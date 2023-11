Sheinbaum critica a los ex presidentes; y México con las elecciones más caras del mundo

1.- La candidata presidencial del grupo Juntos Haremos Historia, criticó a los ex presidentes, argumentando que hicieron gobiernos malos y esto incluye a todos… Y también del costo de las elecciones que se realizarán en México, tratará este Politigrama.

2.- Nombre completo de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral que es la primera mujer en ocupar el cargo, por un periodo de nueve años, en sustitución del nefasto Lorenzo Córdova.

6.- Nombre completo desde la morenista que resultó ganadora de las encuestas realizadas por varias empresas encuestadoras que la eligieron ante el grupo de aspirantes morenistas como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal; así como el verde Manuel Velasco, y el petista Gerardo Fernández Noroña. Y ella como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, hizo un recuento de los “malos gobiernos” de los ex presidentes.

8.- Carta de la baraja con la que los mexicanos que apoyan a Morena identifican a su líder Mario Delgado con esta carta por considerarlo un buen dirigente.

9.- El astro rey invertido.

10.- Nombre y apellido del primer expresidente priísta que criticó porque privatizó “más de 500 empresas que eran de los mexicanos, y cuando terminó su mandato se decía que México era un país desarrollado, pero nos mintieron y vino una profunda crisis económica en 1994 que profundizó la desigualdad”.

11.- Disparo hecho con un arma de fuego. (Inv). Como el que le hicieron en la cabeza, como un complot del gobierno priísta al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

13.- Delito que es un atraco.

16.- De Dios o de los dioses o relacionado con ellos. (Invertido y femenino).

17.- Que es despreciable por cometer o ser capaz de cometer malas acciones, con falsedad, hipocresía, traición o engaño. Como eran los ex presidentes de México. (Singular).

18.- Nombre y apellido del segundo ex presidente priísta que criticó porque con él “se dio el Fobaproa, que nos está costando más de 3 billones de pesos, porque decidió rescatar a los de arriba, los bancos, y no a los deudores, a los de abajo; además de privatizar los ferrocarriles nacionales”.

19.- Siglas del organismo político que lidera Alejandro Moreno que en su gestión ha perdido muchas gubernaturas y asegura que su partido “sabe gobernar”.

20.- Carta de la baraja con la que la oposición identifica a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

21.- Personaje de la Biblia, su vida y obra se relata en el Génesis cuya autoría se atribuye a Moisés (Inv).

23.- Nombre y apellido del tercer ex presidente panista que criticó porque en su administración se explotaban más de 3 millones de barriles de petróleo diarios “y no vimos el recurso, no hay una sola obra que rememorar y sólo se le recuerda por el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador”.

25.- Nombre y apellido del cuarto ex presidente panista que criticó “porque se inventó una guerra contra el narcotráfico que dejó muerte, miseria, deuda, corrupción y desaparecidos” y prometió una refinería y sólo hizo una barda que costó millones de pesos.

29.- Siglas del Partido que lidera Dante Delgado Rannauro. Que poco a poco ha recuperado gubernaturas y presidencias municipales.

30.- Periodo de 24 horas, que corresponde aproximadamente al tiempo en que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. (Inv).

32.- Siglas del organismo político que lidera Marko Cortés y que va perdiendo posiciones políticas en el país por formar parte del grupo Va por México.

34.- Siglas del organismo político que lidera Jesús Zambrano Grijalva que está a punto de perder su registro como ya perdió sus gubernaturas y hay que ver cómo le va este 2024 en las elecciones.

39.- Siglas del organismo político que lidera Karen Castrejón Trujillo y que hace campaña con Morena y el PT.

41.- Carta de la baraja con la que identifica el líder del Partido Movimiento Ciudadano y a sus posibles candidatos a las elecciones del 2024 por la Presidencia de la República a saber: Samuel García o Marcelo Ebrard.

43.- Nombre y apellidos del quinto y último y más nefasto ex presidente priísta que en su sexenio hubo más corrupción y privatizaciones en México.

46.- Nombre del organismo político que lidera el diputado plurinominal Alberto Anaya que forma fórmula con el Verde Ecologista de México y Morena y van juntos a las elecciones del 2024.

48.- Suma. Lo que quisieran los miembros del grupo Va por México si ganaran la Presidencia.

51.- Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes. Y que según Fox y Calderón que dicen que está en riesgo cuando Morena es quien la está defendiendo y fortaleciendo como dice Sheinbaum.

57.- Mecanismo a través del cual los miembros de una comunidad eligen por votación representantes o cargos políticos y que en México están asegurando que son las más caras del mundo y así lo veremos aquí.

58.- Nombre del Presidente de México que será recordado por todos los mexicanos como el mejor mandatario que hemos tenido.

60.- Carta de la baraja con la que la mayoría de los mexicanos identifican a López Obrador por cumplir todas sus promesas de campaña.

V E R T I C A L E S:

1.- Moneda de Estados Unidos con la que calculan los gastos en las elecciones de México contra las de Brasil, USA, Francia y Rusia.

2.- Persona que tiene mucha grasa o carne, especialmente cuando su peso es excesivo con relación a su estatura.

5.- Siglas invertidas del organismo electoral mexicano que está en tela de juicio por el costo de sus elecciones. Claro herencia del nefasto Lorenzo Córdova.

10.- Nombre invertido del país que gobierna actualmente Andrés Manuel López Obrador en datos del 2012 con 76 millones de electores tenía un costo por campaña de 1,923 millones de dólares y el costo por votante era de 25 dólares.

14.- Nombre del país que gobierna actualmente Luis Ignacio Lula da Silva y que en datos del 2014 con 150 millones de electores tenía un costo por campaña de 1920 millones de dólares y el costo por votante era de 12.73 dólares.

21.- Nombre del país que gobierna actualmente Joseph Biden y que con datos del 2016 con 227 millones de electores tenía un costo por campaña de 2.261 millones de dólares y el costo por votante era de 11.67 dólares.

24.- Miedo excesivo.

25.- Nombre del país que gobierna actualmente Emmanuel Macron y que en datos del 2012 con 52 millones de electores tenía un costo por campaña de 97 millones de dólares y el costo por votante era de 1.88 dólares.

36.- Iniciales del promotor del grupo político Va por México y responsable de haber seleccionado a Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a las elecciones presidenciales del 2024.

40.- El ferrocarril Maya que será inaugurado el 15 de diciembre del 2023.

42.- Nombre del país que gobierna actualmente Vladimir Putin y que en datos del 2012 con 113 millones de electores tenía un costo por campaña de 49 millones de dólares y el costo por votante era de 0.44 dólares.

44.- Que es inferior a otra cosa de la misma especie en cierta cualidad.

45.- Situación o asunto confuso, desordenado, problemático o difícil de resolver. (Inv).

49.- Cada uno de los miembros que en número par tienen en su cuerpo las aves.

54.- Carta de la baraja con la que identifico a las consultas en internet y la enciclopedia Wikipedia.

