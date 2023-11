Urge recursos fiscales, ante daños de “Otis”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Decenas de poblaciones sin apoyo

A cuentagotas llega la ayuda

Hace falta remover ruinas de casas

Políticos arribistas llenan encuestas

Cotemar apoya a damnificados

Banca Mifel, primeros bonos verdes

Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) Dramaturgo y poeta español

La tragedia de Acapulco es devastadora, pero en las zonas costeras de Guerrero, hay miles de casas y rancherías totalmente destrozadas. En los escombros, hablan, de muertos.

Y, de verdad no andamos buscando muertos. Es tan malo que hayan fallecido 50 que mil. Son seres humanos, pues.

Desafortunadamente, al no haber protocolos ni mecanismos de emergencia ante los desastres naturales, todo se basa a la información oficial, que generalmente es mucho menor en cuanto a víctimas y destrozos. Pero, el vocero es el presidente López Obrador y deja en su zona de confort a todo su gabinete.

El desastre conlleva no sólo las estadísticas, para conocer el número de muertos, heridos e inmuebles destrozados. Se necesita mucho más: prevenir y actuar de inmediato sin la intervención de la burocracia.

Es urgente establecer recursos para cuando sea necesario canalizarlos a cada uno de los damnificados. Hay escuelas destrozadas, cientos de casas destruidas, infraestructura carretera y muchos más daños que no se han cuantificado, en estos momentos, debido a que todos, absolutamente todos, no quieren mover un dedo, si el Presidente no lo anuncia en sus mañaneras.

Necesitamos un gobierno que se adelante a los acontecimientos. Que no se espere a que lleguen los datos para posteriormente empezar a distribuir los recursos, que se necesitan para la construcción.

El Congreso federal, de mayoría de Morena, los diputados liderados por Ignacio Mier están más preocupados en darle al gobierno de la 4T, en forma rápida y expedita, dinero para las elecciones de 2024. Las víctimas de Acapulco son plato de segunda mes.

Aunque reconocemos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuó rápidamente, por la solidaridad de sus trabajadores, el resto de la burocracia, actúa distinto. Instalaron torres de manera rápida y se restableció al 100% en toda la entidad, anunció AMLO.

En cambio, el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado y la del municipio de Acapulco, que lidera Abelina López, están empantanados. No se ha visto en nada el apoyo de ambos gobiernos. Actúan con lentitud y tacañería.

Protocolos, protocolos y más protocolos son necesarios para actuar con agilidad y evitar la angustia de quienes sufren por cualquier el ataque de naturaleza.

PODEROSOS CABALLEROS

Si méritos, muchos aspirantes a puestos de elección popular, para junio de 2024, se apuntaron en las listas. Tratando de ver si es chicle y pega. Quieren aprovecharse de las reglas estrictas que impuso el INE, en materia de paridad de género. Todos los partidos políticos están obligados a proponer a cinco mujeres y cuatro hombres para las gubernaturas. Será exactamente igual en las regionalizadas en la selección de aspirantes a senadores, diputados locales y presidentes municipales. Hay muchos arribistas, cómo pasa en varias entidades, donde sin el menor mérito se suman para aparecer en unas encuestas que seguramente no serán el fiel de la balanza, principalmente Morena, con su selección. *** LOS DUROS DE MORENA: El Consejo de Morena cerró filas en torno a Omar García Harfush, para que sea su aspirante al gobierno de la Ciudad de México. Luego que las filas radicales morenista, hicieron un bloque alrededor de Clara Brugada. Ven en Omar, al personaje que está muy cercano a Claudia Sheinbaum, la virtual candidata a la Presidencia por los guindas. No se hagan bolas. Serán elegidos los que lleven más datos a la presidencial. UNAM: Donde también están acelerados los políticos, es en la selección de rector de la UNAM. Los radicales de Morena saben que ahí hay un presupuesto jugoso, pero sobre todo la oportunidad de abrir más células de radicales de Cuba y Venezuela. En esta semana sabremos quién es el ungido

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Con la finalidad de proporcionar servicios básicos de salud y dotación de medicamentos a las comunidades del estado de Guerrero afectadas por el huracán “Otis”, Grupo Cotemar envió una Unidad Médica Móvil de Atención Emergente por Desastres Naturales y realiza colecta de víveres. La unidad médica móvil está diseñada para brindar atención médica integral y gratuita, complementada con la entrega de medicamentos incluidos en el cuadro básico del sector salud, funcionando como un centro de salud de primer nivel en sitio y con movilidad; dirigida y atendida por un grupo de profesionales capacitados y enfocados en brindar atención de calidez y calidad. Banca Mifel, bajo el liderazgo de Daniel Becker, debutó en la emisión de los certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores a través de bonos vinculados a la sostenibilidad, por un monto de mil quinientos millones de pesos con garantía del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. México requiere de mayor impulso en iniciativas de proyectos de sostenibilidad. Así, Mifel se posiciona al ser de los primeros en emitir un Bono Verde con características de sustentabilidad ASG.

