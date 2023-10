El Fonden tiene 14,349 mdp para la reconstrucción de Acapulco, afirma Hacienda

Recursos insuficientes ante magnitud del daño

Las pérdidas económicas por el huracán “Otis”, en Guerrero, rondan los 15,000 millones de dólares



En el Programa Presupuestario del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) hay 14,349.1 millones de pesos para atender a Acapulco ante la destrucción que sufrió por el huracán “Otis”, señaló el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Pablo De Botton.

El funcionario federal explicó que a este programa se le asignaron 17,156.8 millones de pesos para este 2023, pero tuvo una ampliación por 3,633.6 millones de pesos, por lo que en total tuvo 20,790.4 millones de pesos.

De ello, hasta el tercer trimestre de este año se habían gastado 6,511.3 millones de pesos en diversas acciones de emergencias, por lo que restan 14,349.1 millones de pesos, los cuales pueden ser usados para atender a Acapulco y otras localidades ante la destrucción que sufrió por el huracán Otis.

No obstante, el subsecretario de Egresos especificó que estos recursos del Fonden no son los únicos que se dispondrán para la atención de Guerrero, sino que habrán más, aunque no especificó de dónde se obtendrán.

“Todavía tenemos un monto restante suficiente; además de estos fondos, vamos a tener lo que se necesite y requiera la población. No hay un límite establecido para que podamos responder ante una emergencia de este nivel”, dijo el subsecretario.

El fondo se encuentra asignado a la SHCP, específicamente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, y esta dependencia es la que transfiere los recursos a los ejecutores, que pueden ser desde un gobierno estatal hasta una secretaría, a fin de que se apliquen a proyectos de recuperación tras un desastre.

Daños por el huracán “Otis” haciende a 15,000 mdd

Más allá de la pérdida de las 27 vidas humanas que contabilizan las autoridades, se estima que las pérdidas económicas en Acapulco, y municipios cercanos, sumen 15,000 millones de dólares, según la firma de análisis de riesgo especializada en desastres naturales y guerras, Enki Research. Habrá pérdidas adicionales porque la temporada alta de turismo en la región es de diciembre a marzo.

“La tormenta pasó de 60 millas por hora (mph) a 170 mph por día (es decir, una tormenta tropical a categoría cinco en 24 horas) y azotó directamente el puerto y la zona turística”, escribió en una publicación Chuch Watson, director de Enki, empresa ubicada en el Estado de Georgia en Estados Unidos. “Vientos de 170 millas por hora causan daños catastróficos, destruyendo completamente incluso los edificios reforzados. En este caso, casi 3 millones de personas experimentaron vientos con fuerza de tormenta tropical y los daños probablemente se acercan a los 15,000 millones de dólares”. Al tipo de cambio actual, el daño se traduce a 272,000 millones de pesos.