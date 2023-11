Gobierno incapaz y miserable

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Plan insuficiente para la sociedad

El Pueblo espera ayuda inmediata

Diáspora de acapulqueños

Hoteles, años en reconstruirse

Empleo y servicios, destruidos

¿De qué van a vivir un millón?

MAPFRE; Banco Santander

Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles

Ernest Renan (1823-1892) Escritor francés

Tardó 10 días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para presentar un plan de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, destruidos tras el paso del huracán “Otis”.

Sin embargo, es insuficiente. Más de 800 mil habitantes de Acapulco y 100 de Coyuca de Benítez, así como otros 150 mil de poblaciones cercanas al sitio donde golpeó el brutal huracán se quedaron sin empleo, sin casas, sin sus preciadas propiedades muebles o inmuebles.

Perdieron la esperanza y no tienen de qué vivir o cuando menos sobrevivir. Lo único que les queda es salir de esas otrora grandiosas ciudades y buscar fortuna en otros sitios.

Esos son los verdaderos dramas. No los que divulga AMLO en su mañanera donde se queja de los medios de comunicación que buscan información y divulgan el malestar de la sociedad afectada.

Vemos a un Presidente que está desesperado por ganar las elecciones del 2024, donde está en riesgo su “Cuarta Transformación”, y no le exige a sus subalternos eficiencia, oportunidad. Es la única manera como su gobierno repetiría, sin avergonzar a sus aspirantes a mantenerse en el poder.

El plan lopezobradorista incluye la exención de pago de luz e impuestos, adelantar el pago de los programas sociales, entrega de enseres y de productos de canasta básica, así como créditos. Además, se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas, un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno, para garantizar la paz y la tranquilidad de sociedad y evitar el robo en vivienda y establecimientos comerciales.

Todo ello, a 10 días que no se había hecho materialmente nada.

Ahí es la incapacidad de ver lo que es evidente. La destrucción es brutal y el exceso de optimismo de empresarios como Carlos Slim, del líder de los banqueros, Julio Carranza, o del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se entiende como un gesto de empatía, pero no de realidad. En 2 años es imposible recuperar Acapulco.

El exceso de optimismo de López Obrador al presentar 20 puntos del plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en esos dos municipios de Guerrero, habla de la recuperación total del puerto de Acapulco en tan sólo dos años. Esto es como encender una vela de esperanza ante la tragedia.

Ojalá y así sea, ya que los especialistas en el ramo de aseguradoras, construcción de infraestructura, estima que esto podría llevar entre 5 y 10 años para regresar a los tiempos de gran belleza que tuvo el puerto de Acapulco.

No se trata de criticar por criticar. Se trata de hacer observaciones para que se corrijan. El periodista no está para barrerle la alfombra donde pasa la clase política. Es para alertar al gobierno, autoridades y al pueblo en general de lo que está ocurriendo.

Se trata de denunciar la incompetencia de un gobierno que no sabe cómo actuar y cómo gobernar. No se trata de tener a los más leales con el Presidente, sino de los más capaces. Que les paguen bien; de cualquier forma los políticos se roban el dinero del pueblo, pese al discurso morenista de honestidad. Además, no sólo robar es corrupción; también es engañar a la sociedad con choferes y policías en puestos especializados como la protección civil.

Esta tragedia pudo haberse evitado. Otis, creció en 12 horas de tormenta a huracán categoría cinco, esto preveía la calamidad que estaba en puerta. Hasta las cadenas de televisión estadounidenses, así como el Sistema de Huracanes del Pacífico (NOAA), alertaron 20 horas antes. Los funcionarios de salarios de 10 pesos mensuales, no entendieron las señales, ni los mapas que se envían cotidianamente de alertas meteorológicas, tsunami y otros fenómenos naturales por parte de los sistemas avanzados del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, tengo información que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en una reunión con miembros de la Cámara Minera, salió intempestivamente al filo de las 22 horas, después de recibir una tarjeta de su personal. Desapareció por casi 36 horas y sólo hablaba por teléfono con el presidente López Obrador. ¿Sabía algo y por eso se fue a un refugio?

Como he mencionado en mis artículos: urge que las poblaciones ribereñas y en las costas mexicanas tengan alertas de tsunami, terremotos, huracanes, así como de cualquier otro fenómeno natural. Cuesta dinero la capacitación, pero es su responsabilidad.

