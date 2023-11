Zopiloteando

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los dueños de poderosos medios de comunicación de tergiversar información sobre la devastación de “Otis” en Acapulco con el objeto de desprestigiar su administración y obtener, como en pasadas administraciones, privilegios que ahora les han sido cancelados, y que les permitía —o les permite— vivir a todo lujo.

Y precisó que uno de estos poderosos empresarios, protegido por un ministro de la SCJN, se rehúsa a pagar 25 mil mdp al erario y otros han cedido en reducir sus colosales ganancias al renovarse contratos en mejores términos para el Estado sobre concesiones sobre carreteras, hospitales, aeropuertos y reclusorios en los que el gobierno tenía que pagar elevadas cifras. Como todo esto ya no ocurre, utilizan sus medios de comunicación para replicar informaciones falsas e inventar entrevistas con ciudadanos que, en algunos casos, efectivamente están inconformes, pero que sus declaraciones son magnificadas y difundidas profusamente, lo cual es realmente extraño, pues no va de acuerdo con la realidad.

A estas presiones de los zopilotes se han unido los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón a quienes repetidamente se les desmiente, porque basan sus opiniones sobre hechos no ocurridos en México u ocurridos en otros tiempos y, sin negar la realidad, no es ético utilizar el dolor humano con fines políticos y dividendos económicos. La realidad de los hechos está a la vista.

TURBULENCIAS

Bartlett demostrará porqué está ahí

El ex gobernador de Puebla, ex titular de la Segob y la SEP, ex dirigente del PRI y ex senador, Manuel Bartlett Díaz informará este miércoles de su hazaña para proveer de energía eléctrica en una semana al puerto de Acapulco y con ello iniciar otra etapa en la reconstrucción del balneario turístico más importante del país, creado o impulsado por el visionario ex presidente Miguel Alemán. De acuerdo con el director de Distribución de la CFE, Guillermo Nevares Elizondo, hasta este martes los trabajos avanzaban en 90% y para este mmiércoles se cubriría al 100% de energía eléctrica el puerto… Adriadna Montiel, titular de Bienestar, dijo que se han censado 21 mil viviendas y se espera duplicar la cifra con los Servidores de la Nación que llegarán al puerto provenientes de otras entidades del país y que se sumarán a la tarea de hacer un recuento de los damnificados, lo mismo que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, indicó que ya está en el puerto de Acapulco una enorme grúa de 10 toneladas para remover los yates volcados por la fuerza de los vientos de casi 300 Km/h que azotaron el pasado miércoles y que causaron muerte y desolación en la “Perla del Pacífico”… El que ha quedado en evidencia es el ex canciller Marcelo Ebrard, que ha enviado cajas vacías simulando ayuda a las víctimas de “Otis”, lo cual constituye una burla o una actitud inhumana del aspirante presidencial que cada día ve reducidos sus bonos y cada vez se le cierran más puertas en sus aspiraciones políticas, demostrando que, fuera del poder, no es tan experto en las lides políticas como se suponía que lo era cuando estaba bajo la sombra del tabasqueño… Gastos millonarios de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en su lujosa vestimenta. Ofrece donar tres meses de su presupuesto, que utiliza para la adquisición de sus prendas de vestir y joyas, en favor de los damnificados de Acapulco y seguramente que no quedará al desnudo, sino que tiene un suficiente ajuar como para lucirlo en sus propósitos electorales. Y antes de la designación de los afortunados o afortunadas en las candidaturas de Morena a puestos de elección popular, los Congresos locales se han convertido en verdaderas guillotinas. Está el caso de Samuel García, en NL, y Lía Limón, en el Congreso de la CDMX.

