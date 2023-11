No se justifica el optimismo oficial; los daños son superiores a lo anunciado

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Mientras continúan las quejas en Acapulco y sus alrededores por la inexistente ayuda oficial y ni siquiera se tiene un balance definitivo acerca de los daños causados por el huracán “Otis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicaba su esfuerzo a demeritar el trabajo de los medios de comunicación y a denunciar supuestos lujos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Al repetir sus constantes críticas contra los que considera sus enemigos —todos los que no se someten incondicionalmente a sus caprichos— en su tradicional mañanera, lo único positivo es que nuevamente apareció la dizque gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien dio un informe parcial, en el que sólo destaca la cifra de personas que murieron durante el embate de “Otis”.

Lo que nadie ha podido explicar es la ausencia de la autoridad en las destrozadas calles del que fuera casi el paraíso. Los delincuentes, y algunas personas realmente necesitadas, saquearon comercios sin que los elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional hicieran nada por contenerlos, aunque pasaban frente a ellos.

Eso no es lo peor, menudean las denuncias de que los saqueos se extienden a casas particulares, como siempre, en agravio de los más pobres, que supuestamente son la prioridad del gobierno.

Se impone una investigación, pues se pone en duda a instituciones tan respetadas como son las fuerzas armadas. Hay denuncias de que soldados y policías despojan a particulares que llevan ayuda.

López Obrador dedicó menos de un minuto durante una de sus mañaneras a expresar sus condolencias.

“Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Ayer en la noche teníamos el informe de 18 y cuatro desaparecidos, ahora nos informan que son 27 personas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Un pésame a todos los familiares”. Apenas 60 palabras en una conferencia que duró más de dos horas.

En cambio, dedicó 176 palabras para relatar su ridículo viaje a Acapulco, en donde tuvo que ser rescatado, pues su transporte se atascó en el lodo:

“Nos atascamos; tuvimos que caminar a pie. La gente es muy solidaria, muy fraterna, todos”, recordó el titular del Ejecutivo Federal en esa conferencia mañanera.

Los enemigos no son los delincuentes, sino

los medios que informan de los latrocinios

Pocas palabras para las víctimas y sus deudos. En cambio, hay grandes espacios para criticar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes han cometido el crimen de no validar sus decisiones anticonstitucionales.

En su conferencia de ayer lunes su objetivo fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien incurrió en el “delito” de acudir a la carrera de Fórmula 1 y ocupar un sitio en la zona VIP, además de portar un valioso reloj. López Obrador incurrió en exageración al valuar el mecanismo en dos millones de pesos, cuando uno de los medios que dio a conocer los “excesos” del ministro procuró un avalúo del aparato, estimado en poco menos de 20 mil dólares, que serían 400 mil pesos, a un cambio de 20 pesos por dólar. Por su parte, el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas aseguró que el reloj del ministro cuesta 119 mil dólares.

Sin dar nombre del inculpado, el jefe del Ejecutivo inició en su mañanera con una referencia acerca del Gran Premio automovilístico: “es un buen deporte, que bueno que tenemos en México esta oportunidad. Pero ahí anda el ministro, no va a la gradería, a las gradas…va a la zona especial, sale ahí hasta con un Rolex, ¿cuánto vale?, 2 millones aproximadamente”.

Luego de esta introducción, el inquilino de Palacio Nacional agregó que “así como les dieron la concesión a todos ellos para manejar la justicia, gente sin convicciones, les dan los cargos para legitimar las tranzas, el despojo, y eso lo que sucede”.

Tras presumir que su gobierno se ha esforzado por respetar la austeridad, añadió: “afortunadamente yo creo que la transformación va a continuar, van a seguir trabajando quienes van a hacer valer el criterio o los tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar el pueblo”.

Luego, se centró en lo sucedido en las costas de Guerrero, pero sus comentarios indican un optimismo exagerado o no tener una información precisa de la dimensión del desastre.

“Vamos a levantar Acapulco, me canso ganso”, dijo con optimismo lo cual no está mal, pero lo que vino enseguida es, por lo menos, inexacto: “no nos fue tan mal”.

Este fue el punto de partida para el embate presidencial en contra de los medios informativos y de las otras veces “benditas” redes sociales.

López Obrador acusó a los “conservadores” de hacer una campaña y estar de tras de quienes mandan mensajes equivocados y falsos a través de bots sobre la tragedia en Acapulco, como instar a que “no dones nada” o que la Guardia Nacional se roba los víveres.

Se quedó de que, con estos mensajes, en el fondo, los enemigos de su gobierno quieren que les vaya mal, y son emitidos por algunos medios de comunicación.

“No son confiables, es gente sin integridad moral, ustedes creen que van a hacer un reportaje y decir: ‘nos fue bien’, por lo que sea, por las razones que sean, o ‘no nos fue tan mal’, porque cuando entró el huracán Katrina a Nueva Orleans, fueron 2 mil muertos, un huracán categoría 5, ¿ustedes creen que ellos lo dicen?, ¿lo han escuchado en la radio?, ¿lo han escuchado en la televisión?, ¿han escuchado que con un huracán categoría 4, menor, fallecieron 200 personas en Acapulco? ¡No!”, se respondió a sí mismo.

Agregó que por eso es muy importante el garantizar el derecho a la información al pueblo, por lo que resaltó el ejercicio diario de información que se presenta en la mañanera, que les molesta mucho a los “conservadores”.

Contra el optimismo presidencial, la realidad se impone

Impulsada por informes no tan optimistas como los recibidos por López Obrador, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la panista Kenia López Rabadán, acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar su intervención ante la negligencia del gobierno mexicano en la emergencia que viven los acapulqueños.

La panista, autora de la Contramañanera viajó a la capital de los Estados Unidos, donde está la sede de la OEA, para denunciar negligencia del gobierno federal tras el paso del huracán y para solicitar se ponga en operación un corredor aéreo y marítimo con ayuda humanitaria para que los afectados por “Otis” puedan recibir ayuda.

López Rabadán pidió, además, que el organismo multilateral inste al gobierno de la llamada Cuarta Transformación a reponer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que permita la ayuda directa a los damnificados, sin la intervención gubernamental.

De paso, la senadora puso de relieve las fallas de la red oficial de radio y televisión. “Hacemos también desde aquí un llamado a todo el sistema público de comunicación porque no ocupó toda esa red nacional que tiene para informar a los guerrerenses y a los acapulqueños. El huracán golpeó a Guerrero justo cuando tenemos a los gobiernos más incompetentes de la historia”, sostuvo la legisladora panista.

A río revuelto….

En medio del caso nacional que ha ocasionado el aumento del flujo de migrantes que cruzan territorio nacional para tratar de llegar a los Estados Unidos, se puso de manifiesto un nuevo subterfugio de la delincuencia para explotar a esas personas.

En Quintana Roo, se inició una investigación en torno a supuestos gestores que ofrecen a los migrantes “obtener” la nacionalidad mexicana.

De acuerdo con las primeras revelaciones, ciudadanos de Colombia, Venezuela, de naciones europeas y hasta de China

son defraudados por “coyotes” que operan en el Aeropuerto Internacional de Cancún, con la promesa de gestionarles su estancia legal y que obtengan el pasaporte mexicano.

Los extranjeros son enganchados desde la página de Internet https://immigration-mx.com/, operada por una organización internacional de la que aparece como principal dirigente un individuo llamado Sergei Kostenko, quien además en acusado de promover contenidos sexuales en plataformas digitales. Al parecer actúa en complicidad con despachos de abogados establecidos en el Norte de Quintana Roo, que son investigados por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

