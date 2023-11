Derrumbe de egos en cúspide de Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Claudia, López Obrador, se impone

Adán, amigo, amigo de AMLO, pero…

A Mier, Andrés, no le debe nadita de nada

Ebrard, un peón del mapa oficialista

Yucatán, se caen Ramírez Marín y Romel

Samuel, el ego de aparecer en la boleta

BBVA, apoyo a acapulqueños olvidados

Para quienes ambicionan el poder, no existe

una vía media entre la cumbre y el precipicio

Tácito (55-115) Historiador romano

Como dijo el filósofo de Güemez, una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa.

Muchos políticos dicen ser los carnales del presidente de la República. Algunos lo son; otros son simplemente advenedizos que se sacaron una foto con el líder del Ejecutivo y con ello le toman el pelo a los incautos.

Luego de la selección de los virtuales candidatos a las 9 gubernaturas por el partido oficial, Morena, se derrumbaron los egos de muchos que se sentían todopoderosos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora sí vimos de qué cuero salen más correas y cuál es el chimuelo que masca tuercas.

Vamos por partes: Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial, negoció con el presidente posiciones políticas clave como la ciudad de México. AMLO impuso a Clara Brugada, una de sus incondicionales desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Aún, con el sacrificio de uno de sus principales colaboradores como lo fue Omar García Harfouch y a quien sumó ahora, a su equipo de campaña.

Quizá el más icónico de los casos de los carnales del presidente de la República es Augusto López, quien se sintió que realmente era presidenciable, por el simple hecho de ser paisano y que su papá fue el notario de los negocios de la familia López Beltrán.

Quedó claro, desde hace algunas semanas, que eso no es suficiente y que la lealtad no se construye un sexenio. Se necesita mucho tiempo y en muchas aventuras.

En esta camada de nueve aspirantes a gubernaturas, ninguno de los amigos de Adán fue colocado. Le dieron un trato de cortesía pero, ni la chica de la poesía, ni ninguno de sus colaboradores les ofrecieron materialmente nada. En el equipo de Sheinbaum, no existe.

Su cuñado, Rutilio Escandón gobernador de Chiapas, no pudo meter su mano para apoyar a su secretario de Salud local; tampoco a su esposa Rosalinda López, alta funcionaria del S.A.T.

Por si fuera poco, López Obrador colocó a Javier May, un funcionario de medio cachete, en la candidatura por Tabasco. Así Adán López lo dejan silbando solitario en la loma.

Otro caso sonado, es Marcelo Ebrard quien hizo su berrinche, pero no siguió los pasos de su prócer Manuel Camacho. Se dio cuenta que fuera del regazo de AMLO no tiene mayor trascendencia de dos puntos porcentuales del electorado, que no es despreciable, pero no es suficiente para ganar la Presidencia.

El “carnal” Marcelo coqueteó con Dante Delgado para irse a Movimiento Ciudadano, pero al final de cuentas sabía que los expedientes de su vida pasada se encontraban en manos de la 4T. Por eso se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum y seguramente le dan alguna chamba importante si es que ganan los comicios de junio de 2024. No sería el Senado, nos dicen.

Cómo hemos mencionado, el caso de Ignacio Mier, líder de los morenistas en San Lázaro, en todo lugar donde separaba afirmaba que el presidente le debía la gubernatura de Puebla, por no cambiar ni una sola coma de las propuestas legislativas presidenciales. Tarde supo que su servilismo no fue suficiente. Contó con el apoyo de Mario Delgado, líder nacional de Morena y tampoco fue suficiente. Por si fuera poco, compró millones en publicidad en los medios a nivel nacional y local y tampoco fue suficiente.

Seguramente aprendió de esta lección que el presidente de la República no le debe favores a nadie y que al someter el poder legislativo el capricho presidencial, humilló el equilibrio de poderes de la unión. Muchos ponen sus barbas a remojar.

Grave daño hizo al país y a la democracia Ignacio Mier.

En Yucatán la traición de Carlos Ramírez Marín y de Rommel Pacheco, uno del PRI y el otro del PAN, para sumarse a Morena en Yucatán, no le sirvió materialmente de nada. Guacho Díaz fue ungido candidato virtual al gobierno estatal y quedó demostrado que los traidores no son bien vistos en Palacio Nacional, aunque les arrojan migajas para que no mueran de hambre.

A lo largo de la historia hemos visto que el presidente de la República turno es el que tiene el poder absoluto. No hay más.

PODEROSOS CABALLEROS

SAMUEL GARCÍA: Se la jugó con todo el hoy gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, en un afán de quedar bien con Dante Delgado y aparecer en las boletas electorales presidenciales del 2024, en los momentos críticos de MC. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro no quiere saber nada de campañas presidenciales. Busca retirarse de la política, aunque sabe que el próximo gobernador de Jalisco podría hacerle la vida de cuadritos, por lo que luchará por mantener la gubernatura en manos naranjas. Él estaba el favor de unirse a la oposición ya que Morena, de acuerdo a las encuestas, podría ganar los comicios del 2024 si MC va sin el apoyo del Frente Amplio por México. De esa manera Claudia Delgadillo le llegaría, materialmente de la nada, la gubernatura y quedaría indefenso Enrique Alfaro ante la venganza guinda.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BBVA: Para BBVA México, la prioridad siempre será el bienestar de sus clientes, colaboradores y de la sociedad en general y por esta razón lanza un Programa de Apoyo que estará disponible para los clientes afectados por el huracán Otis. Las personas que lo soliciten podrán aplazar seis meses sus pagos en los siguientes productos: créditos de auto, préstamos hipotecarios, crédito de nómina, préstamos personales, tarjetas de crédito, crédito pymes y créditos empresariales. La Línea BBVA estará lista a partir del 6 de noviembre para recibir las peticiones de adhesión al programa.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos