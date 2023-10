Cumbre en Cancún de líderes en la industria de aviación

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

Este domingo inició en Cancún el décimo noveno ALTA AGM & Airline Leaders Forum convocado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), con un encuentro de Asociaciones Regionales en el que se ventilaron las mejores prácticas en autorregulación de la industria, como son la certificación de los servicios de asistencia en tierra y el estado del negocio de carga en América Latina, donde hablaron Eric Heartman, Representante Regional de TIACA y Elber Biondi, CEO Dnata.

Posteriormente, a nombre de la gobernadora Mara Lezama, el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto encabezó una rueda de prensa junto con Adrian Neuhauser, CEO Avianca y Presidente Comité Ejecutivo de ALTA; José Ricardo Botelho, director ejecutivo y director ejecutivo de ALTA, así como con el Gral. Miguel Vallín, Director General AFAC México, en la que participaron 40 representantes de medios de comunicación nacionales, locales e internacionales.

Ahí se resaltó que las expectativas de crecimiento de la aviación nacional tanto en pasajeros como en toneladas de carga es del 20% por los próximos cinco años. Por ejemplo, en el mercado internacional tenemos 429 rutas atendidas y más de 50 millones de pasajeros transportados y 758 mil toneladas de carga a nivel internacional.

También, en la rueda de prensa se hizo público que la Agencia Federal de Aviación Civil en México eliminó la tercera parte de las matrículas registradas en el Transporte Aéreo con bandera mexicana porque con ellas operaba la delincuencia organizada.

El general Miguel Vallín fue muy claro ante los líder de las aerolíneas: “Cuando llegue a la Agencia Federal de Aviación Civil eran más de 9 mil las aeronaves registradas, de esas nueve mil se hizo un recuento y en automático dimos de baja más de 3 mil matrículas registradas que la verdad estaban siendo utilizadas por delincuencia organizada, que quiere decir esto, que estaban ahí, no estaban dadas de baja, las sobreponían en las aeronaves y empezaban a operar, se puso en orden todo esto, quedaron las 6 mil 833 y esto no quiere decir que todas estén operando, hay muchas que todavía siguen en talleres, otras que los propietarios no tienen recursos para ponerlas en operación, pero ahí están registradas”.

Respecto a la nueva Mexicana de Aviación y su Certificado como operador aéreo que se supone inicie operaciones el primero de diciembre próximo, dijo que “la aerolínea del estado mexicano, no se puede hablar de una fecha hoy en día porque hasta el viernes pasado no se había presentado la solicitud que incluyera las aeronaves, tipo de aeronave, las matrículas, número de serie y sin no se presenta no se puede extender el Certificado de Operador Aéreo”.

También afirmó que se espera que con la nueva aerolínea del Estado Mexicano “empecemos a garantizar la conectividad interna del país y posteriormente abaratar los costos y darles facilidades a las ciudades y poblaciones muy importantes en México en el norte de la república con poca conectividad y no tienen vuelos directos a diversas ciudades importantes como puede ser Chihuahua, Durango, Culiacán, Mazatlán, conexiones entre esas ciudades porque hay que viajar hacia México, hacia Guadalajara Monterrey para poder distribuirse, con mejor conectividad y también a mejores precios”.

El representante de AFAC agregó que tenemos 11 líneas aéreas concesionadas, 8 de pasajeros, carga y correo, y 3 de carga aérea pero estamos sumando una línea aérea más de cargas, entonces son 12 en total. En total suman 374 aeronaves con un promedio de vida de las aeronaves que es de 8.2 años y están por entregarse nuevos aviones.

Concesionarias exclusivamente para carga suman 28 aeronaves para el extranjero. Hay 300 rutas del mercado doméstico, con un promedio de 57 millones de pasajeros y 240 mil toneladas de carga que se están transportando. 70 aerolíneas extranjeras operan regularmente en México, principalmente a los EU y de varios continentes.

En el mercado internacional tenemos 429 rutas atendidas y más de 50 millones de pasajeros transportados y 758 mil toneladas de carga a nivel internacional. Las aerolíneas que realizan vuelos de fletamiento aéreo de carga y pasajeros, mixto, que tenemos aquí en México tanto nacional como internacional son 165 empresas.

En aviación general tenemos 900 jets ejecutivos en un mercado privado aéreo en constante crecimiento. México se posiciona actualmente como el segundo país a nivel mundial con mayor número de aviones de este tipo solo superado por EU.

Además, habló de la Estructura de la Aviación General en México. Citó que el Transporte Aéreo Nacional tiene diferente modalidad como taxi aéreo de pasajeros, de carga, ambulancia aérea y transporte aéreo no regular con rutas. Ahí tenemos a los permisionarios y en el Transporte Aéreo Internacional tenemos 439 nacionales y 305 extranjeros que están operando.

En Servicios Aéreos a Terceros tenemos en la modalidad de fumigación 610 aeronaves; 20 en localización de especies marinas; 57 en publicidad aérea; 89 para vuelos panorámicos; 25 para fotografía; 8 en extinción y control de incendios; 7 en construcción aérea y 6 de transporte de valores, concluyó

Este domingo también tuvo lugar en el Hotel JW Marriot la Asamblea General de ALTA y al finalizar la jornada se dio el coctel de bienvenida a todos los participantes.

La agenda de este año estará enfocada en las claves para lograr la inclusión en la industria, tanto a nivel organizacional, como la inclusión social con más pasajeros viajando en la región y accediendo a los beneficios económicos y sociales derivados de esta actividad comercial.

El evento cuenta con participantes de muy alto nivel, entre ellos, presidentes de más de 40 aerolíneas que operan en la región, ejecutivos C-level de empresas proveedoras de la industria, directores de autoridades de aviación civil y los líderes de las principales organizaciones de la industria aérea globalmente.

Hoy, lunes 23 de octubre los CEO’s de las aerolíneas inician el día con el análisis de las mejores prácticas de la aviación en Ecuador y Brasil, como parte de la llamada agenda de Estado, a cargo de Tiago Sousa, Director Presidente de ANAC Brasil; Juliano Norman, Secretario SAC Brasil; Niels Olsen, Ministro de Turismo de Ecuador y Sergio Martins, Director de Cajeros Automáticos y Radares de Vigilancia en América Latina de Grupo SAAB, evento patrocinado por AIRBUS.

Posteriormente, en sesión general dará la bienvenida el Presidente de ALTA, quien hablará sobre el estado de la industria y la macroeconomía; el discurso oficial de apertura estará a cargo de Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte junto con José Ricardo Bothelo, director ejecutivo de ALTA.

Luego se analizará el papel de la aviación global en América Latina y el Caribe como son los asuntos regulatorios, interferencia gubernamental, rentabilidades y crecimiento, con Willie Walsh, director general de la IATA.

Esta programado un panel sobre regulaciones para entornos empresariales competitivos en el que se ventilará qué necesitan las aerolíneas para tener éxito en ser más competitivas y otorgar más beneficios a los pasajeros con Eduardo Ortiz, director ejecutivo de JetSMART, Eduardo Lombana director general de Wingo, José Ignacio Dougnac director ejecutivo de Sky Airline y Mauricio Saná, CEO de Flybondi.

Otro panel versará sobre “Mirando el futuro” con el Comité Ejecutivo de ALTA, en el que se revisará el año para las aerolíneas en América Latina y sus proyectos con Adrian Neuhauser, director de Avianca; Andrés Conesa, director general de Aerméxico; Pedro Heilbron, director general de Copa Airlines y Roberto Alvo, CEO de LATAM Aerolíneas.

La jornada de este lunes se cierra con el análisis de las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe como son el impacto económico de los viajes y el turismo, así como el papel de las aerolíneas con las opiniones de Laurence Wilse-Samson, PhD Economista principal de Oxford Economics.

Mañana martes los líderes de las aerolíneas iniciarán sus debates con el tema “Cielos Abiertos e interconectividad Caribe” con Christopher Barks, Director Regional de la OACI; también, analizarán la ruta de sostenibilidad en América Latina y el Caribe con detalle en la disponibilidad potencial de materia prima de biomasa y desechos, nuevas vías, estado del camino de descarbonización y canasta de medidas para alcanzar los objetivos de 2050, con las intervenciones de Ricardo Reckziegel, Director Comercial de B8energy y Nicolle Monteiro de Castro, editor en jefe de Americas Biofuels and Sugar S6P Global Commodity Insights.

Además, los participantes revisarán cómo está impactando la Inteligencia Artificial en el servicio al cliente, las ventas y las operaciones de las aerolíneas en América Latina y el Caribe. En este panel intervienen Juan Pablo Lafosse, CEO de Viajes X; Chris Branagan, CIO7CTO de IBS Software; Seth Cassel, director de ingresos de PROS Travel y copresidente de Everymundo; Rafael Echevarne, Director General de ACI LAC; y el Teniente General Márcio Bruno Bonotto, VP de DECEA.

Otro panel será sobre desafíos de conectividad y lecciones aprendidas bajo el enfoque de una iniciativa caribeña para mejorar la conectividad, cielos abiertos, infraestructura y regulaciones con las participaciones de Philipe Bayard, director general de Sunrise Airways; Tracy Cooper, directora ejecutiva de Bahamasair; Trevor Sadier, director ejecutivo de Intercaribbean y Maximilian Greif, director ejecutivo de Tropic Air.

También está previsto un panel sobre los desafíos de la cadena de carga y suministro en América Latina y el Caribe, a fin de detectar dónde están las mejores oportunidades para que los países de la región sean más competitivos en las operaciones de carga, con las intervenciones de Andrés Bianchi, CEO de LATAM Cargo; Ed Wegel, director ejecutivo de GlobalX; Diogo Elias, vicepresidente senior de Avianca Cargo y Pablo Rousselin, director general de DHL Express.

Además, en otro panel se analizarán los principales desafíos de la industria en México, Chile y Brasil como son los casos de sobrerregulación, costos e infraestructura con las participaciones de Diana Olivares, Director en México, Centroamérica y Caribe de LATAM; Luisa Medina, socia de Ciero Abogados y Mercedes Martínez Ballesty, Directora en Latinoamérica de Delta Airlines.

Cerrará el encuentro de líderes de aerolíneas en Cancún con las palabras finales del director ejecutivo de ALTA, José Ricardo Bothelo, hacia las 15:00 horas del martes 23 de octubre; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

