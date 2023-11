El famoso bastón de mando

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Ha quedado claro que el bastón de mando entregado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum como designada Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación fue estrictamente un acto simbólico y sólo servirá para colgarlo en la pared, porque el mando se lo quedó el señor de Palacio.

En la primera decisión importante de Claudia, que en principio iba bien, las cosas se mostraron como realmente son. Palacio quería a Clara y el ayuntamiento quería a Omar. En un buen montaje teatral de que el pueblo decide y el tribunal también, por cuestión de género, García Harfuch, aunque ganó por diferencia de 16 puntos, pero perdió por cuestión de género.

Como todo un caballero, Omar declinó a favor de Clarita, que siempre fue la real candidata del señor de Palacio. En esta, que fue la primera decisión de peso de Claudia, porque estamos hablando de la segunda posición política más importante del país, que de paso quien sea jefe de Gobierno de la CDMX, automáticamente se convierte en presidenciable. Siempre ha sido así. Claudia no pudo sostener a su candidato Omar García Harfuch y el pueblo no decidió, se decidió en base a burocratismo de las nuevas reglas, no por la decisión del pueblo que ganó García Harfuch con 16 puntos de diferencia, sino por la incomprensible cuota por cuestiones de género y no de voto popular y mucho menos de preparación y eficiencia. El fuego amigo le volvió a dar una tunda a Claudia, sumándolos al Estadio Azul y la Arena México.

El rescate

Después de la decisión de Palacio, Claudia rescató a Omar García Harfuch, que fue invitado al equipo de especialistas, con personalidades que se han adherido a la dirigente morenista, entre quienes se encuentra el ex ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, que harán el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el hoy derrotado caballero lo anticipó tiempo atrás: “No somos políticos, esa es la realidad. Nunca hemos tenido un puesto político. No hacemos un trabajo político a diario. Mi tarea ha sido muy clara. Yo llegué aquí con una tarea y una instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum muy clara, bajar los índices delictivos, mejorar la policía, en pocas palabras, mejorar la Ciudad de México. Yo tengo mi formación muy clara no sólo la formación que me han dado las instituciones de seguridad desde que me incorporé cuando era muy joven sino desde mi casa. Ahí me enseñaron que tenemos tareas que cumplir”. Más claro no puede ser, García Harfush entiende perfectamente su papel y seguirá en la lucha por convertirse en político antes que policía.

La designada Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, no la tiene fácil. Harfuch la descubrió de cara completa en la supuesta encuesta, aunque asegura que es la mujer más competitiva que hay en Morena.

Morena termina su teatro

Finalmente, la función de Mario Delgado concluyó y sin mover ni una coma al guion. Nombraron a sus candidatos. CDMX, Clara Brugada; Chiapas, Eduardo Ramírez; Guanajuato, Alma Alcaraz; Jalisco, Claudia Delgadillo; Morelos, Margarita González; Puebla, Alejandro Armenta; Tabasco, Javier May; Veracruz, Rocío Nahle; Yucatán, “Huacho” Díaz. Morena apostó por dos ex priistas, dos ex panistas y un ex verde para contender por las gubernaturas el año que entra.

La oposición reaccionó

El alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, será el único representante del PAN que contenderá por la jefatura de la CDMX en las próximas elecciones de 2024, según Marko Cortés, presidente del partido. El anuncio del partido blanquiazul se dio horas después de que Morena reveló a Clara Brugada como la coordinadora de la partida guinda que pretende ser la jefa de Gobierno. Es competitivo el panista.

En breve, el PRI y el PRD pondrán sobre la mesa a sus gallos para participar en los foros que decidirán quién será el candidato para enfrentar a Clara Brugada. El registro se llevara a cabo a partir del día 15 de noviembre.

Apuntes

Samuel García se inscribe en Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura, que al parecer lo logrará. Afirmó que en 2024 la batalla será contra Morena y no con PRI, PAN y PRD, “el Frente está frito”. “Hoy la batalla ya no es con el Frente, esos ya están fritos, hoy la batalla es Morena, vamos por ellos que van y se sienten seguros y tenemos siete meses para derrotarlos”, señaló. Asimismo, publicó en su cuenta de X: “Hoy me registré como precandidato a la Presidencia de la República y estoy convencido que este 2024 vamos a pintar el futuro de México de naranja”. El joven regio no se dio cuenta del magno mitin del frente el fin de semana. Marcelo Ebrard anunció que se quedará en Morena y que se sumará a Claudia.

Increíble que el gobierno federal haya retirado la declaratoria de emergencia para Guerrero, en especial Acapulco que está devastado con un 100 por ciento de afectaciones en las viviendas y mucha gente sigue esperando ayuda, porque no ha llegado. El presupuesto 2024 aprobado por los diputados no contempló recursos para Guerrero. Así las cosas, hasta pronto.

