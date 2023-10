La hora cero de Morena

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Llegó el momento esperado y el próximo lunes se conocerán los nombres de las cinco candidatas mujeres y cuatro varones que competirán con el emblema de Morena en igual número de estados por el gobierno respectivo.

Suspenso, pasión, melodrama, bullicio, amenazas de rompimiento, rodean este episodio en la vida activa de los nueve años de Morena, donde la culminación es ver si esos candidatos son los adecuados para afianzar la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Las variantes son muchas y todas impactan no solamente dentro de Morena, sino que también corren con mucha rapidez al interior del Frente Amplio por México.

Y es que la decisión del INE de favorecer a las mujeres en esta tan criticada equidad de género, logró descomponer la sucesión en esos nueve estados y amenaza con fracturar al partido en el gobierno y sus aliados.

Para el Frente Amplio por México fue una buena noticia, ya que se dice que hay, cuando menos, tres de esos posibles descartados que están dispuestos a escuchar ofertas para incorporarse con sus huestes.

El sumar una mujer más a las candidaturas echó abajo los planes de la dirigencia morenista que había esquematizado la distribución de las nominaciones, tomando como base a cuatro mujeres y cinco varones.

Ahora varios se hacen cruces sin saber si tomarán en cuenta las encuestas, como se dijo en un principio o saldrá el dedo ungidor desde Palacio Nacional como se acostumbra en este partido que tomó muchas de las tradiciones centenarias del viejo PRI,

Lo de las encuestas es una buena treta distractora, mientras se acomodan las fichas verdaderas y aunque en el pasado (2021-22) le funcionó, ahora el temor es de que se resquebrajen las estructuras en un momento difícil como lo es la elección presidencial, por lo que hicieron firmar a todos los aspirantes de conformidad con la decisión que tome el partido.

Con todo y ello, hay visos de molestia en varios cuarteles, donde ya saben que, pese a las encuestas, el dedo ungidor no les beneficiará y han recibido señales de ello, aunque el fin de semana será de pesadilla, a la espera de los anuncios oficiales.

Las especulaciones están a la orden del día y son los colaboradores de esos personajes los que difunden las versiones de posibles fracturas, ante la molestia generalizada del rumbo que han tomado las cosas.

Repiten constantemente que ellos o ellas no tomarán la actitud pasiva y agachona de Marcelo Ebrard y tan pronto salgan las notificaciones divulgarán sus planes inmediatos.

No falta mucho para saber lo que verdaderamente ocurrirá y la decisión que tomen unos y otros en este asunto de corte melodramático.

*****

Una gran sorpresa prepara el Frente Amplio por México con la postulación a candidato de la alcaldía de Benito Juárez (Cancún) de un popular personaje, considerado dentro de la élite del deporte mexicano y mundial. Por cierto que el FAM ya cuenta con otro brazo, al establecer conexión con el Partido Sinaloense, que encabeza Héctor Melesio Cuén, el ex rector de la UAS y exalcalde de Culiacán… Qué pensarán los electores neoleoneses que van dos veces continuas que eligen bastante mal a sus gobernadores. Todos llegan con grandes ínfulas y al segundo año sueñan con ser candidatos presidenciales, sin cumplirles primero a los ciudadanos. Samuel García sufre el síndrome de Jaime Rodríguez Calderón y puede seguir sus pasos. Por lo pronto igualan en sus ofrecimientos incumplidos que llegaron para gobernar seis años… Morena sigue sufriendo bajas en su bancada senatorial, primero fue Cecilia Sánchez García la que se incorporó al PRI y ahora Malú Micher deja la fracción y renuncia a Morena. En los próximos días pueden tener más bajas… Lo ocurrido en Guerrero es una nueva tragedia que pudo evitarse y de la que el gobierno tiene parte de culpa, no por el meteoro, pero si por no avisar las dimensiones del mismo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com