sido con anterioridad y no tienen por qué cambiar ahora. Las famosas encuestas nunca nadie las ha visto, a menos que, en esta ocasión, Mario Delgado nos las enseñe.

Los 54 aspirantes de Morena a las ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México firmaron un documento que entregaron a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, donde se comprometen a respetar los resultados de las encuestas que definirán a los abanderados así como el criterio de paridad de género y a salir en unidad de estos procesos internos.

Estos son los buenos deseos de los aspirantes, pero a la hora de la verdad, pues simplemente cambian porque no saben perder o simplemente se dieron cuenta que los engañaron.

Por lo pronto, el INE insiste en que los partidos deben designar a 5 mujeres como candidatas. Las comisiones del INE aprobaron obligar a los partidos a que registren a cinco candidatas en las nueve gubernaturas que estarán en juego el año que entra. La mayoría de institutos políticos, excepto PRD y PVEM, mostraron su inconformidad y el PAN anunció que, de aprobarse en el Consejo General, impugnará esas reglas ante el Tribunal Electoral (TEPJF).

Apuntes

Rocío Nahle fue autorizada desde el púlpito de Palacio con la bendición del señor. AMLO calificó con una MB (de Muy Bien) a la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle. Y respecto a que no es de Veracruz y sin embargo, busca ser candidata a la gubernatura, Andrés Manuel señaló que ella ya fue diputada federal por Veracruz. “Rocío Nahle es de primera; tiene MB de calificación.

Mientras esa fiesta electoral llega, en San Lázaro, el presupuesto de egresos para el año que entra inicio su camino para la conformación.

Durante los cinco años que lleva la gestión de AMLO se han registrado 165 mil homicidios dolosos, mientras que en los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 120 mil y con Felipe Calderón 95 mil, de acuerdo con datos contenidos en los anexos del Quinto Informe de AMLO, basados en estadísticas del Inegi. La política de abrazos no ha dado resultado

El gobierno del presidente AMLO busca “agandallarse” los fideicomisos del Poder Judicial, lo cual permitiría disponer de un fondo de 15 mil millones de pesos, para “engordar” el “cochinito” de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, acusó la senadora Xóchitl Gálvez. Sin duda podría ser, pero sospecho que ese dinero lo quieren usar para terminar las obras de este gobierno, que han costado, dolor, lágrimas, cuando miles de familias perdieron familiares por no poder atenderlos en el servicio de Salud desmantelado, sin medicinas.

Diputados de todas las bancadas votaron la noche del martes a favor de mantener las sesiones semipresenciales, a distancia. La bancada de MC, que votó en contra, propuso no volver a esa modalidad y que al legislador que no acuda se le descuente el día. Pero su exigencia no prosperó. Así, con 371 votos a favor, 82 en contra y 15 abstenciones, el permiso para no acudir al salón de sesiones quedó escrito en el reglamento. Quizá sea momento de aceptar que los tiempos han cambiado y que a distancia también sale el trabajo. A eso se le llama modernidad, pero a la asistencia se le llama compromiso.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, asegura que Marcelo Ebrard es un hombre de bien. Tiene toda la razón y además está preparado. Agrega el mandatario sobre el partido en donde milita MC. “Siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios, porque personas de bien hay en todas las expresiones políticas del país, no puedes juzgar a nadie por sus orígenes partidistas”, dijo el mandatario, quien además apuntó puntualmente que es amigo de Marcelo.

Como lo hemos señalado en este espacio, el camino a seguir sí Marcelo quiere estar en la boleta electoral en junio es Moviemnto Ciudadano, MC. Después de ello es otra historia.

En la CDMX, los morenistas están a todo. Omar García Harfuch y Clara Brugada están, por mucho, arriba en la popularidad y aceptación de los habitantes, sus compañeros de partidos poco tienen que hacer. Así las cosas, hasta pronto, use cubrebocas.

