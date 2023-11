Choque AMLO-Salinas Pliego

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado, repetidamente, el uso de los medios de comunicación como instrumentos de presión y vía de acumulación de riqueza de poderosos empresarios que no ejercen el periodismo, sino la extorsión y el chantaje, y abusan de la buena fa audiencia engañando que defienden la libertad de expresión, cuando en realidad defienden intereses facciosos.

Así podría entenderse, no hay otra manera, la tolerancia hacia poderoso empresario que sólo ha administrado fortunas de sus ancestros y encontrado la vía para ampliarlas valiéndose del poder que da el dinero para comprar la justicia, de la que venden al mejor postor jueces y magistrados, sólo al servicio de los poderosos quienes los protegen para seguir amasando fortunas a costa del empobrecimiento de las mayorías.

Dueño de un canal de televisión, se aprovecha del desastre originado por “Otis” para exhibir lo que sí existe: la miseria de los nativos de Acapulco, los verdaderos poseedores de las bellezas naturales de las que sólo disfrutan los privilegiados, mientras ellos -no de ahora- carecen de lo más indispensable, pero que han sido en este momento cuando han sido “descubiertos” por los medios de comunicación al servicio del poder.

De este choque, en el que el concesionario televisivo ha sido exhibido como deudor del fisco desde hace 40 años, sale a relucir lo que la sociedad civil ignora: los medios de comunicación más poderosos sólo sirven a los empresarios para sus intereses, pero no representan la voz de los auténticos comunicadores ni de los sectores mayoritarios. Es sólo un medio al servicio de los empresarios más ricos, los verdaderos dueños de la Nación.

TURBULENCIAS

Presupuesto con interés social

El Poder Legislativo, Cámara de Diputados y el Senado, tendrán también un recorte presupuestal: mil millones para San Lázaro y 400 para el Senado, no sólo al INE, que se ha acostumbrado a pedir un cuantioso presupuesto cuando sus consejeros ni siquiera cumplen con lo fundamental: leer los dictámenes para sustentar sus decisiones, como lo demuestra la sanción impuesta al presidente López Obrador por violencia de género cuando sus dichos fueron tergiversados y fue culpado un funcionario menor, cuando la responsabilidad es de todos, incluyendo a la consejera presidenta, porque ni leyó ni escuchó lo dicho por el Presidente en relación a la senadora Xóchitl Gálvez. Esto sería motivo suficiente para fincar responsabilidades a la maquinaria burocrática que maneja las elecciones en nuestro país… Y en las mismas condiciones se encuentra el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, no puede con el Congreso local y busca gobernar al país. La ingobernabilidad en la que dejará la entidad, si es que sale a hacer campaña, no es ejemplo de buen gobernante… De realizarse en el Cerro del Fortín de los valles centrales de Oaxaca, la Guelaguetza bajó a nivel del mar. Ahora se realizó en Puerto Escondido, como parte del intercambio cultural en las ocho regiones de la entidad que cuenta con infinidad de expresiones culturales y gastronómicos que son conocidas y admiradas por propios extraños. Oaxaca es una de las entidades con mayor riqueza cultural de nuestro país… De consolidarse Omar García Harfuch como responsable de la Defensa de la IV-T en la Ciudad de México, será una muestra de que la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum sí va en serio por Palacio Nacional. La disputa por el gobierno capitalino demostrará quien es quién en Morena.

