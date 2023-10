Atención al fenómeno migratorio

Punto por punto

Augusto Corro

El preocupante problema migratorio será analizado por varios presidentes de países latinoamericanos. La reunión de los mandatarios se efectuará el próximo domingo, en Palenque, Chiapas. Ojalá que los representantes de los diferentes gobiernos encuentren una solución a ese problema social que amenaza con su crecimiento incontenible. Por lo menos que se busquen medidas que protejan la integridad física de los indocumentados.

El territorio mexicano representa en la mayoría de los casos el paso obligado de los ilegales que tienen como meta llegar a los Estados Unidos, para realizar el famoso llamado “sueño americano”. Los viajeros cada vez corren mayores peligros, pues en su traslado se enfrentan a toda clase de riesgos, que van desde la extorsión y el secuestro hasta los asesinatos.

Recientemente, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que del 1 de enero al 15 de octubre de 2023, en distintas acciones de autoridades federales y estatales, quedaron a disposición del Ministerio Público 315 personas que trasladaban a migrantes extranjeros con estancia irregular en México. Además, se entregaron 339 unidades de transporte utilizadas en este ilícito.

Algunos tráileres decomisados tenían adaptaciones de dobles pisos o con aditamentos para evitar que se viera lo que transportaban. Los estados donde se localizó a los probables traficantes de personas migrantes son: Veracruz, Oaxaca, Coahuila, Tabasco, Tlaxcala, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Estado de México (Edomex), Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Sonora.

Las condiciones de ilegalidad de los viajeros los lleva a exponer sus vidas, pues tienen que usar los transportes que les ofrecen para su traslado, sin tomar en cuenta las condiciones deplorables de los vehículos. De ahí, la innumerable cantidad de accidentes en las carreteras. Claro, por otra parte, se registran hechos lamentables a aquellos ilegales que utilizan los trenes de carga para llegar a la frontera norte de México.

A esa situación de riesgo constante se suman los obstáculos que los indocumentados deben salvar en los límites con Estados Unidos, como son la barda, el Río Bravo y la violencia a la que se exponen si se encuentran con la policía fronteriza estadounidense. Así, desde el ángulo que se analice el conflicto migratorio, faltan medidas que disminuyan los peligros que amenazan a los ilegales.

A la mencionada reunión asistirán los siguientes presidentes: Andrés Manuel López Obrador, de México; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Gustavo Petro, de Colombia; Nicolás Maduro, de Venezuela; Xiomara Castro, de Honduras; Ariel Henry, primer ministro de Haití; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Alejandro Giammattei, de Guatemala. El propio mandatario mexicano, Andrés López Obrador, dijo que el fenómeno migratorio “es un problema que puede agravarse”; y es preocupante porque está creciendo el número de migrantes y tenemos que atenderlo y atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros, eso no resuelve, hay que atender las causas, hay que procurar que la gente, que por necesidad se echa a andar para buscarse la vida, pueda, si son atendidos, quedarse con sus familiares, en sus pueblos, con sus costumbres y tradiciones, y no correr riesgos.

Son conocidas las causas que obligan a la población a dejar sus lugares de origen. Ahí están por ejemplo la pobreza, la violencia y los fenómenos naturales. En varios de los países mencionados no tienen suficientes fuentes de empleo; los campesinos no tienen seguras sus cosechas debido a los ciclones, y en diversos lugares la delincuencia organizada no permite que se viva en armonía, la inseguridad es total.

Las reuniones como la del próximo domingo no dejan de ser importantes en el tema de las relaciones públicas, porque en materia de soluciones al fenómeno migratorio, difícilmente podrán encontrarlas. ¿Y cuál es la situación del gobierno de Estados Unidos en este renglón? Pues manejar la situación de acuerdo a los vaivenes de su política, sin atender el origen del problema.

¿Usted qué opina amable lector?

