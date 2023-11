Ni un centavo para Acapulco en el presupuesto federal para 2024

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“Debido a las afectaciones causadas por el paso del huracán “Otis” por las costas de Guerrero, le informamos que el hotel Dreams Acapulco Resort & Spa estará cerrado hasta diciembre de 2026”.

Así dice un comunicado de la empresa que maneja el mencionado hotel, que antes llevaba el nombre de Hyatt, documento que, además de su importancia intrínseca para sus clientes, tiene mucho mayor trascendencia social, pues desmiente la muy optimista versión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Acapulco estará recuperado en diciembre de los graves daños provocados por el huracán “Otis”.

Este aviso, ajeno a todo fin político, evidencia, además, que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no ha podido hacer un adecuado balance del desastre, ni en las primeras horas, ni tampoco ahora que han transcurrido casi 15 días.

Esa falta de conocimiento fue confirmada también por el propio presidente López Obrador, al admitir que su administración se equivocó al declarar zona de desastre a 47 municipios de Guerrero, para luego decidir que sólo son dos los afectados: Acapulco y Coyuca de Benítez.

“Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil, no fueron 43 o 47, básicamente son dos, Acapulco y Coyuca de Benítez y entonces aun cuando hasta Denise Dresser, que está ahí pendiente de todo, cuestionó, pero es de seres humanos rectificar o sea cambiar de opinión”, dijo el primer mandatario, quien agregó:

“Claro que están damnificados, no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco como la mayoría de los pueblos de México por la política de corrupción de que imperó durante muchos años, claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán, básicamente estos dos municipios”, dijo el jefe del Ejecutivo, quien, como siempre, aprovechó para responsabilizar de la pobreza a los anteriores gobiernos.

La equivocación quedó registrada para la historia, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pues con una diferencia de menos de 24 horas se publicaron dos decretos totalmente distintos.

A pesar de que el Presidente no le concedió mayor importancia, la falla no es menor. La declaración del estado de desastre es necesaria para que el gobierno federal pueda empezar a enviar recursos a las zonas afectadas. Esto significa que 45 municipios —algunos de los más pobres del país— perdieron la esperanza de recibir dinero adicional que les pudiera ayudar para superar sus muchas deficiencias.

La presunta responsable del mal cálculo es la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPN) Laura Velázquez Alzúa, licenciada en Historia y Arte, , llegó al cargo el 16 de agosto del 2020, sin experiencia previa en el área para dirigir la dependencia que tienen el objetivo de ofrecer prevención, auxilio y recuperación frente a los desastres.

En agosto de 2022, la funcionaria recibió críticas derivadas de protestas de las familias de mineros que quedaron sepultados en un desplome de la mina “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, por errores y deficiencias en el intento de rescate.

Pero eso no es importante para el inquilino de Palacio Nacional, pues entonces y ahora ha mantenido su principio de que lo importante para designar funcionarios de su gobierno es diez por ciento de capacidad, pero 90 por ciento de lealtad. Por supuesto, no hay ninguna sanción por los errores.

Ni un peso para Acapulco en el presupuesto federal para 2024

La falta de comprensión de las necesidades de Acapulco y todo Guerrero quedó en evidencia al iniciarse el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto Federal presentado por el gobierno de López Obrador, pues no se asigna ni un peso para la reconstrucción.

Las deficiencias del presupuesto fueron destacadas por los diputados de oposición, pero, como es la constante en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se esperaba una larga discusión al cabo de la cual se aprobaría sin cambios lo propuesto por el gobierno federal.

Al fijar la posición de su partido, el coordinador de los diputados, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, destacó las razones por las cuales votarían contra la iniciativa previamente aprobada por la mayoría oficialista en comisiones.

“Cada año somos testigos de un lamentable ritual, la oposición presenta reservas que, por cierto, ya suman miles, y el partido oficial las desecha sin reflexión ni debate. Se levantan las manos que de forma mecánica obedecen la orden: no mover ni una coma.

“Así ha sucedido sin excepción, no obstante que la razón o la realidad demandaba una corrección al dictamen. El mejor ejemplo es la merma de los recursos a protección civil en pasados ejercicios.

“La bancada oficial aprueba un presupuesto que no representa lo que la nación necesita y es que ustedes no tuvieron en los últimos comicios nacionales la mayoría de los votos. Su peso en esta soberanía es producto de reglas arcaicas y anacrónicas que generan una insana mayoría artificial…

“El resultado de cinco años de votaciones del presupuesto en las condiciones que hoy describo, ha traído serias consecuencias. Las instituciones se han debilitado y hoy se sienten los resultados de esa acción consciente de centralizar recursos. Estados y municipios se enfrentan a una grave crisis que los tiene al borde de la inacción y en algunos casos, yo diría muchos, sometidos a poderes de facto.

“Los servidores públicos y las tareas gubernamentales se encuentran en su peor momento, más allá de los discursos triunfalistas y los aciertos cosméticos el país camina a una severa crisis económica en un horizonte no mayor de dos años y ustedes lo saben. Mientras el mundo se prepara para un nuevo futuro desbordante de tecnologías y una economía verde, en México se matan aspiraciones, se expulsa a la inteligencia y se generan fantasías que algunos ya vivimos y sabemos el final que tendrán”, aseguró el coordinador priista, quien sorprendió al proponer quitar a los banqueros el control del Fobaproa y restarles 40 mil millones de pesos para dedicarlos al rescate de Acapulco.

“Desde hace cinco años —dijo dirigiéndose a la mayoría oficialista— ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo, en unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos, ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso, sé que me lo darán, porque si no, el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, señaló.

El PAN propone que el gobierno federal cumpla con la austeridad

En seguida, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández denunció que “este presupuesto es un presupuesto completamente insensible. No es posible que teniendo ya 12 días la tragedia, aún Morena y el gobierno no hayan hecho una sola propuesta para rescatar a Acapulco.

“Nosotros aquí hemos hecho ya propuestas tangibles, serias, responsables y les ponemos sobre la mesa, hagamos una tregua en la construcción de las megaobras, no para descarrilarlas, no para que no se hagan, sino tomar únicamente el 30 % que nos podría dar hasta 85 mil millones para el próximo año”, dijo el legislador panista, quien enseguida desmintió la supuesta austeridad del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Propuso “hacer un ajuste en el gasto operativo del gobierno, en concordancia con ese discurso de austeridad, 15 mil millones de pesos podríamos ajustar al gobierno federal para tener un fondo inicial de 100 mil millones de pesos para Acapulco.

“Pero, no nos conformamos con eso, queremos también que haya un candado, en los remanentes, en los excedentes de los ingresos del próximo año, ahí están los ingresos petroleros y están los ingresos tributarios, los ingresos petroleros está demostrado que han tenido excedentes. Está subestimado el precio del petróleo por barril y podemos llevar a cabo ese análisis. Pero también el gobierno tiene 178 fideicomisos, en donde están radicados 558 mil millones de pesos. Si tan sólo tomáramos el 10 % de esos fideicomisos, tendríamos una bolsa de 55 mil 800 millones de pesos. Con esto podríamos tener un fondo que podría crecer hasta 200 mil millones de pesos.

“Creo que Acapulco y Guerrero lo merecen. Estamos esperando todavía la propuesta de Morena y de sus aliados, que en esta mesa no ha llegado”, remató.

