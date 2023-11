Mucha politiquería

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, rechazó estar detrás de la marcha de damnificados del huracán “Otis” que llegó a la CDMX procedente de Acapulco, pero pidió se atienda a los colonos sin agua y sin comida y que están inconformes por la falta de atención y justificó la ausencia gubernamental, “porque saben que les reclamarán”.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “hay mucho oportunismo y politiquería” en la marcha de damnificados convocada por el líder perredista Guadalupe Naranjo Acosta, partido que considera su adversario, pues se cuenta con los recursos suficientes, bastantes, para atender la emergencia y poner de píe al puerto en breve tiempo.

Habrá una Navidad y Año Nuevo diferentes, señaló el presidente, al indicar que ya habló con los propietarios de los principales hoteles: Antonio Cosio, de Las Brisas; Juan Antonio Hernández, dueño de Mundo Imperial; Daniel Chávez, de Vidanta; y Carlos Slim, de Calinda, quienes ofrecieron que para marzo y abril ya quedarán listas sus instalaciones.

Además regresará el Tianguis Turístico de Acapulco y se cuenta ya con 10 mil elementos de la Guardia Nacional que se alojarán en 18 instalaciones para garantizar la seguridad de los turistas, además de que se utilizarán modernas tecnologías para garantizar que no haya hecho delictivos y que retorne la tranquilidad en beneficio de los habitantes y de los visitantes.

El presidente López Obrador informó que va a San Francisco del 15 al 17 a una reunión internacional convocada por el presidente Biden y en reuniones bilaterales planteará algunos asuntos, aunque reconoce que el jefe de Estado del vecino país ha sido respetuoso de la soberanía de nuestro país, como en el caso de Calica, que ha devastado amplia reserva ecológica de Quintana Roo, mediante concesiones otorgadas desde la época de los presidentes Salinas y Zedillo y que motivó la renuncia como subsecretaria de Medio Ambiente de la ahora canciller, Alicia Bárcena, a quien se le pidió firmara las autorizaciones de la empresa estadounidense que explota material pétreo para caminos y carreteras de la Unión Americana, sin importar los daños que causa a nuestro país… Calica explota esos recursos cerca de la zona arqueológica de Xel Ha y Playa del Carmen, en el caribe; dijo que cuando se dio esa concesiones nunca dijeron nada los ambientalistas que hoy protestan por las magnas obras que se realizan en el sureste y que permitirán mejorar las condiciones de vida de los pobladores de amplias regiones del sureste mexicano. Dijo el Presidente que actualmente no hay playas públicas, pues están acaparadas por los grandes consorcios hoteleros en los que no se permite el acceso a los mexicanos, por lo que es importante la recuperación de la zona en explotación por Vulcan para hacerla accesible a los connacionales, pero no hay respondido a la oferta del gobierno federal para llegar a acuerdos y que reciban la indemnización que corresponde, de acuerdo a los avalúos de las zonas en explotación indebida. Aunque los directivos de Vulcan han solicitado la intervención del presidente Biden, éste no interviene y sí, en cambio, han recurrido a legisladores republicanos a quienes han subsidiado en sus campañas y ahora arremeten en contra del Gobierno de México. Sin embargo, dijo, esperarán la respuesta de los directivos de Vulcan o de lo contrario se declara zona de reserva ecológica esa zona en manos de empresarios extranjeros que no respetan nuestros recursos naturales y que actúan de manera soberbia e ilegal, porque no han cumplido con las normas establecidas.

