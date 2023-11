“Bajan” a Omar y “suben” a Clara

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Años después la historia se repite y Clara Brugada vuelve a ser la favorecida.

En 2009, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder del PRD, propuso a “Juanito” como candidato a la jefatura de la delegación Iztapalapa en lugar de Brugada.

Ese año, Brugada participó en las elecciones internas del PRD por la candidatura de Iztapalapa, contra su oponente Silvia Oliva Fragoso, pero aunque ganó con una significativa diferencia de votos, Fragoso impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y éste anuló su designación como candidata a la jefatura delegacional.

Entonces entró en escena “Juanito” (Rafael Acosta Ángeles), impulsado por López Obrador, con la promesa de que si ganaba debía declinar a favor de Clara Brugada.

Sin embargo, no fue sino hasta el 10 de diciembre de ese año que “Juanito” se vio obligado a proponer a Brugada como su reemplazo, no sin antes armar un sainete. “No me voy y no me voy”, decía. Al final, se fue.

Ahora, la historia se repite y el sacrificado fue ni más ni menos que el favorito de Claudia Sheinbaum, el “policía” Omar García Harfuch, como aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

¿Y qué creen?

Otra vez intervino la mano invisible de López Obrador para que García Harfuch, a pesar de haber ganado, quedara fuera de la contienda. ¿Brugada se enfrentará a Santiago Taboada? Por lo pronto, PRI y PRD se deslinda de la candidatura del panista.

Sheinbaum, por un momento pensó (probablemente) que era libre de tomar decisiones, pero se olvidó que la eligieron a ella por obediente, no para sugerir y menos imponer un candidato que no era del agrado del inquilino de Palacio.

Así que el resultado no podía ser otro que un revés a la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, a quien de golpe la regresaron a su realidad.

Pero no todo está perdido para García Harfuch. De ganar Sheinbaum, seguro lo invitará a formar parte de su gabinete.

Por lo demás, quedó claro que Claudia aún no manda. Y después, quién sabe…

Qué bueno que fue clara: PAN

El PAN le agradeció a Morena la designación de Clara Brugada como su candidata en la Ciudad de México para 2024, ya que arranca con una desventaja de 14 puntos porcentuales y con ello se asegura un “inminente triunfo para la alianza”.

El diputado Federico Döring celebró los malos cálculos de Mario Delgado para la CDMX porque quienes perdieron votos por la equidad de género fueron los de Morena en la capital del país”.

Godoy, sigue sin comparecer

El coordinador del GGPPAN en el Congreso de la CDMX, Federico Döring Casar, fue claro y contundente: el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Romero, viola la ley al no citar a la fiscal Ernestina Godoy para que comparecer ante esta instancia legislativa.

Sostiene que son tácticas dilatorias, como suspender sesiones por falta de quórum, “ante la incapacidad del oficialismo para obtener los 44 votos que le garanticen a Godoy su ratificación”.

Döring dijo que “Morena le apuesta a ganar tiempo porque no tiene los votos que les permitan seguir cuidando su corrupción y tolerando sus abusos en perjuicio de la ciudad”.

Por ello exigió que se convoque de inmediato a entrevista presencial a la fiscal ante los diputados y que se cumpla con los plazos que establece la ley. El plazo para cumplir ell pasado sábado, pero no se cumplió.

Usan IA para usurpar identidad

Prisión hasta por siete años propuso el diputado del PRI, Fausto Zamorano Esparza, para quien haga uso de la Inteligencia Artificial (IA) con la finalidad de crear simulaciones gráficas, físicas o de voz, digitalmente generadas, con el propósito de usurpar la identidad de las personas.

El legislador presentó una Iniciativa para penas más severas.

“Destapan” a rita contreras

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, destapó a Rita Contreras como la precandidata del sol azteca por el Distrito 12 en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Su obsesión es llegar al Congreso.

Desde diciembre de 2022 la dirigente del Movimiento Nueva Aztlán “levantó la mano” para ser la candidata del PRD como diputada local, respaldada por el grupo de “Los Chuchos” (Jesús Ortega y Jesús Zambrano).

Desde entonces decía que su decisión era para competir por un lugar en el Congreso capitalino porque actualmente Morena sólo ha legislado para favorecer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y no a la ciudadanía como se comprometieron cuando pidieron el voto a la gente.

Espinosa Cházaro la define como una buena aspirante.

Cuenta con cualidades para competir por una diputación, además de tener contacto con la ciudadanía y promover acciones para gestionar o resolver sus problemas, señaló.

A ver si ahora sí se le hace.

