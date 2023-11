Total impunidad en desaparición de periodistas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El 2 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, con los peores augurios: Imposible, en este gobierno, contener la ola de asesinatos de comunicadores en México. Para entender la gravedad de la situación y de lo poco que se hace en la materia, por cuarto año consecutivo, México ha vuelto a ubicarse como el país más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF). Esta organización ha señalado frecuentemente las condiciones de alto riesgo en México para ejercer la labor de informar a la sociedad.

Información difundida por Mario Carbonell, corresponsal de France 24, reveló que, según RSF, el número de periodistas asesinados desde 2000 es de 149, mientras que los familiares de las víctimas esperan que se les haga justicia, cosa poco probable por el alto grado de impunidad.

Durante la conmemoración del Día de Muertos (2 de noviembre) se dio a conocer la cifra de 162 asesinatos de periodistas desde 2000 a la fecha; 12 mujeres y 150 hombres; 42 en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con ARTÍCULO 19, si bien el asesinato de periodistas es la forma más extrema de violencia, no es la única. En México, el Estado sigue siendo el mayor perpetrador de estas agresiones, “por eso aseveramos que en este país no están garantizados ni el derecho a disentir ni el derecho a la información”. Para la organización RSF, este adverso panorama para el ejercicio periodístico, no es exclusivo de México. En Centroamérica y el Caribe, reveló, “hemos documentado cómo el desmantelamiento democrático ha fomentado la impunidad de crímenes en contra de periodistas”.

Por ello, en este Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, ARTICLE 19 recuerda y exige verdad y justicia para todas las personas periodistas asesinadas. Sin investigaciones efectivas y mientras persistan narrativas estigmatizantes contra aquellas personas que informan y defienden derechos humanos, poco cambiará; y si además se impulsa las amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado, menos.

RSF recordó que por cuarto año consecutivo, México vuelve a ubicarse como el país más peligroso para ejercer el periodismo.

En su informe especial, Mario Carbonell, corresponsal de France 24, destaca que según RSF el número de periodistas asesinados desde 2000 es de 149, a diferencia de los 162 que registra ARTÍCULO 19; además de que los familiares de las víctimas denuncian que el grado de impunidad es muy alto.

En su reporte, Carbonell señala que México es uno de los países con mayores índices de impunidad en América Latina, sólo seguido por Honduras, Colombia y Brasil, pero en el mundo se encuentra a la par de Siria, que se encuentra en guerra”, como apunta Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Por si no fuera suficiente, “ostenta el triste récord del mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo desde 2017; desde esa fecha, México suma el 14% de todos los periodistas asesinados en el mundo”. Pero no sólo son los asesinatos, México, según Reporteros Sin Fronteras, ocupa el primer lugar en desaparición de periodistas, delito que tiene 100% de impunidad.

¿Y Marcelo dónde quedó?

Después de tanto suspenso, Samuel García, gobernador de Nuevo León, confirmó que buscará la Presidencia de la República en las próximas elecciones de 2024 por Movimiento Ciudadano (MC) y lo primero que surge es la pregunta ¿Y Marcelo?¿Significa que el ex canciller Ebrard se quedará como el chinito, “nomás milando”?

El caso es que durante el anuncio, dado a conocer por Politico MX, Samuelito prometió trabajar para que lo logrado en el estado lo puedan replicar en todo México, principalmente el trabajo de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León y esposa del mandatario, en el DIF Capullos. Se podría ser de otra manera si fue ella el artífice de su triunfo como gobernador. A nadie, sino a ella, le debe el cargo. Ahora, será el 12 de noviembre (próximo domingo) cuando se registrará en MC para competir por la candidatura presidencial.

Otro que levanta la mano

Héctor Barrera es otro que ya levantó la mano como aspirante a la alcaldía de Coyoacán que hoy gobierna Giovanni Gutiérrez, quien ha puesto la vara muy alta para el que llegue al cargo. Por lo pronto, Barrera dice que busca darle continuidad a las acciones que han dejado huella en cada familia.

Eso sí, advirtió, Morena no debe pisar la alcaldía porque eso representa terror y la amenaza de una revancha política en contra de los vecinos que no votaron por ellos en 2021. Barrera cuenta con ocho años de experiencia legislativa y más de 20 haciendo trabajo social y territorial en Coyoacán. “Estoy listo para buscar la candidatura”, sentenció.

