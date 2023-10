Dona BCIE 250 mil dólares como ayuda humanitaria para Guerrero

Agradecimiento de México

Cancún.— El gobierno de México agradeció al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la donación de 250 mil dólares que hizo hoy aquí para atender la ayuda alimentaria en el estado de Guerrero, ante el impacto del huracán Otis.

Este agradecimiento fue expresado por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Gabriel Yorio, durante la ceremonia inaugural de la Reunión Técnica de Alto Nivel sobre Esquemas de Financiamiento Innovadores y Desarrollo Sostenible que se celebra en esta ciudad.

Al respecto, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa se unió a este agradecimiento en beneficio de las hermanas y hermanos guerrerenses, en especial de Acapulco.

“Nosotros que vivimos en Quintana Roo, en un estado que hemos sentido los embates de los huracanes, que hemos sentido la tristeza al salir de casa y ver tirados las mismas casas, los autos, la energía eléctrica, los hoteles” expresó la gobernadora.

Mara Lezama añadió que cuando hay una mano tendida en los momentos de mayor zozobra, en donde no te puedes comunicar con los familiares, en donde no hay agua, no hay que comer, no hay luz eléctrica, cuando alguien te tiende la mano, es profundamente significativo.

De verdad muchas gracias a ambos por la ayuda y estoy segura que estarán tocando muchas vidas en positivo el día de hoy”, dijo.