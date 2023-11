Casi listo el Tren Interoceánico para pasajeros, con precio más bajo que autobús: López Obrador

De Coatzacoalcos a Salina Cruz

Destaca el Presidente recorrido de un océano a otro en 6:15 horas

En su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Tren Interoceánico de pasajeros, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, será inaugurado el próximo 22 de diciembre, y con un costo más bajo de lo que cuesta el boleto en autobús.

“Ya está por fallarse lo de la entrega de los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, y el servicio de carga también ya va a empezar”, dijo López Obrador

“La última vez que tomé el tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz hicimos seis horas, seis horas 10, seis horas 15. Imagínense de un océano a otro en seis horas; o sea, del Atlántico al Pacífico en seis horas y todavía se está mejorando la vía.

“Va a ser algo importantísimo ese proyecto, ya se está por fallar a las empresas que se le va a dar la concesión. Marina va a seguir administrando, pero van a haber dos empresas para todo lo relacionado con el manejo de la carga en los puertos.

“Y también se licitaron cinco de los 10 polos de desarrollo y hubieron bastantes participantes y antes de que termine el año ya se entregan los cinco polos de desarrollo, ninguno se va a declarar desierto. Antes de que termine el año, también se lanza la convocatoria para los otros cinco”, dijo López Obrador.

López Obrador celebra aprobación del Presupuesto 2024

Sobre la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024, el mandatario federal celebró lo aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que se dijo “contentísimo”, ya que ello significa que podrá seguir combatiendo la pobreza y la desigualdad económica y social.

“Hace muy poco, yo creo que ni una hora, se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento, acaban, hace muy poco, de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social”, dijo.

Destacó que es el último presupuesto de su gobierno y destacó que es histórico ya que los proyectos que ha presentado en su gobierno se han aprobado sin moches. “Es histórico, inédito en los últimos tiempos, cuando el presupuesto se repartía entre partidos, grupos, los de la llamada sociedad civil”.

Sigue en pie el Abierto Mexicano de Tenis 2024 en Acapulco

En cuanto a la celebración de la edición 2024 del Abierto Mexicano de Tenis, programado para jugarse del 26 de febrero al 2 de marzo de 2024 en Acapulco, sigue en pie y se podrá jugar porque para entonces “la mayoría de la gente ya va a tener sus viviendas reparadas, ya va a tener sus enseres, ya va a estar expresándose a la normalidad” luego del paso del huracán Otis, sostuvo este jueves el presidente López Obrador.

Dijo que son muy importantes “estos eventos porque necesitamos poner de pie Acapulco, decir está abierto Acapulco, ya hay hoteles y ahí está la gente, que es lo más importante, y la bahía”.

Al reseñar algunos de los acuerdos que se alcanzaron el miércoles en una reunión que sostuvo con empresarios del sector hotelero, López Obrador refirió que Juan Antonio Hernández, presidente de Grupo Autofin México y de Grupo Mundo Imperial, le planteó que “va a haber un evento internacional de tenis ya en Acapulco, en febrero, y me decía que ayudáramos para que la gente no rechazara este evento con la idea de que es un evento elitista, que la gente necesita ser atendida antes de tener un evento internacional de tenis, y me comprometí para hacer un llamado aquí, porque para entonces la mayoría de la gente ya va a tener sus viviendas reparadas, ya va a tener sus enseres, ya va a estar expresándose a la normalidad”.

El presidente expresó su reconocimiento a todos aquellos que están brindando su ayuda para la reconstrucción de Acapulco e hizo una mención especial de quienes ayudan de manera anónima.