Instala el gobierno de Naucalpan centro de acopio para damnificados de Guerrero

En las instalaciones del DIF municipal

Naucalpan, Estado de México.— El gobierno municipal de esta localidad abrió un centro de acopio para apoyar a los damnificados por el huracán “Otis” en el estado de Guerrero, que se encuentra en el estacionamiento de las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de calle 5 de mayo no. 12, colonia Naucalpan Centro.

La directora general del DIF Naucalpan, Cynthia Elizondo Basurto, explicó que por instrucciones de la alcaldesa Angélica Moya Marín se abrió este centro de acopio que funciona de 9:00 a 17:00 horas.

Precisó que se recibirán los siguientes artículos: alimentos enlatados y no perecederos, leche en polvo, café soluble, agua embotellada, artículos de limpieza, producto de higiene personal (papel higiénico, shampoo, jabón, etc.), pañales de bebé y adultos, medicamentos no caducados, alimento para animales de compañía, lámparas de pilas y velas.

Los donativos serán entregados a la Coordinación Operativa de la Gubernatura del Estado de Guerrero en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Polanco, para ser trasladados hacia Chilpancingo, Guerrero, donde serán distribuidos a las localidades con mayor necesidad.

El gobierno municipal que encabeza la presidente municipal Angélica Moya hace un llamado a la ciudadanía naucalpense para solidarizarse con los miles de personas afectadas por este fenómeno meteorológico que golpeó con toda su fuerza la costa guerrerense, igual que lo ha hecho en ocasiones anteriores, como en el terremoto de 2017.