“La educación, medio para el cambio”: Alejandra Carmona Ortega

Entrevista con la co-CEO de Grupo Educación

No se puede dejar al gobierno como único encargado de la educación, la sociedad civil debe participar en esa política pública e intervenir en cómo debiera ser esta, valorarla y decir cómo vamos en el tema, por eso la asociación no gubernamental Grupo Educación pretende ser un actor fundamental en la construcción de un México nuevo por medio de la educación.

Alejandra Carmona Ortega, co-CEO de Grupo Educación, dijo en entrevista con DIARIOIMAGEN que en un mundo con tantos millones de seres humanos, no puede haber un sólo camino para la construcción de nuevas naciones, como México; por ello la sociedad civil debe tender puentes con todos los niveles de gobierno para mejorar los países a través de la educación. En ese sentido, la organización de la sociedad civil buscará a todas las autoridades gubernamentales y los candidatos de todos los partidos para compartir las conclusiones del Summit HABLA 2023 para promover y garantizar un modelo educativo de calidad e hizo un llamado a la ciudadanía para que exija qué tipo de educación se debe dar.

Al comentar sobre la importancia del libro impreso, dijo que este no va a desaparecer y que la tecnología es sólo auxiliar en la difusión del conocimiento y la información. Sobre el Libro de Texto Gratuito resaltó que va a sobrevivir porque en México no se cuenta con los recursos económicos para implementar una educación digital, hay muchas zonas del país, inclusive urbanas como Iztapalapa, en la CDMX, que no cuentan con señal de internet, mucho menos equipos de cómputo y la gente de escasos recursos no tiene tabletas o teléfonos inteligentes para consultar información, incluso durante la pandemia hubo un retroceso de dos años en materia académica.

Para muchos niños y jóvenes -agregó Alejandra Carmona-, el Libro de Texto Gratuito es su único libro. Si no tienen posibilidad de consultar otra fuente de información, debemos de preocuparnos. El reto, para la líder emprendedora, es qué deben contener esos textos y avanzar en reducir la brecha digital.

Finalmente, la co-CEO de Grupo Educación señaló que el retraso en la incorporación de los estudiantes a la era digital es una barrera que han sabido sortear los docentes, quienes son los que más acercan información y otras fuentes de consulta a los estudiantes más desprotegidos. Por eso, sólo con educación se puede construir el futuro.