El ilustre filósofo griego Platón, que vivió en el año 427 a.C, no solamente sostenía la tesis de que el amor platónico es admirar la belleza interna de una persona y no como ahora, que se concibe amar a una persona por su belleza física.

Sí, Platón sería el primero que habló de comunismo proponiendo un Estado ideal en el que guardianes, reyes y filósofos, como clases dirigentes que eran, se sometieron bajo un régimen en el que todos los bienes materiales que poseyeran, mujeres e hijos, fueran del Estado en una propiedad colectiva. Es decir, que no hubiera ricos y también aconsejaba la colectividad en la producción agrícola y que los niños fueran a las escuelas de paga, sí, las que paga el gobierno.

Bueno, pues nada que ese admirable caballero poseía una ideología de izquierda y, por ende, era adorador del comunismo que algunos estudiosos han dado en llamar el comunismo platónico y que en rigor, resulta ser el primer antecedente de esa ideología política y económica que ha dado sobradas muestras de fracaso en China, Rusia, en algunas naciones europeas y no se diga en el continente americano.

Muchos gobernantes han entendido el comunismo como una forma de gobierno dictatorial y de pleno sometimiento al Estado.

En China, por ejemplo, Mao Tse-Tung entre 1954 y 1976, encabezaría un autoritario comunismo o un comunismo arrajatabla que dejó 77 millones de muertos no sólo por las masacres que protagonizaba para someter a los que no pensaban como él, sino que más de 50 millones de chinos murieron a razón del hambre pues el comunismo agrario no daba para comer a una nación paupérrima.

En la era de Mao, en China quien poseía una bicicleta estaba considerada como una persona rica.

¿Cuál fue entonces el secreto de que China pasara de una nación comunista paria a una potencia económica que la ubica en segundo lugar a nivel global y que según los estudiosos podría desbancar a Estados Unidos como la primera potencia económica del planeta para el 2030?

Sin duda, que cuando las familias chinas mandaron a sus hijos a estudiar en las principales universidades del mundo comenzaría la era de una China capitalista dejando prácticamente para la historia a una China comunista, en la que, sin embargo, esa ideología de izquierda se sigue aplicando arrajatabla contra la población y todo aquel chino que se sale del huacal es perseguido rabiosamente dentro y fuera de China.

En Rusia, el comunismo leninista también sucumbió ante el capitalismo durante la llamada guerra fría, ese conflicto ideológico, económico, militar y político que se extendería hasta América Latina, donde el comunismo ha sido oprobioso y de vergüenza en naciones como Cuba y Venezuela, donde la miseria se ha traducido en éxodos de indocumentados que hoy buscan al precio que sea conseguir el “sueño americano”.

Con Andrés Manuel López Obrador, México inauguraría una nueva era del socialismo o comunismo férreamente combatida por Estados Unidos y, a todas luces, AMLO busca que la nación azteca regrese un siglo atrás y su gran ideal es convertir a México en una nación en la que ningún mexicano sea propietario de un par de zapatos, una camisa y un pantalón. Y la continuidad de ese comunismo oprobioso la buscará la “corcholata” de AMLO y aunque usted no lo crea tiene en la mira a los medios de comunicación, tema del cual le hablaré en capítulo aparte.

