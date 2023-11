La reconstrucción

Humberto Mares N.

Sin duda, la reconstrucción de Acapulco y parte de la costa guerrerense ocupará muchos recursos monetarios y humanos. Ah, y tiempo. A una semana del paso de “Otis” por Acapulco, el panorama del puerto y su gente, es como lo vemos, caótico, triste y deprimente. Los habitantes, los que quedan en el puerto, tuvieron una semana fatal, porque la desorganización del gobierno es patente y la ayuda ha llegado, pero a cuentagotas.

Cerca de un millón de habitantes tiene Acapulco, el 80% se dedican a la actividad turística y muchos de ellos de manera informal. La viabilidad del puerto como centro turístico está en duda. La historia de Acapulco es fascinante y muchos mexicanos y extranjeros tendrán una historia qué contar. Hoy, esa joya del Pacífico mexicano está de rodillas. “Otis” lo noqueó. Acapulco ha sufrido uno de los más grandes desastres naturales de su historia, con un huracán de categoría 5 que ha devastado gran parte de la zona.

Sin embargo, la decadencia del puerto se veía venir. Tarde o temprano y llegó. El huracán lo sacó a la luz. No por el clima, muchos menos por su belleza, sino por la violencia e inseguridad que ya había tomado al puerto. Los asesinatos, el cobro de piso, los asaltos aumentaron y ahuyentaron a una buena parte del turismo. Las empresas dejaron de invertir o de plano prefirieron irse. Hoy, esa imagen dada en los últimos años, corroe toda intención de empresarios e inversionistas de traer su dinero.

El camino no se ha trazado. Juntas aquí y allá y el trazo todavía no lo tenemos. Gobierno y empresas se reunieron tanto en el puerto como en la Ciudad de México. Están preparando una estrategia para “recuperar” Acapulco. Líderes empresariales y el gobierno federal perfilan un plan para la recuperación del puerto, que estiman podrá durar dos años, conservadoramente.

El impacto del huracán “Otis” dañó mucho más del 80% de las instalaciones e infraestructura turística, es decir hoteles, restaurantes, supermercados, en fin la economía local. Calcularon daños en 376 hoteles y 57 mil personas se quedaron sin trabajo. Creo que la estimación es baja. Representantes de asociaciones del sector privado, liderados por el empresario Carlos Slim, se reunieron en el Museo Soumaya con autoridades de las secretarías de Economía, Defensa Nacional, Marina y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde proyectaron que la reconstrucción de Acapulco tardará al menos dos años, por lo que alistan un plan de reactivación para su inmediata aplicación.

Ha faltado el liderazgo del presidente López. Se le vio ausente el primer día sin llegar a la zona y al día siguiente se fue de gira por el Estado de México, dejando a los guerrerenses a la deriva. Es difícil comprender cómo el Presidente puede estar tan contento haciendo una gira para conseguir votos en el Estado de México, cuando el principal puerto turístico de México está en el piso.

Nada más como el deseo que Acapulco regrese. Es una misión guajira, pero no imposible. La pregunta es de dónde va a salir el dinero para la reconstrucción en todos sentidos. Los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, no son de los ministros, son de los trabajadores. Pero además el juez Décimo Segundo del Distrito de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó un amparo promovido por una magistrada, lo cual pone los recursos en estado de intocables. Los 18 mil anunciados por AMLO en el fondo de desastres, no creo que verdaderamente existan. El Fonden desapareció y los recursos también.

La ruta de Marcelo

Marcelo Ebrard llegará a Movimiento Ciudadano. Todo indica que así será. Hemos insistido en este espacio que Marcelo no tiene otra forma de aparecer en la boleta electoral el año que entra, sólo siendo candidato presidencial de MC, él lo sabe y así será.

La forma es fondo. Marcelo quiere irse sin sobresaltos. Quiere irse como víctima, que de hecho lo es, y no como traidor. Simplemente Ebrard dejará Morena por la simple razón que lo trataron de engañar en las famosas encuestas de Mario Delgado, quien fuera muy cercano al ex canciller y que es el orquestador del fraude y encargado de dar la cara sobre los resultados de selección en Morena.

Ahora el tema es MC, Dante Delgado y Samuel García. El primero, un viejo lobo de mar, no tendrá ningún problema para abrirle a Marcelo su lugar y que sea aceptado, él y seguramente legisladores y colaboradores. Sin embargo Samuel García está muy motivado en busca de la candidatura presidencial del partido naranja, y será quien argumente que debe ser uno de casa y no un exportado. Este es el mayor argumento.

En un análisis serio y realista, Samuel García, en estos momentos, no tiene la posibilidad de ganar la Presidencia y Marcelo se perfile como un competidor aceptable entre los electores, sobre todo en la clase media, que es la de mayor presencia en la lista nominal.

La fiesta inicia, todavía tenemos mucho camino que transitar. La próxima parada es el 3 de noviembre, aunque pareciera que el tiempo se vino encima.

La fiesta de nuestros muertos se llevará a cabo casi en todo el país el día de hoy. Es una fiesta tradicional y en muchos lados hermosa. Llena de significados, pero por la desgracia que aqueja a nuestro país, ya tenemos muchos muertos y no mucho que festejar. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

