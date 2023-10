Casi cuarenta años después, menos capacidad de respuesta ante desastres

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Ante los silencios y la incapacidad de altos funcionarios de la República, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de llegar al puerto de Acapulco y otros sitios afectados por el embate del huracán “Otis” resulta difícil atribuir esas fallas a incapacidad, para dar paso a la sospecha de acciones u omisiones premeditadas.

Aunque no me gusta mencionar experiencias personales, no puedo dejar de recordar que hace 35 años fui comisionado por el diario para el que trabajaba para informar del recorrido que hizo el entonces presidente electo Carlos Salinas de Gortari por la amplia región de la República azotada por el ciclón “Gilberto”, que entró por el Caribe, atravesó la Península de Yucatán, recorrió el litoral del Golfo de México y llegó hasta los límites de Tamaulipas con Texas.

Formé parte de un reducido “pool” de prensa junto con los estimados colegas Ana Cristina Peláez y los finados Aurora Berdejo y Fidel Samaniego. Gracias a la eficiencia del desaparecido Estado Mayor Presidencial pudimos acompañar al Presidente electo por todas las zonas más afectadas, entre las cuales destacaba una extensa parte del estado de Quintana Roo que, al igual que ocurre actualmente con Acapulco, quedó temporalmente aislada por vía terrestre y con los sistemas de comunicación (básicamente la telefonía terrestre, pues la telefonía inalámbrica y el Internet todavía estaban muy limitados) interrumpidos totalmente.

Sin embargo, en ningún momento dejó de fluir la información acerca de la estimación de daños y de los sitios donde era más urgente la ayuda.

Como se aprecia en las películas de guerra y de desastres, las fuerzas armadas utilizaban una red de radiocomunicación inclusive se rescataron teléfonos de campaña, de esos a los que se debe recargar mediante una palanca que da vueltas. Estos aparatos fueron puestos a disposición de nosotros, los periodistas, para que pudiésemos dictar nuestras informaciones hasta la Ciudad de México.

El traslado de un extremo a otro del país fue posible porque el mencionado Estado Mayor Presidencial siempre tuvo listo transporte aéreo, ya fuese por avión o por helicóptero, nada de quedar bloqueados en malos caminos.

Con la “política de austeridad” impuesta por López Obrador, tal vez esa utilización de toda clase de recursos ahora resulte un pecado capital y probablemente sea repudiada y censurada por los militantes de la llamada Cuarta Transformación.

Pero, contra tales censuras, lo que resulta importante destacar que nunca hubo incomunicación total, como ocurrió en Guerrero ante la llegada de “Otis”.

La incomunicación ha dado pie a suposiciones en el sentido de que ese silencio fue intencional. Resulta inconcebible suponer que, casi cuatro décadas después, las fuerzas armadas del país, a las que se ha dotado de gran cantidad de recursos, no pudieran mantener abierto un sistema de comunicación ¿o será que ya desecharon los viejos aparatos de transmisión?

Por supuesto, tampoco resulta explicable o justificado que el jefe del Ejecutivo Federal y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas se traslade por tierra, con riesgo de que, como sucedió, quede varado a mitad de camino o ¿será que se buscaba intencionalmente esa fotografía y video de un mandatario dispuesto a enlodarse para atender al pueblo bueno?

Seguramente no habrá explicación oficial, mientras circulan las justificaciones o las críticas, según se trate de opositores o de simpatizantes de la llamada cuarta transformación.

Dejar atrás desacuerdos, para empezar la reconstrucción

Luego de errores y omisiones, lo que viene es unir esfuerzos para lograr la recuperación de ese importante centro turístico —el 85 por ciento de su población vive directa o indirectamente de esa actividad— y, sobre todo, dejar atrás las falsas promesas y dedicar esfuerzos a la reconstrucción.

Es conveniente sacar un saldo positivo a pesar de los daños. La recuperación de Acapulco deberá servir para mejorar esa ciudad y superar deficiencias que eran evidentes.

El Presidente de ordenó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), López Obrador, aseguró ayer que se tienen recursos para empezar las tareas de rescate y para empezar anunció que habrá una reunión de alto nivel entre representantes del gobierno y de la iniciativa para delinear un programa de acciones.

Por lo pronto, a propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso, la Comisión de Turismo aprobó por unanimidad, solicitar 10 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2024, para el rescate, la reconstrucción y el mantenimiento de zonas turísticas y la población afectada por los recientes fenómenos naturales “Otis” y “Norma”.

El integrante del Grupo Parlamentario del PRI precisó que los recursos se requieren para atender a la población que sufrió los estragos del huracán “Otis”. Se prevé que este fenómeno también tendrá consecuencias en Estado de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.

En cuanto al huracán “Norma”, que pegó en la población de Todos Santos, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, registró remanentes en los estados de Nayarit, Sinaloa, Colima, Jalisco y Michoacán.

El legislador priista indicó que con estos recursos se podrá atender a las personas damnificadas en zonas turísticas, debido a los estragos de las inundaciones y los deslaves.

Además, mencionó, también se podrán restablecer de manera efectiva los servicios básicos como la electricidad, agua, drenaje y las vías de comunicación afectadas, como calles, avenidas y carreteras.

La propuesta de Jericó Abramo fue avalada por todos los grupos parlamentarios que votaron a favor de incluir esta solicitud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

México, bajo el ataque de delincuentes cibernéticos

México está considerado como el país en donde se cometen el mayor número de ciberfraudes en toda América Latina. La Ciudad de México tiene el registro de más de 57 mil fraudes cibernéticos; el Estado de México más de 39 mil; Jalisco 26 mil casos y Nuevo León 15 mil 547.

Somos un país con un grave problema de inseguridad física; ahora a esto le debemos sumar la falta de seguridad en el ciberespacio, informó el presidente de la Comisión de Tecnología y secretario general de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. (AMESP), Luis Miguel Dena Escalera.

Dijo que hay empresas que sufren graves pérdidas por el impacto de la delincuencia, por robos, bloqueos, por no poder cumplir con la entrega de mercancías, por la quema de sus vehículos. No pueden realizar su labor normal por las extorsiones, el cobro de piso y por una lista muy grande de afectaciones.

Aunado a ello, las compañías deben enfrentarse también a los ciberdelincuentes, que atacan sus dispositivos digitales, sus correos electrónicos y sus mensajes en las redes.

Para abordar los desafíos y soluciones que enfrentan las organizaciones modernas en el vasto mundo de la ciberseguridad y la inteligencia, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada A.C. (AMESP) que agrupa a 256 asociados en todo el país, y la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) llevarán a cabo hoy, viernes 27, en Monterrey, Nuevo León, el Foro Internacional de Ciberseguridad e Inteligencia.

En él se abordarán los 4 ámbitos de inteligencia: desde la seguridad nacional hasta el ámbito corporativo; la trascendencia de la Ciberseguridad en el Derecho y la Criminología; Nearshoring: el fenómeno que está revolucionando el ciberespacio y experiencias internacionales en Ciberseguridad e Inteligencia.

Las conferencias y paneles serán, entre otros: “La ciberseguridad en el fenómeno del nearshoring”, que impartirá Pablo Gutiérrez Salazar, de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) y “Los 4 ámbitos de inteligencia: en la Seguridad Nacional, Seguridad Pública, ámbitos Civil y Corporativa”, con la participación de Alejandro Canales Cruz de la SSPC Federal, así como del inspector José Israel Agüero Alegría de la SSC CDMX; Juan Manuel Sánchez Rosales, del Ayuntamiento de Naucalpan, México, y Antonio Gaona Rossete de Codere.

A propósito de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda, de MC, obtuvo su licencia para buscar la candidatura presidencial, pero no pudo dejar heredero.

riparcangel@hotmail.com