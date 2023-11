Seguimos sin presupuesto para Acapulco

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Seguimos sin presupuesto para Guerrero, en especial para Acapulco. La caravana “Acuérdate de Acapulco” llegó al Zócalo capitalino a pesar de los obstáculos para demandar al gobierno federal un fondo de 300 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y de los otros 46 municipios afectados por el huracán “Otis”. “Necesitamos que haya un apoyo decidido, porque nuestros paisanos se están muriendo de sed y de hambre. Venimos porque no se quiere asignar absolutamente ni un peso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024”, aseguró Ramiro Solorio, enlace de la dirigencia del PAN en Acapulco.

Es necesario recordar que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, dio a conocer a su directora Laura Velázquez la declaratoria de 47 de los 85 municipios de Guerrero, zona de desastre tras el paso del huracán “Otis” categoría 5, como es normal y además necesario.

En un decreto publicado el 2 de noviembre el gobierno federal emitió la declaratoria que da acceso a que se activen los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Aquí se atravesó la declaración en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que “no nos fue tan mal aquí”. El presidente AMLO recordó que el huracán “Katrina”, que azotó Nueva Orleans, en la costa sureste de EU, dejó un total de 2 mil personas sin vida y sacó otro caso. Señaló que hubo otro huracán, sin especificar nombre ni año en que golpeó el puerto de Acapulco, que dejó 200 personas sin vida. Estos fueron los argumentos del presidente López para minimizar el desastre.

Inexplicablemente, en una versión vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado viernes, la Secretaría de Gobernación eliminó a 45 municipios de la lista de desastre y declaración de emergencia y sólo dos municipios quedaron bajo esa clasificación. Acapulco y Coyuca de Benítez fueron los agraciados, cuando en la Costa Grande, como la Costa Chica, todos los poblados están devastados.

Ante ello, la oposición, alcaldes, líderes sociales y miembros de la oposición organizaron la Caravana titulada “Acuérdate de Acapulco” en busca de ayuda y exigir al gobierno regresen a los municipios a su estatus de zona de desastre, para que pueden recibir recursos para rehabilitar la vida de los habitantes. En todo esto, La Cámara de Diputados tendrá que designar recursos suficientes ya que se ha hablado de 61 mil millones de pesos para Guerrero. Los especialistas hablan de 100 mil millones.

El presidente AMLO, desde la mañanera, anunció que se destinarán 61 mil millones de pesos para Acapulco. En una primera etapa del plan para la reconstrucción de Acapulco. Afirmó que el gobierno federal destinará 10 mil millones de pesos del presupuesto público para abastecimiento y mejora de líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas y los dos aeropuertos.

Nombró a la titular de Gobernación, Luisa María Acalde, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, como cabezas de esta reconstrucción.

Estos recursos que sólo están en el discurso, los empresarios consideran que no serán suficientes. Las cifras van y vienen. Hablan de 100 mil millones de pesos, otros, de 300 mil millones de pesos. Por lo pronto, el gobierno anuncia otorgar a las viviendas afectadas, de 35 mil a 60 mil pesos. Adelantar dos meses el pago de todos los programas de bienestar. Seis meses de prórroga en pago al Infonavit, Fovissste y Seguro Social.

Anuncian e inician acciones como entregar a todas las familias damnificadas, una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. Se entregará cada semana una canasta básica de alimentos a cada familia. No se cobrarán impuestos hasta febrero de 2024. Créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. 10 mil millones de pesos para distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas y aeropuertos. Los recursos que tendrán que ser parte del presupuesto federal para el año que entra, todavía está solo en el discurso. Queremos la respuesta de los diputados, en donde Morena se resisten a etiquetar los recursos.

Empezó la fiesta electoral

Las precampañas han iniciado oficialmente. Con la tragedia de Guerrero, vemos nuestras calles tapizadas de propaganda que no va de acuerdo con el momento por el gasto en impresos que inundan el mobiliario público y bardas de las ciudades. Bien podrían los partidos políticos voltear a ver a Guerrero.

Mientras eso sucede, Xóchitl Gálvez presentará su informe como senadora y arrancará su gira por todo el país el día 20 de noviembre, con la finalidad de que la conozcan.

Otro “Bronco” en Nuevo León.

Samuel García dio su espectáculo ante los suyos, que por supuesto le aplaudieron hasta saciar la sonrisa de su jefe. Lo mismo que pasó con su antecesor, conocido como “El Bronco”. Igual, el mismo espectáculo y seguramente tendrá el mismo desenlace.

El todavía gobernador Samuel García dejará su cargo dentro de 10 días, en medio de la pugna por definir quién cubrirá su ausencia. Javier Navarro, secretario general de Gobierno, planteó que debido a ello, él se hará cargo del Ejecutivo estatal como encargado del despacho.

“Mi ciclo ha terminado”

El ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, mediante una carta, presentó su renuncia como ministro de la SCJN al presidente AMLO, para unirse al equipo de Claudia Sheinbaum, lo cual sorprendió a sus homólogos y al sector judicial. Zaldívar dijo que se suma a un proyecto para trabajar por un país más justo y negó reiteradamente que no busca un puesto político. Existen quienes lo colocan en la FGR o Gobernación. Por lo pronto, debe ser aceptada la renuncia por el Presidente y por el Senado. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

hmares21@gmail.com