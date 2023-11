Xóchitl y su apuntador electrónico

Punto por punto

Augusto Corro

Ni el apuntador electrónico ni los asesores le funcionan bien a la candidata presidencial de la oposición, la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez. El llamado teleprónter se le apagó en pleno discurso a la legisladora ante miles de simpatizantes que se reunieron en los alrededores del Monumento a la Revolución. No pudo avanzar en su perorata y explicó el motivo.

Ya sin la ayuda electrónica se quedó callada. Lo anterior fue reflejo de la improvisación con la que actuó, desde que inició su campaña electoral la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez. En términos generales le quedó grande la designación como abanderada opositora. En sus reuniones públicas y en cualquiera de sus eventos políticos se expresa con términos de carretonero, con absoluta falta de respeto a sus seguidores.

La precandidata, siempre que puede, demuestra su nivel de preparación que no le permite crecer como aspirante a la candidatura presidencial. Sin duda, en el Frente Amplio por México, la senadora hidalguense representa ya un dolor de cabeza por sus improvisaciones y sus discursos sin sentido.

La situación se complica en el escenario de los partidos opositores, pues Xóchitl Gálvez difícilmente crecerá, aunque falta alrededor de siete meses para la elección presidencial no se ve cómo pueda mejorar su campaña la senadora hidalguense, que sí impresionó a los electores, pero después cayó en el discurso dicharachero sin mensaje alguno.

En días recientes, la candidata opositora se lanzó en contra del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, al afirmar que no trabajaría con él por considerarlo “mal priista”. Luego, la hidalguense se disculpó con el dirigente. Reconoció que estaba orgullosa de “caminar con el PRI”.

En términos generales, Xóchitl Gálvez al criticar a “Alito” sí tenía razón al decirle sus verdades al ex gobernador campechano, pero tuvo mal tino, pues en la oposición se viven momentos difíciles en los que no se acepta el mínimo intento de división. Sin duda, con sus puntos negativos para sus propios socios, lo que salió a flote fue la improvisación de sus palabras, que ni a sus propios compañeros deja de atacarlos.

Con sus palabras, la candidata opositora evidenció lo que no aceptan los militantes panistas: la alianza del PAN y el PRI, el llamado PRIAN, pues su manera de pensar es diferente, a pesar de que como gobierno, blanquiazules y tricolores actúan de la misma manera; como se vio en sexenios anteriores con Vicente Fox y Felipe Calderón.

Por cierto, ambos ex presidentes continúan en la “grilla” en espera de mejores tiempos. Fox, desde su rancho en Guanajuato, se encargó de echarle porras a Xóchitl Gálvez, con palabras semejantes a las de su pupila hidalguense. El ex mandatario también es asesor de la precandidata, pero sus consejos no le ayudan nada a su subordinada que, como señalamos arriba, no crece.

Cabe señalar que son múltiples los problemas que enfrenta la aspirante opositora que también deberá estar presente en las designaciones de precandidatos de los diferentes partidos, que como se sabe, buscarán las candidaturas entre otras de gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, etc.

La ambición por puestos menores en la política es lo que mantiene ocupados a los políticos de todas las organizaciones. Este asunto provocó que en la oposición descuidaran los apoyos a la hidalguense, pues se encuentran más interesados en conseguir una chamba segura de diputado o senador.

Pero esa lucha por el cargo no es fácil en las organizaciones políticas que se encuentran en la lona. Los tres partidos de la alianza Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) se encuentran en condiciones deplorables, en la lona desde el 2018, cuando ganó la silla presidencial el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el presente, los partidos mencionados se encuentran obligados a multiplicar sus fuerzas para mantener sus registros y ganar más votos para lograr mejores posiciones en el escenario político, pero principalmente en mantener su sobrevivencia.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com