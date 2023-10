Poder Judicial, desacato constitucional

Ángel Soriano

El Poder Judicial incurre en desacato constitucional al Poder Legislativo al desobedecer un mandato de extinguir 13 de los 14 fideicomisos creados con recursos públicos para obtener privilegios al margen de la Ley, porque los dineros del pueblo no pueden usarse con fines de lucro y porque la máxima autoridad judicial del país no es para hacer negocio para unos cuantos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el Poder Judicial provoca una crisis constitucional al desconocer a otro poder, y así asumirse como el máximo poder conservador, sin cumplir con la observancia que mandata la Constitución. El equilibrio de poder en el que se basa nuestra democracia así lo establece, un justo equilibrio de poderes.

Además hay un “pecado social” porque es injusto que un ministro, con vehículo blindado, chofer, ayudantes, escoltas y con sueldos de más de 700 mil pesos, llegue a comer a los mejores restaurantes de Polanco, donde un sólo platillo puede costar hasta 1,500 pesos, mientras que los niños pobres de la sierra de Oaxaca no pueden acudir a la escuela por falta de transporte.

Un ministro, es evidente, no conoce la sierra y ni siquiera la ciudad de Oaxaca. Las injusticias sociales en nuestro país son profundas: no es posible que se obligue a los trabajadores a marchar y desobedecer al Poder Ejecutivo y Legislativo para retener más de 40 privilegios de los integrantes de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, en tanto la pobreza campea en la República.

La precampaña de la coordinadora nacional de los comités de Defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se ha convertido en receptora de altos funcionarios desplazados de la administración federal a quienes les han dado salida decorosa para dar paso a las nuevas generaciones de mexicanos que apuntalarán el nuevo sistema político del país, pues de otra manera no se explica cómo el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, que retenía el control total del Senado, fue sacado de su escaño para recorrer el país a promover la IVT, mientras que la senadora Xóchitl Gálvez, sin despeinarse, sigue vigente en el Congreso de la Unión -San Lázaro y Senado- cobrando sus dietas y utilizando la tribuna, sin necesidad de pedir licencia; lo mismo pasó con Adán Augusto, a quien se hizo creer que era el hermano favorito o el gran carnal Marcelo Ebrard, que fueron desechados con el pretexto de que heredarían la Silla del Águila para luego ser desechados. El diputado Gerardo Fernández Noroña, igual, regresó a “su espacio vital”, San Lázaro, una vez que ha probado que tiene que obedecer instrucciones que cumplir como vocero de la ex jefa de Gobierno de la CDMX… Ahora va Alejandro Encinas, cuyo manejo del caso Ayotzinapa no ha gustado nada a las fuerzas armadas y que el mismo Presidente ha tenido que hacer las correcciones o los ajustes convenientes, para dirigir el caso personalmente, luego que amenazaba con salirse de control… Se espera que ahora sí Encinas encuentre la cuadratura al círculo y enderece la nave de la precampaña presidencial de la científica que, tampoco ve resultados en el manejo de su imagen. Si bien tiene mucha presencia en los medios, estos no le son favorables, pese a que cuenta con todos los recursos a su disposición. La decisión final, todo parece indicar, no está tomada, dado que se han descuadrado las previsiones previstas de que al final de las encuestas todos se sumarían en favor del ganador o ganadora para luego repartirse los cargos de manera equitativa entre los contendientes. No ha sido así.

